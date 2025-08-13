Logo strona główna
Zdrowie

Szczęśliwi pieniędzy nie liczą? Zależy, gdzie zapytamy

|
rodzina rodzice dzieci spacer szczescie shutterstock_2460312721_1
Rośnie liczba chorujących na zaburzenia psychiczne. Wzrost o blisko 40 procent
Źródło: TVN24
Z badania nowozelandzkich naukowców wynika, że ludzie są "szczęśliwsi i bardziej zadowoleni, gdy prowadzą zrównoważony styl życia i opierają się pokusom konsumpcjonizmu". Niedawne polskie badanie wykazało jednak, że "niemal 70 procent ankietowanych uważa, że pieniądze dają szczęście". Jak jest naprawdę?
Kluczowe fakty:
  • Badanie nowozelandzkich naukowców wykazało, że prostszy styl życia, w którym jest mniej konsumpcjonizmu, określany jako „dobrowolna prostota”, prowadzi do wyższego poziomu szczęścia. Dlaczego?
  • Nie wyższe dochody, a spełnienie potrzeb psychologicznych i emocjonalnych jest kluczowe we wzmacnianiu poczucia osobistego szczęścia - potwierdzili badacze.
  • Wyniki polskich analiz wyglądają jednak inaczej. Prawie 70 proc. ankietowanych wiąże poziom szczęścia z dochodem. Ten trend zaobserwowano także w innych krajach Europy Wschodniej.
  • Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w serwisie tvn24.pl i w "Wywiadzie Medycznym" Joanny Kryńskiej w TVN24+.

Życie mniej nastawione na konsumpcję daje więcej szczęścia - naukowcy z University of Otago w Nowej Zelandii wyciągnęli takie wnioski, analizując dane pozyskane od ponad 1000 osób, których średni wiek wynosił 45 lat. Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie „Journal of Macromarketing”.

Jak żyć, żeby być szczęśliwym?

Zaangażowanie w prostszy styl życia, charakteryzujący się mniejszym konsumpcjonizmem i określany jako „dobrowolna prostota”, prowadzi do wyższego poziomu szczęścia, ponieważ daje więcej możliwości do osobistych kontaktów i interakcji społecznych. Kobiety wykazują większą skłonność do takiego stylu życia niż mężczyźni, choć potrzebne są dalsze badania, które pomogą lepiej wyjaśnić tę różnicę - podkreślili autorzy analizy.

Prof. Rob Aitken, współautor badania, zaznaczył, że nie chodzi o całkowite zrezygnowanie z posiadanych dóbr materialnych. Według niego samo dążenie do minimalizmu pod względem majątku nie przekłada się bezpośrednio na poprawę samopoczucia. Kluczowe jest natomiast spełnienie potrzeb psychologicznych i emocjonalnych, które wynikają z budowania relacji, więzi społecznych, zaangażowania w życie wspólnoty oraz poczucia, że żyje się życiem pełnym znaczenia i celu.

Zakupy szczęścia nie dają?

Biorąca udział w badaniu Leah Watkins podkreśliła, że w kulturze konsumpcyjnej szczęście jest związane z wysokimi dochodami oraz możliwością nabywania i gromadzenia dóbr materialnych. - Jednak badania jasno wskazują, że materialistyczne podejście do życia i doświadczenia z nim związane nie prowadzą do wzrostu szczęścia ani dobrostanu. Nie prowadzą też do zrównoważonej konsumpcji, niezbędnej dla zdrowia planety - dodała ekspertka.

Inaczej myślą polscy ankietowani. Wyniki ogólnopolskiego panelu badawczego Ariadna z 2025 roku, o którym pisaliśmy w tvn24.pl, pokazały zupełnie inny obraz. Według 69 proc. badanych "pieniądze dają szczęście". Odpowiedź "zdecydowanie tak" wskazało 17 proc. badanych, a "raczej tak" - 52 proc. Z kolei 6 proc. odpowiedziało "raczej nie", a 25 proc. - "zdecydowanie nie". Młodsi ankietowani, w wieku 18-24 lata, w większości (aż 82 proc.) byli zdania, że pieniądze dają szczęście.

Mózgi optymistów i pesymistów działają inaczej. Nowe badania
Dowiedz się więcej:

Mózgi optymistów i pesymistów działają inaczej. Nowe badania

Według znanej psycholożki cytowanej w komunikacie, prof. Dominiki Maison, "wiele badań, zarówno tu zaprezentowanych, jak i prowadzonych w innych krajach, pokazuje, że relacja między ilością posiadanych pieniędzy a satysfakcją z życia jest przeceniana przez wiele osób. Aż 69 procent Polaków wierzy, że gdy będą mieli więcej pieniędzy, będą szczęśliwsi. Okazuje się jednak, że jest to iluzja".

- Pieniądze mogą na pewno ułatwić życie, mogą dać chwilowe poczucie radości (np. z nowo kupionych butów, płaszcza czy samochodu), natomiast nigdy nie wpływają na prawdziwe, głębokie poczucie szczęścia - wyjaśniała prof. Maison.

Jak podkreślała prof. Maison, są ludzie niezwykle szczęśliwi, mimo że mają naprawdę mało pieniędzy, jak i nieszczęśliwi bogacze. Relację tę przeceniają głównie osoby młode oraz osoby, które postrzegają swoją sytuację materialną jako złą. - Co ciekawe, nie ma znaczenia, ile osoba naprawdę zarabia i jaką obiektywnie ma sytuację materialną. Pokazuje to, że w relacji z poczuciem zadowolenia z życia ma znaczenie nie to, ile kto zarabia, ale jak postrzega swoją sytuację materialną - dodała.

Wyższe dochody Polaków, wyższy poziom szczęścia?

W Polsce, podobnie jak w innych krajach Europy Wschodniej, wyraźnie obserwujemy związek między wzrostem dochodów a poziomem szczęścia. W ciągu ostatnich dwudziestu lat zwiększyło się nasze zadowolenie m.in. z perspektyw na przyszłość oraz stanu zdrowia. Od 2004 roku w Polsce wydłużyła się zarówno średnia długość życia, jak i długość życia w dobrej kondycji, co pozytywnie wpływa na poczucie szczęścia. Jednak spośród 152 krajów uwzględnionych w badaniu Happy Planet Index, Polska jest dopiero w ósmej dziesiątce, plasując się za takimi państwami jak Pakistan czy Sri Lanka.

O tym, że wyniki badań wskazują na różne zależności pomiędzy dochodami a szczęściem, pisaliśmy już w tvn24.pl. Niektórzy autorzy badań wskazywali wtedy, że pieniądze podwyższają satysfakcję z życia, ale tylko do określonej wysokości dochodu. Z czasem suma, którą otrzymujmy na konto, choć nominalnie się nie zmienia, w naszej głowie zostaje zdegradowana z "wysoki dochód" do "ledwo starcza". Przyzwyczajamy się do wysokości naszych zarobków. Inni autorzy zwracali uwagę, że ważniejsze niż sama kwota jest to, na co te pieniądze wydajemy. Lepiej inwestować w przeżycia, takie jak podróże, koncerty czy spotkania z przyjaciółmi, niż w gromadzenie rzeczy materialnych. Korzystniej jest też kupować coś dla innych niż tylko dla siebie, a jeszcze lepiej przeznaczać środki na pomoc innym zamiast na konsumpcyjne potrzeby. Jednak jedno łączy większość badań – jeśli dzięki wyższym dochodom wychodzimy z biedy, nasze poczucie satysfakcji i zadowolenia z życia zdecydowanie wzrasta.

Zasada ograniczonego zaufania

Cytowane w artykule tvn24.pl badania CBOS podkreślały, że nie wykorzystaliśmy minionych dwudziestu lat, od wejścia Polski do Unii Europejskiej, na odbudowę zaufania między ludźmi. Wciąż około 80 proc. Polaków twierdzi, że w relacjach z innymi trzeba zachować dużą ostrożność. Tymczasem psycholodzy przypominają, że ludzie są istotami społecznymi, które potrzebują innych, co oznacza, że jakość naszego życia w dużej mierze zależy od relacji międzyludzkich. Zaufanie, względem osób spoza najbliższej rodziny i grona przyjaciół, stanowi podstawę budowania szczęśliwego społeczeństwa. Badania pokazują, że zaufanie wiąże się między innymi z jakością demokracji, tolerancją wobec mniejszości, aktywnością charytatywną, wzrostem gospodarczym, zdrowiem oraz poczuciem szczęścia.

Czy pieniądze dają szczęście? Zaskakujące wyniki badania
Dowiedz się więcej:

Czy pieniądze dają szczęście? Zaskakujące wyniki badania

BIZNES

Dlaczego zaufanie służy szczęściu? Ufanie innym pozwala zakładać w codziennym życiu ich dobrą wolę, co samo w sobie poprawia nasze samopoczucie. Potwierdzają to badania World Happiness Report. Kraje takie jak Finlandia, Dania, Szwajcaria czy Holandia, które zajmują czołowe miejsca w rankingu najszczęśliwszych państw, charakteryzują się jednocześnie najwyższym poziomem ogólnego zaufania społecznego. W środowisku, gdzie wzajemne zaufanie jest powszechne, ludzie wierzą, że inni są uczciwi i życzliwi. Udowodniono, że takie relacje sprzyjają szczęściu.

Szczęście na świecie

Od 2011 roku Ipsos, tworząc tzw. Index Szczęścia, bada poziom szczęścia na świecie. Z Indexu opublikowanego w 2025 roku wynika, że za poziom naszego szczęścia odpowiadają głównie relacje rodzinne, bycie docenianym i kochanym oraz poczucie kontroli nad życiem. Rodzina i poczucie bycia kochanym uszczęśliwiają bardziej niż pieniądze, ale brak wystarczającej ilości pieniędzy jest największą przyczyną nieszczęścia. Nasze poczucie szczęścia jest najniższe w średnim wieku, ale w wieku 60 i 70 lat osiągamy najszczęśliwszy moment w dorosłym życiu. Różnie to też wygląda u kobiet i mężczyzn. Kobiety utrzymują stały poziom szczęścia do 60. roku życia, kiedy to są najszczęśliwsze, podczas są najszczęśliwsi nieco później - po 60. roku życia. Jak deklarują, są wtedy prawie tak samo szczęśliwi jako dwudziestolatkowie.

Najmniej szczęśliwe są 50-latki. Głównymi zaś przyczynami małego poziomu szczęścia są: sytuacja finansowa, zdrowie fizyczne i związane z tym samopoczucie oraz zdrowie psychiczne. Raport wskazuje, że najszczęśliwsze kraje na świecie to Indie, Holandia i Meksyk. Pierwsza trójka najmniej szczęśliwych to Węgry, Turcja i Korea Południowa. Polska zajmuje 18 miejsce spośród 30 krajów uwzględnionych w indeksie.

Więzi społeczne ponad materializm

Analiza danych z lat 2000-2019 pokazuje, że wzrost zamożności konsumentów oraz poprawa standardu życia przyczyniły się do niepokojących zjawisk związanych z degradacją środowiska, wynikających z konsumpcyjnego trybu życia ludzi. - W świecie, w którym śluby miliarderów traktowane są jak uroczystości państwowe, a prywatne jachty są nowymi symbolami statusu, dobrowolna prostota oferuje cichą, potężną kontrnarrację, taką, która ceni dostatek ponad nadmiar, więzi ponad konsumpcję i sens ponad materializm - podsumował wnioski z nowozelandzkiego badania jego współautor, prof. Rob Aitken.

Autorka/Autor: Anna Bielecka

Źródło: tvn24.pl/PAP/IPSOS

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica