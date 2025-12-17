Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Jest akt oskarżenia przeciwko Macierewiczowi
Jest akt oskarżenia przeciwko Macierewiczowi
Zdrowie
|

Polityczny maraton o zdrowie. Czy z "wrzutek" da się zbudować reformę?

Piotr Wójcik
Piotr Wójcik
Finansowanie ochrony zdrowia
Finansowanie ochrony zdrowia
Źródło: Shutterstock
Dwa szczyty zdrowotne i trzy partyjne pakiety reform w zaledwie kilkanaście dni miały być odpowiedzią na narastający kryzys finansów i organizacji ochrony zdrowia. Dostaliśmy zbiór rozproszonych pomysłów: od podatku zdrowotnego, przez reorganizację szpitali, po rozdzielenie publicznej i prywatnej praktyki lekarskiej. Czy z tej politycznej mozaiki da się ułożyć spójną wizję przyszłości systemu, czy raczej obserwujemy kolejną odsłonę walki na hasła? O ocenę propozycji pytamy ekspertów.Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • Kryzys finansowy i organizacyjny ochrony zdrowia narasta, a luka w budżecie NFZ liczona jest w dziesiątkach miliardów złotych. Mimo dwóch szczytów zdrowotnych i licznych deklaracji brakuje kolejnego kroku - zbliżenia do podjęcia decyzji systemowych.
  • Partie polityczne przedstawiają rozproszone, punktowe propozycje (podatek zdrowotny, reorganizacja szpitali, rozdzielenie pracy w sektorze publicznym i prywatnym), które - zdaniem ekspertów - nie składają się na spójną wizję reformy.
  • Eksperci podkreślają brak rzetelnej diagnozy problemów u ich źródeł i realnej sprawczości politycznej: bez ponadpartyjnej strategii, jasno wyznaczonych celów i zasobów wysuwane propozycje pozostają leczeniem objawowym.
  • Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w serwisie tvn24.pl. Warto też posłuchać "Wywiadu medycznego" Joanny Kryńskiej w tvn24+.

Dwa szczyty zdrowotne - rządowy i prezydencki oraz trzy partyjne pakiety pomysłów na zmiany - od Lewicy, Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Prawa i Sprawiedliwości, a wszystko to w przeciągu zaledwie dwóch tygodni. Kulejące finanse ochrony zdrowia stały się jednym z najważniejszych tematów debaty publicznej kończącego się roku. Pozostaje tylko pytanie o to, czy wysuwane z różnych stron propozycje tworzą jakąś spójną wizję przyszłości, czy może są tylko festiwalem politycznych przepychanek? A może jest jakiś trzon, z którego dałoby się zbudować porozumienie ponad podziałami, o którym tak dużo słyszeliśmy zwłaszcza z ust prezydenta i premiera?

O zdanie zapytaliśmy ekspertów: Annę Gołębicką DBA (Doctor of Business Administration) z Centrum im. Adama Smitha oraz dr. Roberta Mołdacha z Instytutu Zdrowia i Demokracji.

Jeden problem, wiele pomysłów

Na początek zarysujmy tło problemu. To najłatwiej można streścić stwierdzeniem, że już zamknięcie tegorocznego budżetu ochrony zdrowia jawi się jako wyczyn z kategorii ekwilibrystyki, a prognozy na przyszły rok rysują się w jeszcze ciemniejszych barwach. Już teraz wiadomo, że luka w finansach Narodowego Funduszu Zdrowia w 2026 roku jest szacowana na 23 mld zł. Szefowa resortu zdrowia przyznała w jednym z niedawnych wywiadów, że o ile w tym roku dochodzimy do ściany, to już w przyszłym zdecydowanie do niej dojdziemy.

W organizacji i finansowaniu ochrony zdrowia potrzebne są zmiany, bo oczywistą sprawą jest to, że wpływy z tytułu składki zdrowotnej w coraz mniejszym stopniu będą zaspokajały jej potrzeby. Policzyli to eksperci z Federacji Przedsiębiorców Polskich. Pod koniec listopada wskazywali w Sejmie, że w 2026 roku do kasy NFZ będzie trzeba dołożyć 55 miliardów złotych, a w 2028 roku - 90 miliardów, a to nie koniec. Najnowsze opracowanie FPP przewiduje, że już w 2040 roku luka w finansach NFZ wyniesie nawet 171 mld zł.

