Jak szybko trening zaczyna przynosić efekty? 

Lekarze zachęcają do większej aktywności fizycznej

Jak długo trzeba trenować, by zaczęły być widoczne pierwsze efekty, takie jak schudnięcie czy budowanie masy mięśniowej? Odpowiedzi na to pytanie udzieliły na łamach CNN dwie ekspertki. Obie zaznaczyły przy tym, że nasz organizm zaczyna odczuwać korzyści z ćwiczeń fizycznych dużo szybciej, niż da się je zaobserwować w lustrze.

Kluczowe fakty Pierwsze efekty treningu możemy zauważyć nawet już po dwóch tygodniach. Jest jednak jedno "ale".

Aktywność fizyczna może pozytywnie wpłynąć na zdrowie już po krótkim czasie.

Istnieją sposoby, by przyspieszyć dostrzeżenie zewnętrznych efektów ćwiczeń.

Amerykańska stacja CNN na wiosnę postanowiła sprawdzić, po jakim czasie rozpoczynający ćwiczenia fizyczne mogą oczekiwać zobaczenia pierwszych, spodziewanych efektów. Spytała o to dwie ekspertki: Angie Asche, dietetyczkę i założycielkę firmy Eleat Sports Nutrition, oraz Tinę Fennelly, certyfikowaną trenerkę personalną.

Efekty treningu - jak szybko?

Ekspertki podkreśliły, że trudno określić precyzyjnie czas, po jakim zaczynają być zauważalne efekty rozpoczętego treningu, takie jak spadek masy ciała czy wzrost masy mięśniowej. Zależy to od danej osoby, jej płci, metabolizmu, rodzaju wykonywanych ćwiczeń i tego, jak regularnie je wykonuje. - To zależy również od diety. Ale warto dać sobie co najmniej od dwóch do czterech tygodni - podsumowała Asche.

Zdaniem Fenelli, czas oczekiwania na zobaczenie pierwszych efektów ćwiczeń może być jeszcze dłuższy. U wielu osób na dostrzeżenie zmian można czekać od sześciu do nawet 12 tygodni.

Ekspertki zaznaczyły jednak, że przemyślana aktywność fizyczna zaczyna pozytywnie wpływać na nasz organizm dużo szybciej, niż zmiany zewnętrzne są dostrzegalne. Regularna aktywność fizyczna już w krótkim czasie może doprowadzić choćby do obniżenia ciśnienia krwi. Pomocne może okazać się tu na przykład bieganie oraz gimnastyka izometryczna, czyli ćwiczenia siłowe, w których nie są wykonywane żadne ruchy. Przykładami takiego ćwiczenia jest popularne krzesełko, czyli "siedzenie", gdy opierając się plecami o ścianę, trwamy w pozycji podpartej jedynie palcami stóp i przedramionami, oraz wiszenie trzymając się rękami drążka.

Ćwiczenia na zdrowie

Czy da się przyspieszyć zaobserwowanie pierwszych zewnętrznych efektów rozpoczętego treningu? - Jeśli naprawdę chcesz zmienić skład ciała, skup się bardziej na ćwiczeniach o większej intensywności, jak bieganie, niż na przykład na jodze - radzi Angie Asche. Zalecany jest także codzienny ruch w ciągu dnia, nie tylko w trakcie ćwiczeń. Ekspertka sugeruje na przykład pięciominutowe przechadzki, czy choćby chodzenie w czasie rozmawiania przez telefon. - Może się wydawać, że to niewiele, ale ta dodatkowa aktywność ma duże znaczenie - podkreśliła Asche.

Tina Fennelly wskazała ponadto na znaczenie naszej diety. Ograniczenie spożycia kalorii o 250-250 tygodniowo może pomóc w utracie od około 0,2 kg do około 0,45 kg w ciągu tygodnia, mówi. Gdy organizm zaczyna budować masę mięśniową bez tłuszczu, podstawowa przemiana materii zaczyna bowiem przyspieszać. - Oznacza to, że po wyjściu z siłowni spalisz więcej kalorii - powiedziała trenerka personalna.

Zauważyła również, że warto skupić się na pełnowartościowych produktach "jak tylko to możliwe", a unikać wysoko przetworzonych produktów. - Minimalnie przetworzone pożywienie zapewnia odpowiednią ilość błonnika, żelaza i składników odżywczych - wyjaśniła Angie Asche.