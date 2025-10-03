Zwiększają presję na pracowników. "Zwolnienia tylnymi drzwiami"

Rynek pracy. Rok 2025 od strony pracownika Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Powołując się na Raport Płacowy 2025 firmy rekrutacyjnej Hays Poland, gazeta przypomina, że na początku tego roku już 42 proc. pracodawców stawiało na pracę stacjonarną z co najmniej jednym dniem pracy zdalnej w tygodniu.

Odwrót od pracy zdalnej

"Na drugim miejscu był model hybrydowy przewidujący dwa-trzy dni obecności w biurze, który wdrożyła ponad jedna trzecia firm. W ostatnich latach (od czasu gdy gospodarka mocno zwolniła) rośnie też grupa pracodawców, w tym globalnych spółek technologicznych, ogłaszających odwrót od zdalnej pracy i politykę powrotu do biur (RTO)" - pisze "Rz".

Dodaje, że "wprawdzie zwykle oznacza to powrót w modelu 4:1 (z jednym dniem pracy spoza biura) lub 3:2, ale i tak jest wyzwaniem dla pracowników, zwłaszcza tych zatrudnionych w zdalnej formule, którzy wcześniej nie pracowali w biurze".

Nowe zasady w wielkich firmach

Dziennik podaje także, że wśród globalnych firm, które w ostatnich miesiącach wprowadziły nową politykę i zwiększyły obowiązkowy wymiar pracy biurowej, są Amazon, Google, Uber czy Intel (zasadę 4:1 wprowadził z początkiem września), a wcześniej zrobiły to Dell, Infosys, Meta, IBM i Microsoft.

"Jak zwracają uwagę amerykańskie media, nasilenie polityki RTO zbiegło się w czasie z falą cięć zatrudnienia w spółkach technologicznych, a odwrót od pracy zdalnej określano niekiedy jako zwolnienia przeprowadzone tylnymi drzwiami" - pisze gazeta.

Wyjaśnia, że "tak było w przypadku Amazona, gdzie setki pracujących zdalnie specjalistów nie przyjęło nowych warunków odchodząc z firmy, jak zrobiła np. większość pracowników gdańskiej spółki technologicznej Amazon – AGI Data Services".

OGLĄDAJ: TVN24 HD