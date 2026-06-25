Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Trzy stopnie przegrzania organizmu. Jak je rozpoznać?

|
upał lato gorąco
"Wpadła do nas Hiszpania"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: stock.adobe.com
Wysokie temperatury mogą wpływać na funkcjonowanie całego organizmu, nie tylko osób starszych i przewlekle chorych. Gdy organizm traci zdolność do skutecznego chłodzenia, może dojść do trzech stopni przegrzania: skurczów cieplnych, wyczerpania cieplnego oraz najgroźniejszego - udaru cieplnego. Jak je rozpoznać?

Wraz z nadejściem fali upałów rośnie liczba osób, które odczuwają pogorszenie samopoczucia. Chodzi zwłaszcza o seniorów oraz pacjentów z chorobami układu krążenia. Wysokie temperatury mogą powodować nie tylko osłabienie.

Skurcze, wyczerpanie i udar cieplny - trzy stopnie przegrzania

- Jeśli jesteśmy zdrowi, dbamy o siebie i zachowujemy zdrowy rozsądek, upał nie musi być dla nas groźny. Spowalnia metabolizm, powoduje uczucie senności i zmęczenia, ale nie stanowi zagrożenia. Problem pojawia się, gdy lekceważymy podstawowe zasady bezpieczeństwa - wyjaśnia dr Sutkowski i przypomina, że w czasie upałów może dojść do trzech najpoważniejszych zaburzeń cieplnych: skurczów cieplnych, wyczerpania cieplnego oraz udaru cieplnego, czyli udaru słonecznego.

Najłagodniejszą formą zaburzeń są skurcze cieplne - bolesne, ale niegroźne, jeśli reagujemy odpowiednio szybko. - Najczęściej dotyczą mięśni łydek, kończyn dolnych, czasem także brzucha. Ich przyczyną jest niedobór elektrolitów, głównie potasu i magnezu - tłumaczy dr Sutkowski. Wystarczy regularnie się nawadniać, najlepiej wodą mineralną. - Jeśli czujemy, że to za mało, można też sięgnąć po elektrolity dostępne w aptekach - dodaje ekspert.

Upał może nawet zabić. Tych rzeczy absolutnie nie rób
Dowiedz się więcej:

Upał może nawet zabić. Tych rzeczy absolutnie nie rób

Kolejnym etapem przeciążenia organizmu przez upał jest tzw. wyczerpanie cieplne. Jego objawami są: zwiększone pocenie się, brak sił, zimna, blada i wilgotna skóra, szybkie, ale słabo wyczuwalne tętno, nudności lub wymioty oraz zasłabnięcia. - To właśnie te sytuacje, gdy ktoś mdleje na mieście, w autobusie, tramwaju, czy wśród betonowych przestrzeni, gdzie temperatura jest szczególnie wysoka - opisuje lekarz.

Przyczyną często jest zbyt słabe nawodnienie: z powodu pocenia się i rozszerzenia naczyń dochodzi do spadków ciśnienia, a krew przestaje prawidłowo krążyć. Wtedy może dojść do osunięcia się na ziemię, utraty przytomności, a nawet urazów mechanicznych. - To nie groźny, ale niebezpieczny moment. Bo jeśli ktoś cierpi na chorobę serca, niewydolność krążenia czy inne schorzenia przewlekłe, taki epizod może skończyć się zawałem, udarem lub zaburzeniami rytmu serca - ostrzega Sutkowski.

Jeśli wystąpią takie objawy, należy przenieść się do chłodniejszego miejsca, położyć się i rozluźnić ubranie, robić zimne okłady na całym ciele, pić wodę małymi łykami, a w przypadku wymiotów natychmiast udać się do lekarza, radzą eksperci na stronie Ministerstwa Zdrowia. Jeśli w ciągu pół godziny złe samopoczucie nie minie, istnieje podejrzenie udaru cieplnego.

Wyczerpanie cieplne a udar słoneczny
Wyczerpanie cieplne a udar słoneczny
Źródło zdjęcia: GIS

"Objawy w przypadku wyczerpania cieplnego są podobne do symptomów udaru cieplnego, istnieje jednak kilka różnić. Między innymi, w przeciwieństwie do udaru cieplnego, w przypadku wyczerpania zwykle pacjenci utrzymują nienaruszony stan psychiczny, a zdezorientowanie lub utrata przytomności występują bardzo rzadko. Ponad to w przypadku wyczerpania mamy do czynienia z odwodnieniem lekkiego stopnia, temperatura ciała oscyluje w granicach 38-40°C oraz występuje obfite pocenie się" - informują specjaliści Sanepidu na stronie resortu zdrowia.

Jak zapobiegać takim zagrożeniom? Oprócz picia dużych ilości wody należy unikać słońca w godzinach największego nasłonecznienia. - Ubrania powinny być jasne, luźne, przewiewne. Kremy z filtrem, nakrycie głowy i okulary przeciwsłoneczne to konieczność - podkreśla lekarz.

Groźny udar cieplny

Najgroźniejszym skutkiem przegrzania organizmu jest udar cieplny. Charakteryzuje się zwykle ciężkim odwodnieniem, gorączką przekraczającą 40°C, a także tym, że pacjent przestaje się pocić, a w zamian za to ma suchą i gorącą skórę oraz zaczerwienienie twarzy. "Występuje szybkie wysokie tętno, możliwa jest utrata przytomności" - ostrzegają eksperci Sanepidu.  - To moment, w którym ciepło przestaje być odprowadzane z organizmu, a temperatura wewnętrzna zaczyna gwałtownie rosnąć - wyjaśnia dr Sutkowski.

Zasłabnięcie podczas upału - pierwsza pomoc
Zasłabnięcie podczas upału - pierwsza pomoc
Źródło zdjęcia: TVN24

Jeśli wystąpią takie objawy, należy natychmiast zadzwonić pod numer 999 lub 112 i wezwać pomoc. Następnie trzeba przenieść się w chłodniejsze miejsce, obniżyć temperaturę ciała zimnymi okładami lub zimną kąpielą bądź prysznicem oraz podawać płyny. Bezzwłoczne wezwanie pomocy jest bardzo ważne, ponieważ jej brak może doprowadzić do śpiączki, a nawet śmierci - informuje MZ na stronie gov.pl.

Zagrożenie dotyczy nie tylko osób starszych. - Udar może dotknąć górnika pracującego głęboko pod ziemią, rolnika w nieklimatyzowanym ciągniku, ale też dziecko pozostawione w samochodzie - przestrzega lekarz.

Dziecko w nagrzanym aucie - pierwsza pomoc
Dziecko w nagrzanym aucie - pierwsza pomoc
Źródło zdjęcia: TVN24

Temperatura ciała może wtedy przekraczać 40 stopni. - Dochodzi do uszkodzeń białek, ośrodka termoregulacji w mózgu, a w efekcie do utraty przytomności i śmierci w mechanizmie niewydolności krążeniowo-oddechowej - tłumaczy dr Sutkowski.

- To sytuacje dramatyczne, którym często można zapobiec. Nie zostawiajmy w zamkniętych samochodach dzieci, osób starszych ani zwierząt. Nawet kilka minut może mieć tragiczne konsekwencje - apeluje lekarz.

Mieszkanie bez klimatyzacji trzyma ciepło jak termos. Ratownik: tego nie rób
Dowiedz się więcej:

Mieszkanie bez klimatyzacji trzyma ciepło jak termos. Ratownik: tego nie rób

W czasie upałów organizm człowieka pracuje na granicy wydolności. - Jeśli ktoś przez wiele godzin przebywa w nagrzanym pomieszczeniu, czy to w samochodzie, czy w blaszanej puszce bez przerwy i nawiewu, temperatura w środku może sięgać 50-60 stopni. W połączeniu z chorobami przewlekłymi o nieszczęście naprawdę nietrudno - przestrzega dr Michał Sutkowski.