Premier Donald Tusk na rządowym szczycie "Bezpieczny Pacjent"
Premier Donald Tusk na rządowym szczycie "Bezpieczny Pacjent"
Źródło: PAP/Rafał Guz

W reakcji na trudności, jakie pojawiają się na horyzoncie, zostały w grudniu zwołane dwa szczyty zdrowotne - jeden rządowy, a drugi prezydencki. Część ekspertów nie kryło po nich rozczarowania, inni przyznają, że i tak nie oczekiwali zbyt wiele. Wszyscy natomiast zgodzili się co do tego, że był to ważny krok,  bo o zdrowiu naprawdę trzeba rozmawiać, najlepiej na twardych danych i rzeczywiście ponad podziałami. Kolejnego, tego, który miałby nas zbliżyć do realizacji propozycji mających poprawić sytuację, niestety zabrakło. Dowiedzieliśmy się natomiast, że rząd nie planuje zmian w składce zdrowotnej i że te pieniądze, które do systemu ochrony zdrowia trafiają, trzeba efektywniej wykorzystać.

Jak uzdrowić ochronę zdrowia? Propozycje Lewicy
  • Zastąpienie składki zdrowotnej 12-procentowym podatkiem zdrowotnym, liczonym od podstawy PIT/CIT.
  • Wprowadzenie podatku tłuszczowego od żywności wysokoprzetworzonej.
  • Wprowadzenie jednolitej akcyzy na alkohol oraz przekazanie 80 proc. wpływów z niej bezpośrednio do Narodowego Funduszu Zdrowia.

Kilka dni po ostatnim ze szczytów Lewica, między innymi ustami byłego wiceministra zdrowia Wojciecha Koniecznego, zaprezentowała swój pomysł na uzdrowienie systemu. Były wiceminister zdrowia ocenił, że wydatki na ochronę zdrowia w Polsce powinny wynosić 9 proc. PKB, a do realizacji tego celu konieczna będzie likwidacja składki zdrowotnej - i to jest właśnie główny postulat tego ugrupowania.

Jak uzdrowić ochronę zdrowia? Pomysły PSL
  • Reorganizacja szpitalnictwa na poziomie regionalnym.
  • Przeniesienie składki chorobowej z ZUS do NFZ.
  • Odpis podatkowy dla korzystających z prywatnych usług medycznych.

Dzień później swoją receptą na zdrowie podzielili się na konferencji prasowej ludowcy. Ich zdaniem reformę ochrony zdrowia należy zacząć od ustrukturyzowania sieci szpitali. - Zarządzanie szpitalami powinno podlegać szpitalom regionalnym, dawnym szpitalom wojewódzkim. Tak, żeby szpitale nie konkurowały o pacjenta i personel medyczny, w tym lekarzy. Bo dzisiaj mamy dużo szpitali powiatowych z dużą liczbą oddziałów, tyle że w większości z nich hula wiatr – argumentował poseł PSL Marek Sawicki.

Jak uzdrowić ochronę zdrowia? Propozycje PiS
  • Odwrócenie piramidy świadczeń zdrowotnych.
  • Oddzielenie pracy w publicznej i prywatnej ochronie zdrowia.
  • Ujednolicenie organu założycielskiego szpitali.

W sobotę o zdrowiu mówiło Prawo i Sprawiedliwość. W planach podkreślono potrzebę odwrócenia piramidy świadczeń, aby podstawą systemu nie były szpitale, lecz podstawowa opieka zdrowotna (POZ). Politycy tej partii opowiadają się również za pełną informatyzacją, rocznym urlopem dla pielęgniarek dla podratowania zdrowia, włączeniem Ministerstwa Sportu do Ministerstwa Zdrowia oraz wzmocnieniem pozycji ministra zdrowia w rządzie, np. poprzez dodanie mu funkcji wicepremiera.

Wrzutki nie rozwiązują globalnego problemu

- Każda partia daje po tych wszystkich szczytach jakąś swoją wrzutkę. Jedni dali podatek zdrowotny w wysokości 12 procent, drudzy chcą oddzielić pracę w sektorze publicznym od prywatnego… Tylko że są to właśnie wrzutki, fragmenty obrazka, które nie rozwiązują nam globalnego problemu, polegającego na tym, jak ten system ma wyglądać w całości  - komentuje w rozmowie z tvn24.pl Anna Gołębicka z Centrum im. Adama Smitha, współzałożycielka idei Human Answer Insitute.

Karol Nawrocki podczas szczytu "Na ratunek ochronie zdrowia"
Karol Nawrocki podczas szczytu "Na ratunek ochronie zdrowia"
Źródło: Leszek Szymański/PAP

Na początek ekonomistka bierze na tapet pomysł Lewicy, dotyczący zastąpienia składki zdrowotnej podatkiem. - Ten pomysł z jednej strony daje 12 procent nowego zdrowotnego podatku, który ma dotyczyć wszystkich solidarnie, ale z drugiej - zwiększa kwotę wolną od podatku [30 tysięcy złotych - red.]. Oznacza to, że część osób, ponieważ nie ma opodatkowanych dochodów, nie będzie płacić tej daniny. A co z nieposiadającymi dochodów? I czy tym podatkiem nie karzemy tych, którzy mają lepiej wynagradzane kwalifikacje albo więcej pracują? Rysuje się więc problem już na poziomie solidaryzmu i w ogóle sposobu "sprawiedliwego" pobierania opłat na zdrowie, bo to, co jest tu dla jednego sprawiedliwe, dla innego - już nie i odwrotnie - komentuje.

Piotr Wójcik
Piotr Wójcik
Dziennikarz działu Zdrowie tvn24.pl
Czytaj także:
Inwestor, giełda, broker, trader
Kurs wystrzelił o ponad 750 procent. "Przytłaczający popyt"
BIZNES
Szczekanie psa uratowało życie mężczyzny
Powiedział, że jest w lesie, leżał bez sił. Wtedy ratownicy usłyszeli szczekanie
Łódź
Dziś Wielki Finał Akcji Fundacji TVN i programu Uwaga!
Troje dzieci, trzy historie i wielka pomoc. Dziś finał akcji Fundacji TVN i programu Uwaga!
Polska
Tusk, Nawrocki
Nie odbiera? "Absolutny brak wyczucia momentu historycznego" Nawrockiego
Polska
Zatrzymani po porwaniu 10-miesięcznego dziecka doprowadzeni do prokuratury
Porwanie niemowlęcia. Są zarzuty
Szczecin
Ernest Bejda
Były szef CBA z zarzutami. Chodzi o Pegasusa
Polska
gdansk galeria handlowa forum shutterstock_2708531615
"Świąteczne ożywienie" w Polsce. Analitycy podliczyli wpływ
BIZNES
pap_20251204_2FJ (1)
Jest akt oskarżenia przeciwko Macierewiczowi
Polska
imageTitle
Świątek zmierzy się z wielką rywalką. Hit jeszcze w tym roku
EUROSPORT
Policjanci przerwali podróż kierowcy niekompletnego auta
Bus bez drzwi, tablice od szwagra. Poważne konsekwencje dla 29-latka
Lubuskie
shutterstock_2318800287
Rekordowy kurs po słowach Muska
BIZNES
Spotkanie wigilijne z Mateuszem Morawieckim
Morawiecki policzył szable. Ujawniamy kulisy dwóch wigilii w PiS
PODCAST POLITYCZNY
Attache wojskowy RP w USA gen. Krzysztof Nolbert (zdjęcie z 2021 r.)
Ludzie prezydenta nie dopuścili generała do rozmów z Amerykanami. Szef MON: wyjaśniłem sprawę
Polska
Radosław Sikorski
Sikorski nie odpuszcza tubie propagandowej Kremla. "Rywalizacja o Nobla będzie ostra"
Świat
Szpital (zdjęcie ilustracyjne)
Pacjentka wyczuła woń alkoholu. Anestezjolog miał prawie trzy promile
Białystok
imageTitle
"Zamknijcie się". Skoczek zaatakował Żyłę i naraził się Polakom
EUROSPORT
Wypadek na S19 w Jeżowem
Trzecia ofiara śmiertelna tragicznego wypadku z udziałem Katarzyny Stoparczyk
Rzeszów
pap_20190620_12S
Były minister ma nową pracę w gigancie
BIZNES
pap_20251004_154
Kobieta za ołtarzem? Najpierw w Niemczech, potem w Polsce
Tomasz P. Terlikowski
Przedmioty zabezpieczone przez policjantów
Zatrzymał się na czerwonym świetle, inny kierowca zaczął do niego strzelać
Radom
Wyrok w sprawie zgwałcenia niemowlęcia. 20 lat więzienia dla oskarżonego
Zgwałcił 9-miesięczną dziewczynkę. Zapadł wyrok
Szczecin
Czarnek o "największym bezrobociu" wśród młodych. Co na to dane?
Czarnek o swoim przezwisku. "Nie interesują mnie idiotyczne przydomki"
Polska
Funkcjonariusze KAS udaremnili przemyt marihuany
Zajrzeli do walizki podróżnego z Tajlandii. Znaleźli ponad 24 kilogramy marihuany
WARSZAWA
Mężczyźni podszywali się pod policjantów i napadali na Ukraińców
Zmyślona historia, atrapy broni i fałszywi policjanci. Swoje ofiary skrępowali
Olsztyn
Miasto Pacific w stanie Waszyngton po powodzi
Wjechał na zalaną drogę. Nie przeżył
METEO
imageTitle
Zakłócone mistrzostwa. Środek owadobójczy nie pomógł
EUROSPORT
Tragiczny wypadek w miejscowości Dołgie
Tragedia na drodze. Nie żyje 19-letni strażak
Szczecin
euro shutterstock_2643708459
Nie chcą euro. Zmieniają walutę w cieniu kryzysu
BIZNES
Włodzimierz Czarzasty
"To w Sejmie nigdy nie było robione i nie ma opisanej procedury"
Polska
Miejsce upamiętnienia ofiar ataku na plaży Bondi
Wybudzili go ze śpiączki i postawili 59 zarzutów
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica