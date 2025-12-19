Logo TVN24
Pięć dni wolnego bez brania urlopu. To pierwsze takie święta

wigilia swieta boze narodzenie shutterstock_2213712941
Lorek: każda wigilia jest bardzo ważna, sympatyczna
Źródło: TVN24
W tegorocznym okresie świąt Bożego Narodzenia pracownicy mogą liczyć na wyjątkowo dużo czasu wolnego. To efekt zmian wprowadzonych pod koniec ubiegłego roku.

W grudniu oprócz wypadającej w środę Wigilii wolne są także 25 i 26 grudnia, czyli pierwszy i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia. Później następuje weekend, co daje nam pięć dni ustawowo wolnych od pracy z rzędu.

Kalendarze adwentowe
24 okienka z wędlinami, skarpetkami czy gadżetami erotycznymi. "Opamiętajta się!"
Natalia Szostak, Katarzyna Korzeniowska
karp karpie shutterstock_2100535291
Ratusz zawiesił komunikat w sprawie karpi. "Przykro nam"
Bartłomiej Plewnia
shutterstock_2381859347
Zupa z byle czego i pocerowane rajstopy. Tak się żyje w polskim Biedańsku
Marcin Zaborski

Pierwsza wolna Wigilia

W grudniu 2024 Sejm i Senat przyjęły ustawę, dzięki której 24 grudnia, czyli Wigilia, została ustanowiona dniem wolnym od pracy. Propozycja zyskała podpis prezydenta Andrzeja Dudy, przez co od tego roku mamy nie 13, jak wcześniej, a 14 dni świątecznych ustawowo wolnych od pracy.

Nowe przepisy dotyczące Wigilii obejmują wszystkich pracowników, w tym również osoby zatrudnione w handlu. Równocześnie prawo przewiduje w tym miesiącu trzy niedziele handlowe, z których ostatnia wypada 21 grudnia.

Prezydent, podpisując ustawę, jednocześnie skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie w trybie kontroli następczej przepisów dotyczących działania sklepów. Wątpliwości, zgłaszane wcześniej m.in. przez związki zawodowe, dotyczyły nierównego traktowania pracowników handlu. Jednak do dzisiaj Trybunał Konstytucyjny nie wydał orzeczenia, dlatego wszystkie zapisy ustawy obowiązują w pełnym zakresie.

Wyjątkowo dużo wolnego w grudniu

Dzięki nowym przepisom zyskaliśmy szczególnie korzystny układ dni wolnych w grudniu.

Święta Bożego Narodzenia 2025
Święta Bożego Narodzenia 2025

Osoby, które zdecydują się na wykorzystanie dwóch dni urlopu wypoczynkowego - w poniedziałek (22 grudnia) i wtorek (23 grudnia) - zyskają aż dziewięć dni nieprzerwanego odpoczynku, od 20 do 28 grudnia.

Sylwester zgodnie z obowiązującymi przepisami pozostaje dniem pracującym. Wolny jest natomiast 1 stycznia, czyli Nowy Rok.

Zełenski i Czarzasty

Prezydent Zełenski w Polsce.
Zełenski i Czarzasty
Autorka/Autor: wk/ams

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Wolne od pracyBoże NarodzeniePraca
