Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Lekarze chcą rozmowy z Tuskiem i Nawrockim. Jest odpowiedź z Pałacu Prezydenckiego

Szpital (zdjęcie ilustracyjne)
Leszczyna: w NFZ jest coraz więcej pieniędzy, ale jednocześnie coraz większe są potrzeby pacjentów
Źródło: TVN24
Naczelna Izba Lekarska (NIL) chce spotkania z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Chodzi o niepokojącą sytuację w ochronie zdrowia. Szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker poinformował na portalu X, że Karol Nawrocki spotka się z prezesem samorządu lekarzy w środę. Otwartej rozmowy o problemach w systemie ochrony zdrowia oczekują też organizacje pacjenckie, które wystosowały apel o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia sejmowej komisji zdrowia.
Kluczowe fakty:
  • Przedstawiciele Naczelnej Izby Lekarskiej uważają, że są pomijani między innymi w rozmowie o zmianach w zasadach ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników podmiotów leczniczych.
  • Organizacje pacjenckie niepokoi narastający kryzys finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), który ogranicza chorym dostęp do leczenia i diagnostyki.
  • Ile obecnie wynosi luka w finansach NFZ?
  • Więcej artykułów o tematyce zdrowotnej znajdziesz tutaj.

Zdaniem NIL obecna sytuacja w ochronie zdrowia bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo zdrowotne obywateli ze względu na informacje licznych oddziałów szpitalnych o braku środków i konieczności przesuwania albo zawieszania udzielania świadczeń. Dlatego samorząd lekarski zaapelował o rozmowy na najwyższym szczeblu. Na to wezwanie zareagowała już głowa państwa. "Prezydent RP Karol Nawrocki zaprosił na jutro (środa, 19.11.2025) prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasza Jankowskiego na spotkanie w sprawie tragicznej sytuacji Polskiej Ochrony Zdrowia", napisał na portalu X Paweł Szefernaker, szef Gabinetu Prezydenta RP.

Narastający kryzys finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia, który już dziś ogranicza chorym dostęp do leczenia i diagnostyki, ma być też powodem, dla którego 30 organizacji pacjenckich nawołuje o zwołanie posiedzenia sejmowej komisji zdrowia z udziałem szefowej resortu zdrowia.

Lekarze gotowi do rozmów

"Odpowiedzialność za zapewnienie sprawnego systemu ochrony zdrowia spoczywa na państwie - samorząd lekarski nie może być pozostawiony samemu w obliczu systemowego kryzysu" – zaznaczyła NIL w opublikowanym komunikacie.

Lekarze zadeklarowali gotowość do merytorycznej współpracy, przekazania konkretnych danych i propozycji rozwiązań oraz uczestnictwa w rozmowach na najwyższym szczeblu. Na początku listopada Naczelna Izba Lekarska zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia, które do końca tego roku przewodniczy obradom Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia, z prośbą o umożliwienie uczestnictwa przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej w zaplanowanych na dzisiaj obradach tego zespołu. Na ostatnim spotkaniu, pod koniec października, MZ przedstawiło propozycje zmian w ustawie dotyczącej zasad ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników podmiotów leczniczych. Samorząd lekarski wskazał, że w odpowiedzi na prośbę Naczelnej Rady Lekarskiej Ministerstwo Zdrowia poinformowało NRL o braku takiej możliwości. Wskazano, że jedyną dopuszczoną regulaminem formą obecności jest zgłoszenie eksperta przez uprawnione organizacje.

Transfer odwołany z dnia na dzień? Resort zdrowia: To nie pacjentka wybiera termin
Dowiedz się więcej:

Transfer odwołany z dnia na dzień? Resort zdrowia: To nie pacjentka wybiera termin

Pacjenci też chcą rozmowy

Tymczasem ponad 30 organizacji pacjentów z całej Polski zaapelowało do przewodniczącej sejmowej Komisji Zdrowia o pilne zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia z udziałem Ministra Zdrowia i Ministra Finansów. Powodem jest narastający kryzys finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia, który już dziś ogranicza chorym dostęp do leczenia i diagnostyki. Pod apelem podpisały się ogólnopolskie organizacje reprezentujące pacjentów z najcięższymi schorzeniami - od chorób nowotworowych po choroby rzadkie i choroby układu krążenia. Wśród nich są organizacje wspierające dzieci, dorosłych, seniorów oraz osoby przewlekle chore.