ZOBACZ TAKŻE:
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
Rozmowy o końcu świata
57 min
Andrzej Lepper
Samobójstwo czy spisek? Wątpliwości nie milkną
Tajemnice III RP
1 godz 9 min
pc
"To, co się dzieje z alkoholem w Polsce, jest niepokojące"
Piotr Jacoń
Źródło: tvn24.pl
Tagi:
ZdrowieZdrowie kobietZdrowie mężczyznlatoudar
Anna Bielecka
Anna Bielecka
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
Czytaj także:
shutterstock_1132012232
Te czereśnie budzą zastrzeżenia. Jest interwencja rządu
BIZNES
imageTitle
Tragedia podczas mundialu. Samochód staranował grupę ludzi
EUROSPORT
Konie
Miał ratować konie przed rzeźnią. "Środki przeznaczał na własne cele"
Kujawsko-Pomorskie
Przerwy w dostawach prądu w Kijowie
Polskie firmy chcą odbudować energetykę Ukrainy. Podpisano list intencyjny
BIZNES
Uciekając przed policją - stracił koło
Uciekał przed policją, stracił koło i wjechał do rowu. Nagranie
Wrocław
Ktoś powybijał szyby w budynku urzędu skarbowego
Urząd obrzucony kamieniami. Policja zatrzymała 33-latka
WARSZAWA
nowy jork manhattan usa shutterstock_380390596
PKB w USA. Najnowsze dane
BIZNES
Senat
Zmiany w podatku paliwowym. Senat chce wprowadzić limit
BIZNES
Ponza
Wyspa popularna wśród celebrytów i bogaczy. Oto co odkryła policja
Świat
Emil Jędrzejewski
Dziennikarz "Wyborczej" o Emilu Jędrzejewskim: coś tu się radykalnie nie zgadza
Polska
Akt oskarżenia przeciwko znanej piosenkarce i jej byłemu mężowi (zdj. ilustracyjne)
Znana piosenkarka Dorota R. i jej były mąż Emil S. oskarżeni
WARSZAWA
imageTitle
Polaków czeka wymagający test. Dużo ostrzeżeń przed Turcją
EUROSPORT
Orlen
Gazowy pakt z Ukrainą. Orlen i Naftohaz podpisały dwa dokumenty
BIZNES
imageTitle
Przegrywali już 0:2. Kapitan zdradził, co odmieniło Polaków
EUROSPORT
Piorun uszkodził Fontannę Multimedialną we Wrocławiu
Piorun uderzył w fontannę. Odwołano pokazy
Wrocław
Państwowa Inspekcja Pracy
Zmiany na szczycie Państwowej Inspekcji Pracy na chwilę przed kluczową reformą
BIZNES
imageTitle
Oni już cieszą się z awansu. Drabinka mundialu
EUROSPORT
Pożar autobusu we Wrocławiu
Pożar autobusu, zapaliła się komora silnika. Nagranie
Wrocław
imageTitle
Zabrakło słów na cuda Viniciusa. Znalazł tylko niecenzuralne
EUROSPORT
imageTitle
Wimbledon bez Kawy. Potknięcie Polki na ostatniej prostej
EUROSPORT
Katastrofa małego samolotu na lotnisku Bemowo
Rozbił się mały samolot. Dwie osoby zginęły
WARSZAWA
Maciej Dowbor
Maciej Dowbor odchodzi z "Dzień Dobry TVN"
Kultura i styl
Jolanta Sobierańska-Grenda
"Służby są w kontakcie". Szefowa resortu o sprawie Szpitala Południowego
Zdrowie
Robert Janczewski na sali Sądu Okręgowego w Katowicach
Sprawa "Skóry". Jest ostateczna decyzja sądu
Kraków
Granica polsko-białoruska w okolicy przejścia granicznego Połowce-Pieszczatka
Zatrzymali ich po tym, jak nielegalnie przekroczyli granicę. Jest wyrok
Białystok
Trzęsienie ziemi w Wenezueli
Stan wyjątkowy po dwóch trzęsieniach ziemi. Nowe informacje o ofiarach
Świat
Polacy wśród nowych członków amerykańskiej Akademii Filmowej
Polacy docenieni przez amerykańską Akademię Filmową
Kultura i styl
Śmiertelne potrącenie rowerzysty w Długokątach Małych
Cofał ciężarówką, najechał na rowerzystę. 36-latek nie przeżył
WARSZAWA
System kaucyjny, kaucja, zwrot butelek
System kaucyjny zostanie rozszerzony? "Podjęliśmy tę decyzję"
BIZNES
Xi Jinping, Ursula von der Leyen
Miliard euro dziennie. "Pekin już stosował mechanizm szantażu"
Maja Piotrowska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica