Logo strona główna
Zdrowie
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Wolniejsze starzenie dzięki sztuce? Nowe badanie

|
AdobeStock_2118047171
Seniorzy podbijają parkiety. "Taniec daje szczęście i radość"
Źródło wideo: Adrianna Otręba/Fakty TVN
Źródło zdj. gł.: 2118047171
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Zbliżające się długie jesienne wieczory sprzyjają wizytom w kinie, teatrze czy muzeum. To nie tylko sposób na spędzanie wolnego czasu. Dwa niezależne badania wykazały, że regularny kontakt ze sztuką i kulturą może wspierać dobrostan psychiczny i wiązać się z wolniejszym starzeniem organizmu. Jak często warto chodzić do teatru lub kina?

Naukowcy z Tokijskiego Instytutu Nauki (Institute of Science Tokyo) wykazali, że uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych wiąże się z wolniejszym starzeniem fizjologicznym seniorów i może sprzyjać dłuższemu życiu. Z kolei badacze z University College London (UCL) ustalili, że takie aktywności jak czytanie, słuchanie muzyki czy odwiedzanie galerii i muzeów mogą spowalniać biologiczne starzenie. Ile kulturalnej aktywności wystarczy by zadbać o zdrowie?

Wpływ kontaktu z kulturą na starzenie był wyraźny

Japońskie badanie było pierwszym na świecie, które szczegółowo analizowało związek między uczestnictwem w kulturze a wiekiem fizjologicznym. Wyniki ukazały się na łamach "Journal of Epidemiology and Community Health".

Seniorzy w kryzysie samobójczym. Znaczenie ma epidemia samotności
Dowiedz się więcej:

Seniorzy w kryzysie samobójczym. Znaczenie ma epidemia samotności

Anna Bielecka

Analizę oparto na danych dotyczących prawie 2 tys. osób uczestniczących w English Longitudinal Study of Ageing - nadal trwającym projekcie, w ramach którego obserwowana jest reprezentatywna grupa mieszkańców Anglii w wieku 50 lat i więcej.

Naukowcy uwzględnili m.in. ciśnienie tętna, rozkurczowe ciśnienie krwi, natężoną objętość wydechową, stężenie hemoglobiny, poziom fibrynogenu, hemoglobiny glikowanej i cholesterolu LDL, a także wskaźnik masy ciała, siłę chwytu oraz prędkość chodzenia. Na podstawie tych parametrów obliczyli wskaźnik wieku fizjologicznego. Uczestnicy wypełnili także kwestionariusz, w którym pytano, jak często chodzą do kina, muzeum, galerii sztuki, teatru, na koncert czy do opery.

Co najbardziej ogranicza wyjazdy po sześćdziesiątce? To główna przeszkoda
Dowiedz się więcej:

Co najbardziej ogranicza wyjazdy po sześćdziesiątce? To główna przeszkoda

Anna Bielecka

Zauważono wyraźny wpływ kontaktu z kulturą na fizjologiczne starzenie się organizmu. Osoby, które często uczestniczyły w tego typu aktywnościach, czyli co kilka miesięcy lub częściej, miały wiek fizjologiczny o trzy lata niższy niż osoby uczestniczące w zajęciach kulturalnych rzadziej. Bliższa analiza wskazała, że były to zwykle kobiety, osoby o wyższym statusie społeczno-ekonomicznym, zatrudnione oraz w lepszym zdrowiu. Związek z kulturą utrzymywał się jednak po uwzględnieniu dodatkowych czynników, takich jak dochody czy przewlekłe problemy zdrowotne.

Naukowcy przyznają, że badanie nie sprawdzało zależności przyczynowo-skutkowych. Uważają jednak, że uczestnictwo w aktywnościach kulturalnych może sprzyjać dłuższemu życiu na kilka sposobów, bo wzmacnia relacje społeczne, sprzyja zdrowszemu stylowi życia i poprawia zdrowie psychiczne.

Brytyjczycy doszli do podobnych wniosków

Podobne wnioski przedstawili w maju 2026 roku naukowcy z University College London (UCL), którzy zbadali wpływ sztuki na zdrowie na poziomie biologicznym. Z ich publikacji w czasopiśmie "Innovation in Aging" wynika, że regularne czytanie, słuchanie muzyki oraz odwiedzanie galerii sztuki może spowalniać starzenie komórkowe.

Takie myślenie odmładza. Badacze z Yale mają dowody
Dowiedz się więcej:

Takie myślenie odmładza. Badacze z Yale mają dowody

Anna Bielecka

Analiza objęła 3556 dorosłych mieszkańców Wielkiej Brytanii. Badacze zestawili informacje ankietowe o ich uczestnictwie w kulturze z wynikami badań krwi, sprawdzając zmiany chemiczne w DNA związane z biologicznym starzeniem, które nie modyfikują samego kodu genetycznego.

Zespół ustalił między innymi, że osoby częściej angażujące się w sztukę i kulturę starzały się wolniej oraz miały niższy wiek biologiczny. Zależność była najsilniejsza wśród uczestników mających co najmniej 40 lat i utrzymywała się po uwzględnieniu m.in. BMI, palenia tytoniu, wykształcenia oraz dochodów.

Chodzenie do kina, teatru czy muzeum wiąże się z wolniejszym starzeniem fizjologicznym
Chodzenie do kina, teatru czy muzeum wiąże się z wolniejszym starzeniem fizjologicznym
Źródło zdjęcia: Chika_milan/AdobeStock

"Wyniki te pokazują wpływ sztuki na zdrowie na poziomie biologicznym. Dostarczają dowodów przemawiających za tym, by uczestnictwo w sztuce i kulturze uznać za zachowanie sprzyjające zdrowiu. Nasze badanie sugeruje również, że korzystne może być angażowanie się w różnorodne aktywności artystyczne. Być może wynika to z tego, że każda z nich zawiera inne elementy wspierające zdrowie, takie jak stymulacja fizyczna, poznawcza, emocjonalna czy społeczna" - wskazała, cytowana na stronie uczelni, główna autorka badania, prof. Daisy Fancourt z Instytutu Epidemiologii i Opieki Zdrowotnej UCL.

Aktywność artystyczna a tempo starzenia

Naukowcy wykorzystali dane z badania UK Household Longitudinal Study oraz siedem zegarów epigenetycznych. Narzędzia te analizują związane z wiekiem zmiany chemiczne w DNA, które mogą wpływać na aktywność genów, ale nie zmieniają kodu genetycznego.

Długie życie to nie wszystko. Dlaczego warto dbać o poczucie radości na co dzień?
Dowiedz się więcej:

Długie życie to nie wszystko. Dlaczego warto dbać o poczucie radości na co dzień?

Anna Bielecka

Według zegara DunedinPACE, który ocenia tempo biologicznego starzenia organizmu, podejmowanie aktywności artystycznej co najmniej trzy razy w roku wiązało się z tempem starzenia wolniejszym o 2 proc. Aktywność raz w miesiącu oznaczała wynik lepszy o 3 proc., a cotygodniowa - o 4 proc. w porównaniu z uczestnictwem rzadszym niż trzy razy w roku.

Z kolei według zegara PhenoAge, który szacuje wiek biologiczny, osoby korzystające ze sztuki i kultury co najmniej raz w tygodniu były biologicznie średnio o rok młodsze od tych, które robiły to rzadko. Starsze zegary epigenetyczne nie wykazały podobnych korzyści, co badacze tłumaczą ich mniejszą czułością.

Wpływ porównywalny z aktywnością fizyczną

Czy zatem uczestnictwo w kulturze może przynosić seniorom korzyści podobne do tych, jakie daje aktywność fizyczna? Takie wnioski przedstawiają naukowcy z obydwu ośrodków badawczych. - Wpływ kontaktu z kulturą może być porównywalny z wpływem regularnej aktywności fizycznej - podkreślili japońscy badacze.

Babcia ze sztangą? Trening siłowy to najlepszy sposób na spowolnienie starzenia
Dowiedz się więcej:

Babcia ze sztangą? Trening siłowy to najlepszy sposób na spowolnienie starzenia

Anna Bielecka

Na podobieństwo tych korzyści wskazuje również dr Feifei Bu, jedna z autorek badania przeprowadzonego przez naukowców z UCL. - Nasze badanie dostarcza pierwszych dowodów na to, że uczestnictwo w sztuce i kulturze wiąże się z wolniejszym tempem biologicznego starzenia. Wyniki te uzupełniają coraz obszerniejszy zbiór dowodów dotyczących wpływu sztuki na zdrowie. Wykazano, że aktywności artystyczne zmniejszają stres i stan zapalny oraz ograniczają ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, podobnie jak ćwiczenia fizyczne - tłumaczy.

Kojący wpływ sztuki

Sztuka nie tylko spowalnia starzenie i wpływa na zdrowie biologiczne, ale, jak pokazują badania, potrafi także uspokoić organizm. Galerie i muzea sprzyjają wyciszeniu i uważności. W ich przestrzeni możemy odłożyć telefon, zwolnić tempo i oderwać się od codziennych spraw. Kontakt ze sztuką pozwala nabrać dystansu, a tym samym spojrzeć na własne przeżycia i problemy z nowej, szerszej perspektywy.

Naukowcy z King’s College London postanowili więc zbadać, jak organizm reaguje na kontakt ze sztuką. Uczestnicy eksperymentu, podłączeni do specjalnych czujników, oglądali obrazy XIX-wiecznych mistrzów, takich jak Van Gogh, Manet, Toulouse-Lautrec i Gauguin. Jedna grupa podziwiała oryginały w galerii, druga zaś reprodukcje w laboratorium. Wyniki pokazały, że obcowanie ze sztuką w przestrzeni galerii może obniżać poziom stresu, wzmacniać odporność i zmniejszać ryzyko rozwoju chorób serca.

Ucieczka od mentalnych pułapek codziennego życia

Wpływ uczestnictwa w kulturze zbadał także brytyjski Departament Kultury, Mediów i Sportu. Analiza objęła zarówno zdrowotne efekty aktywności artystycznej, jak i ich wymiar finansowy. Ustalono, że w przeliczeniu na jedną osobę mogą one przynosić około tysiąca funtów oszczędności rocznie, m.in. za sprawą wyższej efektywności w pracy i mniejszej liczby wizyt u lekarza rodzinnego.

Z kolei psychologowie z Cambridge przeprowadzili eksperyment w galerii Kettle’s Yard, w którym wykazali, że kontakt z artystycznym pięknem pomaga oderwać się od mentalnych pułapek codziennego życia.

Radośni seniorzy mają większą chęć na aktywność fizyczną. "Psychologiczna tarcza ochronna" 
Dowiedz się więcej:

Radośni seniorzy mają większą chęć na aktywność fizyczną. "Psychologiczna tarcza ochronna" 

Anna Bielecka

Tematem zainteresował się też prestiżowy "The Lancet", który po raz pierwszy w swojej 202-letniej historii opublikował w 2025 roku fotoreportaż "Wizualizowanie związków między sztuką a zdrowiem" poświęcony wpływowi sztuki na jakość życia. Dzieło składające się z 32 zdjęć pokazuje punkty styku sztuki i zdrowia z perspektywy badań, zaangażowania oraz ekspresji. Jest ono pierwszą częścią globalnej serii, poświęconej korzyściom zdrowotnym płynącym ze sztuki, przygotowanej przez Jameel Arts & Health Lab i magazyn "The Lancet".

Źródło: tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
ZdrowieZdrowie mężczyznZdrowie kobietWellbeingkulturaSztukaPsychologia
Czytaj także:
Ambasador USA w Polsce Tom Rose
Ambasador USA w rocznicę 17 września: Rosja ugodziła Polskę w plecy
Polska
imageTitle
Rozlosowano pary 1/16 finału Pucharu Polski. Będą hity
EUROSPORT
Posiłki ze stołówki Szkoły Podstawowej nr 340
Bojkotują szkolną stołówkę. Ponad 300 uczniów rezygnuje z obiadów
Klaudia Kamieniarz
Polski F-16
Dron przy granicy. Tomczyk: dowódca był gotowy do zestrzelenia
Wulkan Etna na Sycylii
Czy Etna "zachowuje się" normalnie? Ekspert odpowiada
METEO
Kopalnia Knurów-Szczygłowice
Wypadek w kopalni. Nie żyje górnik
Katowice
imageTitle
Kadra Szwecji na mecze Ligi Narodów. Piłkarz Lecha rozszyfruje Polaków?
EUROSPORT
Prezydent USA Donald Trump
Trump w nietypowy sposób zachęca do głosowania. "Udawajcie"
Świat
Noam Bettan - reprezentant Izraela (Eurowizja 2026)
Nadawca publiczny po raz kolejny bojkotuje Eurowizję
Kultura i styl
Syreny usłyszeli mieszkańcy Rzeszowa
Syreny i alerty na wschodzie. Wicewojewoda: część miejsc ukrycia będzie uruchomiona na dniach
Lubelskie
Władysław Kosiniak-Kamysz
Szef MON: sytuacja jest najniebezpieczniejsza
Polska
Oderwała się część podwieszanego sufitu
Runął sufit w galerii handlowej przy poznańskim dworcu
Poznań
Julia Przyłębska
Ruszyło śledztwo w sprawie Przyłębskiej
Polska
shutterstock_1153427668
Nowatorska terapia wycofała nowotwór z przerzutami. Pacjent miał trzy latka
Zdrowie
Prawie 200 zwierząt w jednym pokoju. Wielogodzinna interwencja w Inowrocławiu
Klatki stały jedna na drugiej. "Wiły gniazda w szafach i kanapie"
Kujawsko-Pomorskie
Michał Sopiński, rektor-komendant Akademii Wymiaru Sprawiedliwości
Wielka pensja, stypendium i wyjazdy. Tak żył zwolniony rektor
Polska
Szwedzcy socjaldemokraci (13.09.2026)
Wyniki wyborów w Szwecji. Policzono już wszystkie głosy
Świat
TIR wjechał w dom
Ciężarówka wbiła się w ścianę budynku
Wrocław
imageTitle
Zasugerował, że wygra z Rybakiną. Wywołał burzę
EUROSPORT
Ile przyjdzie nam czekać na babie lato? To pokazują modele z prognozą długoterminową
Kiedy nastąpi ostateczne załamanie letniej aury? Prognoza długoterminowa
Arleta Unton-Pyziołek
Barbara Mróz-Gorgoń
Przeszukania na terenie nieruchomości Barbary Mróz-Gorgoń
Polska
Wyjechał na czołówkę, nagle zaczął mrugać światłami. Policjanci pokazali nagranie
Zaczął wyprzedzać, prawie doszło do tragedii. Nagranie
Kujawsko-Pomorskie
Drogowcy planują asfaltowanie (zdj. ilustracyjne)
Weekendowe prace na drogach, utrudnienia i objazdy
WARSZAWA
Willa należąca niegdyś do Sophii Loren w Rzymie
Do trzech razy sztuka. Willa Sophii Loren do kupienia
BIZNES
Autobus testowany na warszawskich ulicach
Nietypowy autobus na ulicach stolicy
WARSZAWA
F-16 startuje z bazy w Łasku
Potężny huk w Łodzi i okolicach. To nasze samoloty
Polska
Kijów (zdjęcie poglądowe)
"Zimowy pakiet" wsparcia dla Ukrainy
BIZNES
Szerszeń azjatycki (vespa velutina)
Inwazyjny gatunek szerszenia w Portugalii. Służby usunęły już ponad 200 tysięcy gniazd
METEO
Składowisko w Rojkowie w 2023 roku
Mafia śmieciowa i "czerwone wody". Są kolejni oskarżeni
Polska
Nicole Scherzinger
Słynna piosenkarka w Warszawie. "Mam polskie korzenie"
Kultura i styl
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica