Pożar mieszkania w Poznaniu. Na strażaków spadł podwieszany sufit

Oficer prasowy poznańskiej komendy PSP mł. asp. Marcin Tecław powiedział, że zgłoszenie o pożarze strażacy otrzymali przed godziną 19. Ogień objął poddasze pięciokondygnacyjnego bloku przy ul. Krańcowej. - Po pierwotnym pożarze mieszkania pożar przeniósł się na dach budynku – dodał.

Jak na razie strażakom nie udało się opanować pożaru. Początkowo w akcji gaśniczej brały udział 23 zastępy strażackie - przed godziną 22 ich liczba wzrosła do 26. 83 osoby z całego budynku zostały ewakuowane w trakcie naszych działań - powiedział strażak.

Pożar trudny do zlokalizowania

Wyjaśnił, że płomienie w niewielkim stopniu wydobywają się ponad budynek. - To jest bardziej pożar ukryty, mamy trudność z uwagi na konstrukcję dachu, która jest drewniana, a pożar jest w przestrzeni między sufitem a dachem budynku - opisał Tecław.

Strażak ocenił, że pożar nie zagraża innym obiektom. Przed godziną 22 mł. asp. Marcin Tecław poinformował, że na trzech strażaków spadł podwieszany sufit. - Dwóch strażaków przewieziono do szpitala z ogólnymi potłuczeniami. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo - przekazał.