Jak czytamy w przesłanym do naszej redakcji komunikacie kryzys finansowy w ochronie zdrowia pogłębia się od wielu miesięcy, a w ostatnich tygodniach staje się coraz bardziej odczuwalny dla pacjentów. Organizacje wskazują, że w wielu ośrodkach odwoływane są zabiegi, a część szpitali ma poważne trudności z realizacją programów lekowych. Przykładem ma być sytuacja w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie - jak relacjonują pacjenci - planowe przyjęcia przesuwane są na przyszły rok.

Minister finansów o ochronie zdrowia: tych pieniędzy wciąż nie jest tyle, ile potrzeba
Dowiedz się więcej:

Minister finansów o ochronie zdrowia: tych pieniędzy wciąż nie jest tyle, ile potrzeba

"JEDEN NA JEDEN"

"Za każdą taką decyzją stoi pojedynczy pacjent, którego konstytucyjne prawa do ochrony zdrowia zostaje naruszone. Doniesienia medialne potwierdzają informacje, które kierują do nas nasi podopieczni oraz ich rodziny - trudności finansowe ośrodków prowadzą do faktycznego ograniczenia dostępu do świadczeń" - podkreśla koalicja organizacji pacjentów.

"Bez podjęcia konkretnych działań, zapaść dotknie przede wszystkim najsłabszych – osoby starsze, niezamożne, z mniejszych ośrodków, z mniejszym kapitałem społecznym. Tymczasem to o nich powinniśmy dbać w szczególny sposób" - czytamy.

Organizacje wskazują, że w nadzwyczajnym posiedzeniu Komisji Zdrowia musi uczestniczyć także Minister Finansów. NFZ jest dziś w dużej mierze zależny od środków budżetowych, a skala niedoborów finansowych sprawia, że bez udziału resortu finansów nie da się przedstawić realnego planu naprawy systemu.

Oczekują zarówno przedstawienia działań doraźnych, które pozwolą opanować bieżącą sytuację, jak i planu długofalowego zabezpieczenia finansowania ochrony zdrowia.

Kto rozmawia o finansach ochrony zdrowia? Lekarze czują się wykluczeni z dyskusji
Dowiedz się więcej:

Kto rozmawia o finansach ochrony zdrowia? Lekarze czują się wykluczeni z dyskusji

Ile brakuje w kasie NFZ?

Przypomnijmy, z szacunków upublicznionych w ubiegłym miesiącu wynikało, ze luka w tegorocznych finansach NFZ może wynieść 14 mld zł. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w wyniku rozmów z Ministerstwem Finansów uzgodniono przekazanie dodatkowego wsparcia dla NFZ w kwocie 3,5 mld zł. Resort zdrowia ocenił, że zakładane wsparcie wystarczy do zabezpieczenia finansowania świadczeń do końca 2025 roku. O tym, że z Funduszu Medycznego będzie możliwe wygospodarowanie dodatkowo 3,5 mld zł mówił wcześniej prezes NFZ Filip Nowak.

W listopadzie NFZ otrzymał na rozliczenia z placówkami medycznymi dodatkowo 3,5 mld zł. Łącznie dotychczasowa dotacja dla Funduszu w 2025 r. wyniosła 32 mld zł (początkowo planowano ją na poziomie 18 mld zł). Resort zdrowia poinformował w ubiegłym tygodniu, że komunikowana wcześniej kwota 14 mld zł niedoboru w kasie NFZ to wartość maksymalna, a rzeczywista luka może się okazać mniejsza.

Autorka/Autor: pwojc/ap

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
ZdrowieNarodowy Fundusz ZdrowiaSzpitalLekarzePacjent
Czytaj także:
Woda z kranu i pasta do zębów szkodzą? "Jednozdaniowe mity" o fluorze
FAŁSZWoda z kranu i pasta do zębów szkodzą? "Jednozdaniowe mity" o fluorze
Zuzanna Karczewska
Do wysadzenia torów doszło w rejonie stacji PKP Mika
Wysoki nasyp, most w pobliżu i duże prędkości. Tak wygląda miejsce, gdzie wysadzono tory
WARSZAWA
Kobieta - szpitala (zdjęcie ilustracyjne)
Rząd uspokaja, lekarze alarmują. Rozbieżne informacje o przyjęciach na onkologię
Polska
shutterstock_2548113419
"Bezprecedensowe wyzwanie" dla polskich producentów
BIZNES
Zimowy listopad w Zakopanem
Śnieżnie w górach. Warunki na szlakach są już zimowe
METEO
imageTitle
Hiszpania bez lidera. Alcaraz ma problem
EUROSPORT
laptop, telefon, komputer
Awaria znacznej części internetu
BIZNES
Proces 51-letniego Piotra Z. i 52-letniego Macieja P. oskarżonych o dokonanie zabójstwa Marka M. w 1998 roku
Mieli go wywieźć do lasu, zabić i ukryć ciało. Po 27 latach ruszył proces
Poznań
tusk
Premier: ustalono osoby odpowiedzialne za akty dywersji
Polska
Donald Trump i Alexander Stubb
Stubb o strategii Trumpa wobec Rosji: próbował marchewki, teraz kij
Świat
Tak dziś wygląda staw młyński
Nowa atrakcja turystyczna czy nowy "Miś"? Spór o bardzo stary, zarośnięty staw
Tomasz Mikulicz
Tusk o dywersji
"Przekroczono pewną granicę". Premier w Sejmie
RELACJA
Marek Siwiec
"Ryzykowna nominacja", "polityczny prezent dla PiS"
Paulina Borowska
Budynek w zasadzie w całości rozebrano
Zabytkowa willa niemal zniknęła, są pierwsze zarzuty
Wrocław
imageTitle
Czas na wielkie emocje w Gdańsku. Kiedy World Tour w short tracku?
EUROSPORT
shutterstock_2523482173
Gwałtowny wzrost mimo ostrzeżeń. "Są miejsca, do których wyjazd byłby ogromną głupotą"
BIZNES
Prokuratura Okręgowa w Krakowie
Znany psychiatra przesłuchany. Wpłynęły dwa kolejne zawiadomienia
Kraków
Kokpit samolotu, zdjęcie ilustracyjne
Sąd: piloci nie są idealni, to tylko ludzie. Wyrok po próbie wyłączenia silników podczas lotu
Świat
Policja zabrała trumnę z ciałem (zdjęcie ilustracyjne)
Ostatnie pożegnanie miało się rozpocząć, do kościoła wkroczyli policjanci
Lublin
Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska na trasie Dęblin-Warszawa przy stacji kolejowej Mika
Sabotaż na kolei. Co wiemy do tej pory
Polska
Deszcz, parasol, plucha, jesień
Tu mocno pada. IMGW ostrzega
METEO
"Muzyk z Ekwadoru" wysłał 59-latce pierścionek zaręczynowy (zdj. ilustracyjne)
"Muzyk z Ekwadoru" wyznał miłość, przesłał pierścionek i poprosił o pomoc
WARSZAWA
Włodzimierz Czarzasty został nowym marszałkiem Sejmu. Którzy posłowie poparli jego kandydaturę?
Czarzasty z nową rolą. Jedna posłanka koalicji "przeciw". Kto jeszcze?
Polska
imageTitle
Prezydent Trump chce pomóc kibicom
EUROSPORT
pap_20201228_05S
Relacjonowała wybuch pandemii. Teraz zaginęła
Świat
shutterstock_699411556
"Gotówka jest zła". Inwestorzy przestrzegają
BIZNES
Skutki powodzi w gminie Samaipata w Boliwii
Rzeki wystąpiły z brzegów. Stan wyjątkowy, są zaginieni
METEO
Atak nożownika w Ursusie (zdj. ilustracyjne)
23-latek zginął po bójce. Poszukiwany mężczyzna sam zgłosił się do policjantów
Szczecin
Wypadek na terenie kopalni. Poparzony 48-latek
Na terenie kopalni osunęła się hałda. Zmarł poparzony 48-latek
Katowice
CZARZASTY
Czarzasty "bardzo zestresowany"
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica