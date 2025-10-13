Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie
|

Zator tętnicy płucnej. Czasami pacjent przebywa na kilku SOR-ach, zanim uzyska diagnozę

Zuzanna Kuffel
Zuzanna Kuffel
Objawy choroby zakrzepowo-zatorowej można przegapić. A zagrażają życiu
Objawy choroby zakrzepowo-zatorowej można przegapić. A zagrażają życiu
Źródło: Shutterstock
- Poczułam rozrywający ból w prawej łydce, ale na początku go zignorowałam. Myślałam, że poboli i przejdzie - mówi Martyna, która przeszła zakrzepicę żył głębokich. Ta choroba często nie daje wszystkich możliwych objawów wymienianych w literaturze. Pacjent może zaobserwować u siebie sam obrzęk nogi albo tylko ból, który łatwo pomylić na przykład z naderwaniem mięśnia. Tymczasem zakrzepicę należy jak najszybciej leczyć, bo inaczej rośnie ryzyko zatoru tętnicy płucnej, który zagraża życiu.Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • U 19-letniej Martyny na początku rozpoznano tylko zakrzepicę w nodze. Później okazało się, że miała też zakrzepnięte żyły wątrobowe i skrzeplinę w prawym przedsionku serca. Co było przyczyną?
  • Kiedy Agnieszka po raz pierwszy zgłosiła się na SOR z dusznością i bólem w klatce po zabiegu, odesłano ją na nocną pomoc lekarską. Dopiero kiedy wróciła do szpitala, potwierdzono zator tętnicy płucnej.
  • - Wielu chorych przebywa na kilku szpitalnych oddziałach ratunkowych, zanim uzyska diagnozę. Objawy zatorowości płucnej są niecharakterystyczne - objaśnia prof. Witold Tomkowski.
  • Obchodzony 13 października Światowy Dzień Zakrzepicy jest okazją, żeby przypominać i pacjentom, i lekarzom o objawach choroby zakrzepowo-zatorowej. Wczesna diagnoza istotnie poprawia rokowanie.
  • Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w serwisie tvn24.pl.

Martyna ma 21 lat. W 2022 roku wykryto u niej endometriozę. Kilka miesięcy później ginekolog przepisał jej antykoncepcję dwuskładnikową. - Wzięłam półtora opakowania i zaczęła mnie boleć prawa noga w łydce. To był rozrywający ból, ale na początku go zignorowałam. Myślałam, że poboli i przejdzie. W ciągu pięciu dni ból tak się nasilił, że nie mogłam chodzić. Noga bardzo spuchła - między prawą a lewą łydką miałam ponad 5 centymetrów różnicy w obwodzie. Potem moja noga zmieniła też kolor i zrobiła się sina. Wtedy rodzice pojechali ze mną na SOR - opowiada Martyna.

W szpitalu od razu rozpoznano zakrzepicę żył głębokich. Martyna dostała lek doustny i od razu odstawiła antykoncepcję hormonalną, ponieważ to ją uznano za przyczynę zakrzepicy. Po pół roku - we wrześniu - Martyna poszła na kontrolę do angiologa. Kazał kontynuować leczenie przeciwkrzepliwe. W tamtym miesiącu pojawiła się u niej najbardziej obfita miesiączka w życiu. Umówiła się na wizytę do ginekologa, ale jej nie doczekała. Na początku października miała tak silny ból w podbrzuszu, że rodzina wezwała do niej karetkę. Hemoglobina we krwi Martyny spadła już wtedy do 6 g/dl.

Zakrzepica nie tylko w nodze

Na oddziale lekarze znaleźli u Martyny polipy i duże skrzepy w macicy - to był powód silnego bólu, który czuła. W szpitalnej łazience w bólach wydaliła skrzep długości 14 centymetrów. Wielokrotnie przetaczano jej krew. W tomografii komputerowej okazało się, że Martyna miała zakrzepicę nie tylko w nodze. Chociaż tego nie czuła, jej żyły wątrobowe były całkowicie zakrzepnięte. Miała też skrzeplinę w prawym przedsionku serca. Kiedy lekarze zobaczyli ten wynik, Martynę przetransportowano z ginekologii na kardiologię. Następnego dnia rano, wstając do toalety, przeszła zapaść, spowodowaną niedokrwistością. Wtedy znalazła się na oddziale intensywnej opieki medycznej. Podawano jej osocze i płytki krwi. Ostatecznie lekarze - po tym, jak naradzili się w interdyscyplinarnym zespole - zdecydowali o zabiegu - embolizacji obu tętnic macicznych, która zatrzymała intensywne krwawienie z dróg rodnych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Każdy rzut tej choroby może zakończyć się śmiercią

Każdy rzut tej choroby może zakończyć się śmiercią

Tętniaki aorty. Im większe, tym groźniejsze, ale często bezobjawowe

Tętniaki aorty. Im większe, tym groźniejsze, ale często bezobjawowe

Zuzanna Kuffel

Martyna spędziła w szpitalu miesiąc. Musiała wziąć urlop dziekański na uczelni. Rozpoznano u niej zarówno wrodzony zespół antyfosfolipidowy, jak i hemofilię typu C. Przez zespół antyfosfolipidowy wystąpiła u niej zakrzepica, z kolei przez hemofilię tak intensywnie krwawiła, przyjmując leki przeciwzakrzepowe. - Wszystko to wyszło dopiero w październiku 2023 roku. Wcześniej nic nie wskazywało, że mam takie obciążenia genetyczne. W mojej rodzinie nikt nie chorował na zakrzepicę, Przebadaliśmy też moją młodszą siostrę i na szczęście nie wykryto u niej tego, co u mnie - mówi Martyna. Teraz na stałe bierze leki przeciwkrzepliwe i pozostaje pod kontrolą lekarzy. Stwierdzono u niej też niewydolność żył kończyn dolnych, przez co stosuje wyroby uciskowe i preparaty z diosminą, żeby dodatkowo chronić się przed kolejną zakrzepicą.

13 października obchodzony jest Światowy Dzień Zakrzepicy. Dlaczego akurat wtedy? Bo tego dnia urodził się Rudolf Virchow, który w drugiej połowie XIX wieku istotnie przyczynił się do poznania przyczyn zakrzepicy, a przede wszystkim wskazał na związek pomiędzy skrzeplinami, które powstają w układzie żył głębokich, a zatorowością płucną. Światowy Dzień Zakrzepicy to okazja, żeby przypominać i pacjentom, i lekarzom o objawach choroby zakrzepowo-zatorowej. Wczesna diagnoza istotnie poprawia rokowanie.

Zuzanna Kuffel
Zuzanna Kuffel
Czytaj także:
Poszukiwany ukrywał się z żoną i niemowlęciem w altanie
Z dziewięciomiesięcznym synem ukrywał się na działce, w organizmie dziecka wykryto kokainę
Kraków
pap_20250326_07Q
Dziemianowicz-Bąk: złożyłam w tej bulwersującej sprawie zawiadomienie do prokuratury
BIZNES
Pijani zajmowali się dwuletnią córką
Głodną dziewczynkę nakarmili policjanci. Jej rodzice byli pijani
Lublin
Śmiertelny wypadek podczas Rajdu Nyskiego
Podczas rajdu zginął kierowca. Śledztwo prokuratury
Opole
Robert Bąkiewicz na wiecu PiS
Prokuratura przyjrzy się wypowiedziom Bąkiewicza o "wyrywaniu chwastów" i "zrzucania napalmu"
WARSZAWA
Bamako, stolica Mali
10 tysięcy dolarów za wizę. USA ogłaszają nowy program
Świat
44-latek w rękach policjantów
Pałką teleskopową pobił trzech nastolatków
Trójmiasto
Blaknące koralowce na Pacyfiku
Ziemia osiągnęła pierwszy punkt krytyczny. "Ponura sytuacja"
METEO
Donald Trump
Trump w izraelskim parlamencie. "To nie tylko koniec wojny"
Świat
Drążenie kolektora Mokotowskiego Bis (pierwszy etap)
Wybudują wielki kolektor pod Wisłostradą
WARSZAWA
Noa Argamani na gali TIME 100, kwiecień 2025
Po dwóch latach od porwania, dzień po swoich urodzinach, Noa spotka swojego chłopaka
Świat
tokio japonia shutterstock_2332337511
Cofnęli się o dekady. Braki w całym kraju
BIZNES
Ayman Odeh
Incydent w czasie przemówienia Trumpa
Świat
Krosno: w mieszkaniu znaleziono ciała dwóch mężczyzn. Prokuratura wszczęła śledztwo
Ciała dwóch mężczyzn w mieszkaniu
Rzeszów
Siedziba Prokuratury Krajowej
Chcieli przekazać informacje o rosyjskich opozycjonistach w Polsce, jest akt oskarżenia
Katowice
imageTitle
Szykuje się wielki powrót na trenerską ławkę
EUROSPORT
Donald Trump w Knesecie
"Wszyscy myśleli, że będę brutalny". Trump o "swojej specjalności"
RELACJA
Mateusz Piwowar w klinice w trakcie pobrania krwiotwórczych komórek macierzystych
"Nie mówimy: idźcie. Tylko: my poszliśmy, chodźcie z nami"
Natalia Bitowska
Zgodnie z zapowiedzią, Robert P. miał dziś usłyszeć wyrok
Wojtuś nie żyje, bo obudził ojca. Sąd chce dodatkowej opinii
Lubuskie
imageTitle
"Trener wniósł dużo spokoju. Idziemy za nim w ogień"
EUROSPORT
Jakub Iwaniec
Świadkowie byli pewni, że kierował pijany sędzia. Prokuratura o swoich ustaleniach
Lublin
Sławomir Ćwik jest liderem listy Trzeciej Drogi
"Nie jestem posłem po to, by przesiedzieć 10 godzin w tygodniu w pociągu"
BIZNES
Wypadek na Słowacji
Czołowe zderzenie pociągów. Około 100 poszkodowanych
Świat
hotel forum krakow - Longfin Media shutterstock_2365405907
Hotel Forum jest już zabytkiem
Kraków
Warszawskie Drzewo Roku
Warszawskie Drzewo Roku wybrane. Rośnie na Ochocie
WARSZAWA
Bez alkoholu na stacjach?
"Zabójca na stacjach benzynowych". Resort zdrowia z nową wersją "ustawy alkoholowej"
Zdrowie
Wilk szary (Canis lupus)
Wilk zabity na polowaniu. Myśliwy stanie przed sądem
Rzeszów
Ks. Rafał Główczyński
Ksiądz otwiera klubokawiarnię w lokalu po agencji towarzyskiej
WARSZAWA
Do wypadku doszło w sobotę
Wszedł na most, raził go prąd, spadł na tory. 17-latek w szpitalu
Łódź
imageTitle
Legenda przeprasza za piłkarzy po klęsce w eliminacjach
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica