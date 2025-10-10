Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Polskie uczelnie medyczne wśród najlepszych na świecie

Kampus Banacha WUM
Prof. Marcin Grabowski (WUM) o cyfrowych terapeutykach
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Gdański Uniwersytet Medyczny zajęły wysokie pozycje w prestiżowym rankingu World University Rankings. - Już samo wejście do rankingu jest wyróżnieniem - zaznaczają przedstawiciele warszawskiej uczelni.

Times Higher Education World University Rankings 2026 to lista najlepszych uniwersytetów świata, ciesząca się zaufaniem studentów, naukowców, przedstawicieli rządów i ekspertów branżowych na całym świecie. Obejmuje 2191 instytucji ze 115 krajów i terytoriów. Jest uznawany za jeden z trzech najważniejszych rankingów uczelni na świecie, obok Akademickiego Rankingu Uniwersytetów Świata (ranking szanghajski) i QS World University Rankings.

Nowe limity przyjęć na medycynę. "To słodko-gorzki sukces"
Dowiedz się więcej:

Nowe limity przyjęć na medycynę. "To słodko-gorzki sukces"

Według autorów komunikatu prasowego WUM, przesłanego do redakcji tvn24.pl, ranking ten jest obecnie bardziej ceniony niż tzw. lista szanghajska. Publikujący go magazyn Times Higher Education ocenia uczelnie badawcze w kontekście ich głównych misji: nauczania, badań naukowych, transferu wiedzy i umiędzynarodowienia.

Z polskich uczelni najwyżej uplasował się Uniwersytet Jagielloński (501-600). Za nim znalazły się: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (501-600), Uniwersytet Warszawski (601-800), Uniwersytet Medyczny w Łodzi (801-1000). W grupie 1001-1200 znalazły się: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Adama Mickiewicza z Poznania, Uniwersytet AGH z Krakowa, Politechnika Gdańska oraz Politechnika Śląska.

"W tegorocznej edycji rankingu UMED Łódź zajął miejsce w przedziale 801-1000, utrzymując tym samym 4. pozycję wśród polskich uczelni. Nasza uczelnia została najlepiej oceniona w kryterium: Research Quality, zajmując 2. miejsce. W rankingu porównującym uczelnie wyższe na świecie według dyscyplin nasz uniwersytet zajął 3. miejsce (ex equi z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym) w kategorii - Medical and Health", poinformował na swojej stronie Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

"WUM czwarty rok z rzędu utrzymuje pozycję w grupie 1001-1200" - zakomunikowali z kolei przedstawiciele warszawskiej placówki i zwracają uwagę, że znacznie poprawiła ona wyniki w zakresie jakości nauczania - z 27,7 na 28,7, badań naukowych - 48,2 - 52,2, transferu technologii - 46 - 48,8 oraz umiędzynarodowienia - 32,8 - 33,3.

Kierunek lekarski oblegany. Ile osób na jedno miejsce?
Dowiedz się więcej:

Kierunek lekarski oblegany. Ile osób na jedno miejsce?

Najlepszy wciąż Oxford

Jak wygląda pierwsza dziesiątka World University Rankings 2026?

Pierwsze miejsce dziesiąty rok z rzędu utrzymuje University of Oxford, dzięki wysokiemu wynikowi w zakresie środowiska badawczego. Drugie miejsce po raz kolejny zajmuje Massachussets Institute of Technology, trzecie - amerykański Princeton University. Kolejne zajmują uniwersytety: brytyjski Cambridge, amerykańskie Harvard i Stanford, California Institute of Technology, Imperial College London, Berkeley w Kalifornii i Yale w New Haven w USA.

Najwięcej uniwersytetów w rankingu mają Stany Zjednoczone, drugie miejsce zajmują Indie. Pięcioma uniwersytetami w pierwszej 40 mogą pochwalić się Chiny, w porównaniu z trzema w zeszłym roku. Rekordowe sześć miejsc w pierwszej 200 zajmuje Hongkong dzięki poprawie wskaźników nauczania.

