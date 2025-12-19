Pięć dni wolnego bez brania urlopu. To pierwsze takie święta

Lorek: każda wigilia jest bardzo ważna, sympatyczna Źródło: TVN24

W grudniu oprócz wypadającej w środę Wigilii wolne są także 25 i 26 grudnia, czyli pierwszy i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia. Później następuje weekend, co daje nam pięć dni ustawowo wolnych od pracy z rzędu.

Pierwsza wolna Wigilia

W grudniu 2024 Sejm i Senat przyjęły ustawę, dzięki której 24 grudnia, czyli Wigilia, została ustanowiona dniem wolnym od pracy. Propozycja zyskała podpis prezydenta Andrzeja Dudy, przez co od tego roku mamy nie 13, jak wcześniej, a 14 dni świątecznych ustawowo wolnych od pracy.

Nowe przepisy dotyczące Wigilii obejmują wszystkich pracowników, w tym również osoby zatrudnione w handlu. Równocześnie prawo przewiduje w tym miesiącu trzy niedziele handlowe, z których ostatnia wypada 21 grudnia.

Prezydent, podpisując ustawę, jednocześnie skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie w trybie kontroli następczej przepisów dotyczących działania sklepów. Wątpliwości, zgłaszane wcześniej m.in. przez związki zawodowe, dotyczyły nierównego traktowania pracowników handlu. Jednak do dzisiaj Trybunał Konstytucyjny nie wydał orzeczenia, dlatego wszystkie zapisy ustawy obowiązują w pełnym zakresie.

Wyjątkowo dużo wolnego w grudniu

Dzięki nowym przepisom zyskaliśmy szczególnie korzystny układ dni wolnych w grudniu.

Święta Bożego Narodzenia 2025

Osoby, które zdecydują się na wykorzystanie dwóch dni urlopu wypoczynkowego - w poniedziałek (22 grudnia) i wtorek (23 grudnia) - zyskają aż dziewięć dni nieprzerwanego odpoczynku, od 20 do 28 grudnia.

Sylwester zgodnie z obowiązującymi przepisami pozostaje dniem pracującym. Wolny jest natomiast 1 stycznia, czyli Nowy Rok.

