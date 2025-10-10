Polskie uczelnie medyczne wśród najlepszych na świecie

Prof. Marcin Grabowski (WUM) o cyfrowych terapeutykach

Times Higher Education World University Rankings 2026 to lista najlepszych uniwersytetów świata, ciesząca się zaufaniem studentów, naukowców, przedstawicieli rządów i ekspertów branżowych na całym świecie. Obejmuje 2191 instytucji ze 115 krajów i terytoriów. Jest uznawany za jeden z trzech najważniejszych rankingów uczelni na świecie, obok Akademickiego Rankingu Uniwersytetów Świata (ranking szanghajski) i QS World University Rankings.

Według autorów komunikatu prasowego WUM, przesłanego do redakcji tvn24.pl, ranking ten jest obecnie bardziej ceniony niż tzw. lista szanghajska. Publikujący go magazyn Times Higher Education ocenia uczelnie badawcze w kontekście ich głównych misji: nauczania, badań naukowych, transferu wiedzy i umiędzynarodowienia.

Z polskich uczelni najwyżej uplasował się Uniwersytet Jagielloński (501-600). Za nim znalazły się: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (501-600), Uniwersytet Warszawski (601-800), Uniwersytet Medyczny w Łodzi (801-1000). W grupie 1001-1200 znalazły się: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Adama Mickiewicza z Poznania, Uniwersytet AGH z Krakowa, Politechnika Gdańska oraz Politechnika Śląska.

"W tegorocznej edycji rankingu UMED Łódź zajął miejsce w przedziale 801-1000, utrzymując tym samym 4. pozycję wśród polskich uczelni. Nasza uczelnia została najlepiej oceniona w kryterium: Research Quality, zajmując 2. miejsce. W rankingu porównującym uczelnie wyższe na świecie według dyscyplin nasz uniwersytet zajął 3. miejsce (ex equi z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym) w kategorii - Medical and Health", poinformował na swojej stronie Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

"WUM czwarty rok z rzędu utrzymuje pozycję w grupie 1001-1200" - zakomunikowali z kolei przedstawiciele warszawskiej placówki i zwracają uwagę, że znacznie poprawiła ona wyniki w zakresie jakości nauczania - z 27,7 na 28,7, badań naukowych - 48,2 - 52,2, transferu technologii - 46 - 48,8 oraz umiędzynarodowienia - 32,8 - 33,3.

Najlepszy wciąż Oxford

Jak wygląda pierwsza dziesiątka World University Rankings 2026?

Pierwsze miejsce dziesiąty rok z rzędu utrzymuje University of Oxford, dzięki wysokiemu wynikowi w zakresie środowiska badawczego. Drugie miejsce po raz kolejny zajmuje Massachussets Institute of Technology, trzecie - amerykański Princeton University. Kolejne zajmują uniwersytety: brytyjski Cambridge, amerykańskie Harvard i Stanford, California Institute of Technology, Imperial College London, Berkeley w Kalifornii i Yale w New Haven w USA.

Najwięcej uniwersytetów w rankingu mają Stany Zjednoczone, drugie miejsce zajmują Indie. Pięcioma uniwersytetami w pierwszej 40 mogą pochwalić się Chiny, w porównaniu z trzema w zeszłym roku. Rekordowe sześć miejsc w pierwszej 200 zajmuje Hongkong dzięki poprawie wskaźników nauczania.