Autorka/Autor: ap/pwojc

Źródło: WUM, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: WUM

Udostępnij:
TAGI:
Uczelnie wyższe w PolsceLekarzeMedycyna
Czytaj także:
Grupa PROFILOVE TEAM
"Ruch zamiast siedzenia, woda zamiast słodzenia". NFZ rapuje o profilaktyce
Zdrowie
Nietrzeźwy mężczyzna ukradł samochód ojcu, pojazd spłonął
Ukradł ojcu samochód, pojazd spłonął
Białystok
imageTitle
Kanadyjczyk nie chciał jeździć w izraelskim zespole. Grozi mu gigantyczna kara
EUROSPORT
telefon smartfon shutterstock_1370080886_1
Giganci na celowniku. Bruksela wszczyna postępowanie kontrolne
BIZNES
"To jedno z najbardziej złożonych śledztw w ostatnich miesiącach"
Wysyłali narkotyki przez automaty paczkowe
Rzeszów
"Top Gun: Maverick" to najbardziej dochodowy film w karierze Toma Cruise'a
Te kinowe hity zaraz znikną z Playera. Wśród nich uwielbiana polska komedia
Kultura i styl
w Warszawie zgromadzenia i przemarsze (zdjęcie ilustracyjne)
Weekend z manifestacjami i utrudnieniami
WARSZAWA
Paweł K.
Mówił o "trumnach na kołach". Łódzki adwokat z kolejnym wyrokiem
Łódź
Służby prowadzą ewakuację kempingu w Kartagenie w związku z ulewami
Stan "nadzwyczajnego zagrożenia", ewakuacja kempingu
METEO
Rozbił auto uciekając przed policją
Uciekał przed policją, doprowadził do wypadku. W aucie miał nie tylko narkotyki
Wrocław
shutterstock_2650540179
Inaczej nie wejdą do budynku. Rewolucja w wielkim banku
BIZNES
Kołobrzeg
Ciało kobiety unosiło się na wodzie
Szczecin
pielegniarka szpital shutterstock_2490896743
Które zawody są szczególnie obciążone depresją? Przełomowe badanie WHO
Anna Bielecka
Państwo bezradne wobec drogowego bandyty
Motocyklista jak pocisk. Telefon może być kluczem do znalezienia sprawcy
Bartosz Żurawicz
laptop, telefon, komputer
Utrudnienia dla klientów banków
BIZNES
Radosław Sikorski
Sikorski o Putinie: myślałem, że już mu wystarczy
Polska
Zoo Opole
Szokujące odkrycie w zoo po awarii chłodni
Opole
imageTitle
Paolini po rozbiciu Świątek: w końcu ją pokonałam
EUROSPORT
Skutki trzęsienia ziemi na Filipinach
Trzęsienie ziemi na Filipinach. Kolejne ostrzeżenie przed tsunami
METEO
Biały Dom
Biały Dom komentuje werdykt Komitetu Noblowskiego
Świat
Jesień, park, deszcz, deszczowo
W weekend nieco się ociepli, ale też popada
METEO
43 min
pc
Ożywią nawet zmarłego. Ten trend fascynuje i przeraża
I co teraz?
Collegium Humanum
Są wyniki sekcji zwłok prorektora Collegium Humanum
WARSZAWA
Letitia James i Donald Trump
Oskarżyła Trumpa, teraz sama została oskarżona. "Zemsta za wszelką cenę"
Świat
imageTitle
Bolesna porażka Świątek. Pierwsza z tą rywalką
EUROSPORT
44-latek aresztowany pod zarzutem morderstwa
Mama rocznego dziecka nie żyje, tata w areszcie
Katowice
warszawa most siekierkowski - Grand Warszawski shutterstock_2677258969
"Prawdziwa fala korekt". Zawirowania na rynku
BIZNES
La Poste wprowadziła do obiegu znaczki o zapachu croissanta
Znaczki o zapachu croissanta. "Na pocztach unosi się słodki zapach"
Ciekawostki
Kapturnik morski jest zagrożony wyginięciem
Nowa "czerwona księga". Foki i ptaki w szczególnie trudnej sytuacji
METEO
Ukraińska armia
Ważny raport i komentarz, który zniknął
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica