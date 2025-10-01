Przez wiele lat może nie dawać objawów. To groźna choroba zakaźna

Powrót groźnej choroby zakaźnej Źródło: TVN24

"1 października, jak co roku, obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Walki z Wirusowym Zapaleniem Wątroby typu C. Dzień ten ustanowiono z inicjatywy stowarzyszeń i pacjentów cierpiących z powodu chorób wątroby i osób zakażonych wirusem HCV, a jego celem jest zwrócenie uwagi na tak ważny problem zdrowotny jakim jest wirusowe zapalenie wątroby typu C. Według szacunkowych danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) aż 71 milionów osób cierpi z powodu wirusowego zapalenia wątroby typu C, a w samych krajach UE/EEA – ok. 4 milionów osób", informuje na swojej stronie Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie.

WZW C jest chorobą zakaźną, którą wywołuje wirus zapalenia wątroby typu C (HCV). "HCV jest wirusem, który przenosi się z człowieka na człowieka (zarówno źródłem jak i gospodarzem docelowym HCV jest człowiek). Występuje on w 6 odmianach zwanych genotypami, numerowanymi od 1 do 6. Na świecie, w tym także w Polsce, najczęściej obserwujemy zakażenie genotypem 1", tłumaczy dr hab. n. med.Krzysztof Tomasiewicz z Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, w e-przewodniku opracowanym dla Fundacji Dobrej Nadziei.

Choroba wywołana przez HCV przez dłuższy czas zwykle nie daje objawów lub są one niespecyficzne. Nieleczone przewlekłe zapalenie wątroby może prowadzić do jej uszkodzenia (marskość wątroby), raka wątroby a nawet śmierci, tłumaczą eksperci WSSE w Krakowie.

Jak dochodzi od zakażenia wirusem HCV?

"Bezpłatne, anonimowe i bez skierowania testy można wykonać w Punktach Konsultacyjno-Diagnostycznych", przypomniał w dzisiejszym wpisie na platformie X Główny Inspektorat Sanitarny.

Diagnostyka w kierunku WZW C (HCV) przebiega dwuetapowo. Pierwszy etap obejmuje wykonanie testu serologicznego, który polega na oznaczeniu obecności przeciwciał przeciwko wirusowi HCV (anty-HCV) w surowicy lub osoczu pacjenta. Jeśli test da wynik dodatni, wykonuje się test potwierdzający, który ma na celu wykrycie obecności materiału genetycznego wirusa HCV (PCR).

Główny Inspektorat Sanitarny przypomina, że do zakażenia wirusem HCV może dojść w wyniku zabiegów medycznych związanych z naruszeniem ciągłości tkanek (np.zastrzyki, pobranie krwi, operacje), zabiegów stomatologicznych, zabiegów kosmetycznych i medycyny estetycznej z użyciem niesterylizowanych ostrych narzędzi (np. podczas piercingu czy wykonywania tatuażu).

Zakażenie może nastąpić także podczas iniekcji narkotyków lub innych substancji, w wyniku kontaktu z krwią np. w wypadkach, bójkach, sportach kontaktowych, podczas kontaktów seksualnych, w czasie ciąży i porodu (z matki na dziecko). "Do sytuacji zwiększających ryzyko zakażenia należą wszystkie te sytuacje, w trakcie, których dochodzi do przerwania ciągłości tkanek – skóry i/lub błon śluzowych", eksperci Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie.

Jak objawia się WZW typu C? To zależy od postaci choroby: ostrej lub przewlekłej. "U części osób w wyniku reakcji odpornościowej organizmu dochodzi do samoistnej eliminacji wirusa HCV. Jednak u pozostałych osób zakażenie może przejść w tzw. postać przewlekłą. Przebieg postaci przewlekłej może być różny – od bezobjawowego przez wiele lat do agresywnego z szybkim postępowaniem zmian i ujawnienieniem późnych następstw choroby tj. marskość wątroby czy rak wątroby", czytamy na stronie instytucji.

Eksperci podkreślają, że zakażenie wirusem HCV najczęściej nie daje żadnych objawów. U nielicznych osób po zakażeniu (7-8 tygodni od zakażenia) pojawiają się m.in. stan podgorączkowy czy bóle mięśniowo-stawowe.

Objawy zakażenia wirusem HCV: utrata apetytu

gorączka/stan podgorączkowy

bóle brzucha

bóle mięśniowo-stawowe

u części chorych żółtaczka (zażółcenie skóry i białek oczu)

U większości osób z przewlekłym WZW C choroba przebiega bezobjawowo przez wiele lat. Dlaczego warto ją wcześnie wykryć? Bo po Po 20-30 latach u 5-20 proc zakażonych przewlekle rozwija się marskość wątroby i pierwotny rak wątroby.

Czy tę chorobę się leczy?

W leczeniu WZW typu C stosuje się nowoczesne terapie oparte na przyjmowaniu leków bezpośrednio działających na wirusy (DAA). Dzięki współczesnej medycynie szansa na pełne wyleczenie wynosi 98-99 proc..

Nie istnieje szczepionka przeciwko WZW C. "Jednak to co możemy zrobić to zwracać uwagę na przestrzeganie w placówkach medycznych i niemedycznych (salony kosmetyczne, salony tatuaży) procedur zapobiegających zakażeniom tj. stosowanie jałowego sprzętu jednorazowego użytku. Obecnie za formę profilaktyki jest także uznawane wykrywanie i skuteczne leczenie osób zakażonych, co zapobiega zakażaniu nowych osób", informuje Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie.