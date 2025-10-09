Logo TVN24
Redakcja poleca:

Prezes NBP Adam Glapiński: takie pomysły są przeciwko interesowi Polski

shutterstock_2471477927
Adam Glapiński o skracaniu czasu pracy
Źródło: TVN24
Każde pomysły skracania czasu pracy w Polsce, w takim czy innym wariancie, są przeciwko interesowi Polski - stwierdził prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapiński podczas konferencji prasowej.

- Takie pomysły można realizować dopiero po osiągnięciu poziomu przyzwoitego (zamożności gospodarki - red.). Co to jest przyzwoity poziom? Definiujemy, że to jest poziom dzisiejszej Francji czy dzisiejszej Wielkiej Brytanii. Na głowę oczywiście - tłumaczył Glapiński.

Glapiński: czas pracy to źródło cudu gospodarczego

Dodał też: - Wtedy można jakoś o tym myśleć. Skracanie czasu pracy, tygodnia pracy, dziennego wymiaru pracy, jest przeciwko interesowi Polski. Czas pracy, jakby to nam się podobało czy nie, (...) jest też źródłem tego cudu gospodarczego.

- Polacy należą do najciężej pracujących narodów w Europie, a nawet na świecie. Mówię o świecie bogatym, zaawansowanym, do którego należymy. Polacy należą do najciężej pracujących narodów. W tym przede wszystkim kobiety, Polki. Kobiety, Polki, pracują na pełnych etatach najczęściej, w pełnym wymiarze (godzin - red.). To jest rzadko spotykane w krajach wysoko rozwiniętych, w tych kilkudziesięciu najbogatszych krajach - komentował.

Stwierdził, że czas pracy w Polsce "jest źródłem naszego sukcesu, źródłem naszego tempa wzrostu".

To miała być rewolucja na rynku pracy. "Wypacza cały sens"

To miała być rewolucja na rynku pracy. "Wypacza cały sens"

Maja Piotrowska
Skrócili czas pracy. "I jest bunt"

Skrócili czas pracy. "I jest bunt"

Joanna Rubin-Sobolewska

Pilotaż skróconego tygodnia pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło program pilotażowy mający na celu przetestowanie różnych wariantów skróconego czasu pracy - np. 4-dniowego tygodnia czy skrócenia dniówek.

Lista projektów zakwalifikowanych do realizacji ma zostać opublikowana najpóźniej 15 października 2025 r. Pilotaż podzielony jest na trzy etapy: przygotowawczy (do końca 2025 r.), testowy (cały rok 2026) i podsumowujący (do 15 maja 2027 r.).

Zgodnie z zasadami pilotażu uczestnicy będą mogli zaprojektować własny wariant organizacji pracy odpowiadający firmie i zatrudnionym w niej pracownikom, np. czterodniowy tydzień pracy czy krótsze dniówki.

Pilotaż ma budżet 50 mln zł na lata 2025–2027. Maksymalna wartość wsparcia dla jednego projektu wynosi 1 mln zł, przy czym koszt przypadający na jednego pracownika objętego programem nie może przekroczyć 20 tys. zł. W samym 2025 roku na realizację przedsięwzięcia przeznaczono 10 mln zł. Środki przeznaczone na realizację pilotażu pochodzą z rezerwy Funduszu Pracy.

Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk poinformowała niedawno, że do pilotażu skróconego czasu pracy z zachowaniem wynagrodzenia zgłosiły się 1994 podmioty. 

TVN24 HD
TVN24 HD

Autorka/Autor: mp/kris

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Dowiedz się więcej:

Prezes NBP Adam GlapińskiRynek pracy
