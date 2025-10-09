Prezes NBP Adam Glapiński: takie pomysły są przeciwko interesowi Polski

Adam Glapiński o skracaniu czasu pracy Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Takie pomysły można realizować dopiero po osiągnięciu poziomu przyzwoitego (zamożności gospodarki - red.). Co to jest przyzwoity poziom? Definiujemy, że to jest poziom dzisiejszej Francji czy dzisiejszej Wielkiej Brytanii. Na głowę oczywiście - tłumaczył Glapiński.

Glapiński: czas pracy to źródło cudu gospodarczego

Dodał też: - Wtedy można jakoś o tym myśleć. Skracanie czasu pracy, tygodnia pracy, dziennego wymiaru pracy, jest przeciwko interesowi Polski. Czas pracy, jakby to nam się podobało czy nie, (...) jest też źródłem tego cudu gospodarczego.

- Polacy należą do najciężej pracujących narodów w Europie, a nawet na świecie. Mówię o świecie bogatym, zaawansowanym, do którego należymy. Polacy należą do najciężej pracujących narodów. W tym przede wszystkim kobiety, Polki. Kobiety, Polki, pracują na pełnych etatach najczęściej, w pełnym wymiarze (godzin - red.). To jest rzadko spotykane w krajach wysoko rozwiniętych, w tych kilkudziesięciu najbogatszych krajach - komentował.

Stwierdził, że czas pracy w Polsce "jest źródłem naszego sukcesu, źródłem naszego tempa wzrostu".

Pilotaż skróconego tygodnia pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło program pilotażowy mający na celu przetestowanie różnych wariantów skróconego czasu pracy - np. 4-dniowego tygodnia czy skrócenia dniówek.

Lista projektów zakwalifikowanych do realizacji ma zostać opublikowana najpóźniej 15 października 2025 r. Pilotaż podzielony jest na trzy etapy: przygotowawczy (do końca 2025 r.), testowy (cały rok 2026) i podsumowujący (do 15 maja 2027 r.).

Zgodnie z zasadami pilotażu uczestnicy będą mogli zaprojektować własny wariant organizacji pracy odpowiadający firmie i zatrudnionym w niej pracownikom, np. czterodniowy tydzień pracy czy krótsze dniówki.

Pilotaż ma budżet 50 mln zł na lata 2025–2027. Maksymalna wartość wsparcia dla jednego projektu wynosi 1 mln zł, przy czym koszt przypadający na jednego pracownika objętego programem nie może przekroczyć 20 tys. zł. W samym 2025 roku na realizację przedsięwzięcia przeznaczono 10 mln zł. Środki przeznaczone na realizację pilotażu pochodzą z rezerwy Funduszu Pracy.

Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk poinformowała niedawno, że do pilotażu skróconego czasu pracy z zachowaniem wynagrodzenia zgłosiły się 1994 podmioty.

Autorka/Autor: mp/kris Źródło: tvn24.pl, PAP Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock