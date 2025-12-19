Zmiany w sprawie ekwiwalentu za urlop. Jest decyzja Senatu

Stempień: dużo łatwiej pracodawcy zorganizować zajęcia z jogi Źródło: TVN24

Za przyjęciem bez poprawek nowelizacji Kodeksu pracy i ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych zagłosowało 62 senatorów, nikt nie był przeciw, a 26 wstrzymało się od głosu.

Nowelizacja Kodeksu pracy

Regulacja przygotowana w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zakłada powiązanie terminu wypłaty ekwiwalentu za urlop z terminem wypłaty wynagrodzenia za pracę.

Na mocy nowych przepisów ekwiwalent będzie wypłacany w dniu zakończenia pracy. Jeśli jednak termin wypłaty wynagrodzenia nastąpi przed dniem, w którym umowa o pracę się kończy, to ekwiwalent będzie wypłacany w terminie do dziesięciu dni od zakończenia stosunku pracy.

Dotychczas wypłata musiała nastąpić w dniu rozwiązania umowy o pracę.

Ekwiwalent pieniężny przysługuje pracownikom tylko w sytuacji rozwiązania (lub wygaśnięcia) stosunku pracy, jeśli nie wykorzystali przysługującego im urlopu.

Elektroniczny wniosek o urlop bezpłatny

Nowe przepisy zakładają również, że pracodawcy, u których nie działają zakładowe organizacje związkowe, będą musieli zaprosić co najmniej dwuosobową reprezentację pracowników do ustalenia spraw dotyczących zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Dotychczas wymagany był udział jednego reprezentanta, podczas gdy w zakresie prawa pracy wymagana jest obecność co najmniej dwóch pracowników. Rozwiązanie ma na celu ujednolicenie zasad.

Nowela przewiduje również umożliwienie elektronicznego załatwiania spraw między pracownikiem a pracodawcą. Pracownik będzie mógł złożyć elektronicznie wniosek m.in. o udzielenie czasu wolnego w celu załatwienia spraw osobistych czy też o urlop bezpłatny.

