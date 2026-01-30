Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Lekarz radzi, jak prawidłowo rozgrzać się "od środka"

|
shutterstock_2591278817
Dr Grzesiowski: Mróz nie zabija wirusów
Źródło: TVN24
Synoptycy przewidują, że w najbliższych dniach temperatura może spaść nawet do około minus 30 stopni Celsjusza. Lekarz rodzinny przypomina, że tak ekstremalny mróz to duże wyzwanie dla naszych organizmów. Jak się do niego przygotować, kto powinien unikać wychodzenia na zewnątrz i co zrobić, żeby się bezpiecznie rozgrzać?
Kluczowe fakty:
  • Ważne jest nie tylko to, jak przygotujemy się do wyjścia na mróz, ale też co zrobimy po powrocie do domu - zwraca uwagę dr Michał Sutkowski.
  • Ekspert radzi, jak prawidłowo rozgrzać się "od środka" i wyjaśnia, czemu wówczas należy unikać alkoholu.
  • Osoby z niektórymi chorobami, np. cukrzycą, powinny unikać wychodzenia na zewnątrz.
  • Więcej artykułów o tematyce związanej z systemem ochrony zdrowia znajdziesz tutaj.

- Takie warunki nakazują nam zachować ogromną ostrożność. Dotyczy to wszystkich, a szczególnie osób chorych, z niepełnosprawnościami i w kryzysie bezdomności, a także osób starszych i małych dzieci - tłumaczy w rozmowie z tvn24.pl dr Michał Sutkowski, prezes-elekt Kolegium Lekarzy Rodzinnych.

"Na cebulkę", czapka, szalik, rękawiczki…

Lekarz podkreśla, że gdy temperatura spada tak mocno, jak przewidują to w najbliższych dniach synoptycy, lepiej nie wychodzić z domu bez potrzeby. W jego ocenie najbardziej powinny tę radę wziąć sobie do serca osoby z niewydolnością krążenia, przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, po udarach, z otyłością czy cukrzycą.

Zagrożenie dla zdrowia i życia. Możliwe pomarańczowe alarmy
Dowiedz się więcej:

Zagrożenie dla zdrowia i życia. Możliwe pomarańczowe alarmy

METEO

Nie zawsze jednak da się zostać w domu. Trzeba przecież iść do pracy, na zakupy, do lekarza czy odśnieżyć chodnik. Dr Sutkowski radzi, by w takich sytuacjach racjonalizować wizyty na świeżym powietrzu .- Czasem po prostu dublujemy wyjścia, więc dobrze jest je sobie wcześniej mądrze zaplanować - w drodze od lekarza lub z pracy załatwić zakupy - mówi.

Ważne jest też to, jak się na taką wizytę na świeżym powietrzu ubierzemy. Wiele zależy tu od tego, jaka będzie to aktywność .- Jeśli idziemy odśnieżać chodnik przed swoją posesją, to możemy się ubrać nieco lżej, aby się zbyt mocno nie zagrzać. Kiedy się spocimy i będziemy chcieli chwilę odpocząć, to właśnie wtedy najłatwiej nas zaatakują wirusy. Jeśli natomiast będzie to zwykły spacer, to ubieramy się "na cebulkę", bo kilka warstw odzieży da nam więcej ciepła. Obowiązkowo zakładamy czapkę, szalik i rękawice. Pamiętajmy, że skarpetki muszą być suche, a buty - najlepiej ocieplone lub o rozmiar większe, niż takie, jakie nosimy latem, aby zapewnić sobie izolację termiczną - wymienia lekarz.

Organizm poświęci palce, by ocalić mózg
Dowiedz się więcej:

Organizm poświęci palce, by ocalić mózg

Polska

Jak dodaje, należy też pamiętać o ochronie skóry, szczególnie w miejscach, które pozostaną odsłonięte. - Natłuszczamy twarz i ręce. No i bądźmy na dworze najkrócej, jak to tylko możliwe - radzi.

A jak zimą ubierać dzieci? Pisaliśmy o tym niedawno w TVN24+. Lek. Łukasz Durajski mówił wtedy, że dziecko powinno mieć na sobie o jedną warstwę więcej niż dorosły. Dotyczy to zwłaszcza noworodków, które mogą, a nawet powinny być wyprowadzane na krótkie zimowe spacery. - Już z tygodniowym noworodkiem można wyjść na kilkunastominowy spacer, nawet przy mrozie - wyjaśniał lekarz, ale zaznaczył, że przy temperaturach rzędu -15 czy -20 stopni Celsjusza spacer można sobie odpuścić, ponieważ taki chłód jest już groźny dla każdego.

Lekarz radził też, w co ubrać dziecko, by nie traciło ciepła. - Najwięcej ciepła ulatuje nam przez tułów, ale ponieważ zimą zawsze go zasłaniamy, musimy zadbać o te części, które nie są okryte, czyli po prostu rączki i główka - tłumaczył Durajski. Dlatego czapka i rękawiczki to absolutna podstawa.

Nie mróz jest problemem. Lekarz mówi, co naprawdę szkodzi dzieciom zimą
Dowiedz się więcej:

Nie mróz jest problemem. Lekarz mówi, co naprawdę szkodzi dzieciom zimą

"Wirusy czują się dobrze"

Przy okazji silnych ochłodzeń lekarze odkłamują też wciąż obecne w świadomości ludzi przekonanie, że silny mróz zabija wirusy. W ubiegłym tygodniu wyjaśniał to na antenie TVN24 dr Paweł Grzesiowski, główny inspektor sanitarny. - Nie, mróz nie wytłucze wirusów - mówił wprost. - Mikroorganizmy w niskich temperaturach wchodzą w formę mniej aktywną, ale przeżywają. My wirusy w laboratoriach zamrażamy nawet do minus 80 stopni Celsjusza - podkreślał.

W rozmowie z tvn24.pl przypomina też o tym dr Michał Sutkowski. - Jest taki mit, że jak 25 czy 30 stopni mrozu, to wszystkich bakterii czy wirusów nie będzie. Wirusy będą, bakterie też. Tylko po prostu my się wtedy trochę lepiej czujemy, bo zwykle jest tak, że temperatura co prawda niska, ale świeci słońce i mamy wyż. Bakterie i wirusy też się wtedy czują nieźle - żartuje Sutkowski i dodaje, że kiedy temperatura oscyluje około zera stopni, to przeziębiamy się częściej dlatego, że nie do końca wiemy, jak się ubrać i popełniamy błędy, za które płacimy gorszym samopoczuciem i obniżeniem odporności organizmu.

Jak rozgrzać się "od środka"?

Lekarz mówi, że ważne jest nie tylko to, jak przygotujemy się do wyjścia na zewnątrz, ale też co zrobimy po powrocie do domu. Michał Sutkowski radzi, by zdjąć z siebie przynajmniej dwie warstwy ubrań i sprawdzić, czy mamy suche skarpetki.

Jeżeli czujemy, że trochę jesteśmy podziębieni, to możemy usiąść blisko, ale nie bardzo blisko, czegoś ciepłego, takiego jak kominek, kaloryfer i "złapać" trochę ciepła. Pamiętajmy, że powinniśmy się rozgrzać od środka. Najlepiej jeśli to będzie pożywna zupa jarzynowa, polecam też herbatę z cytryną i odrobiną miodu, może to być nawet odrobina cukru, który w normalnych warunkach odradzam

- opisuje ekspert.

- Na pewno nie powinna to być herbata po góralsku, czyli z prądem. Alkohol daje złudne i krótkotrwałe uczucie ciepła, a potem następuje cała kaskada niekorzystnych problemów krążeniowych. Do tego działa moczopędnie, czyli przyspiesza odwadnianie, a nawodnienie zimą jest wcale nie mniej ważne, niż latem - mówi Sutkowski.

Lekarz rodzinny radzi natomiast, by w kuchni nie bać się zimą sięgać po nieco pikantniejsze przyprawy. - Może niech to nie będzie od razu papryczka jalapeno, ale nieco zwykłej ostrej papryki czy cynamon dobrze nas rozgrzeją - wskazuje.

Wychłodzenie organizmu
Wychłodzenie organizmu
Źródło: PAP

"Babcine sposoby"? Tak, ale głównie prewencyjnie

Nie zawsze udaje się jednak zapobiec przeziębieniu. Wiele osób sięga wtedy po "babcine sposoby", takie jak syrop malinowy, napar z lipy, syrop z cebuli czy czosnek. Dr Michał Sutkowski przyznaje, że takie sposoby sprawdzają się najlepiej w profilaktyce i kiedy mówimy o początku infekcji.

Często ciepłe napoje, a poza tym zawierają składniki, jak czosnek, cebula, kwercytyna czy flawonoidy. W miodzie znajdziemy natomiast defensynę. To jest dobre i skuteczne albo jako profilaktyka, albo jeśli objawy [infekcji - red.] są bardzo, bardzo łagodne

- zaznacza Sutkowski. I dodaje: jeśli choroba się nasila, pojawia się gorączka, zdecydowanie trzeba odwiedzić lekarza.

Zamiast do lekarza często jednak wolimy pójść do apteki, a jeszcze chętniej sięgamy do domowej apteczki, a w niej - po popularne leki "na grypę", zawierające paracetamol (bo boli głowa i mamy gorączkę) oraz pseudoefedrynę (bo męczy nas kaszel). Lekarz rodzinny radzi, by stosować je bardzo ostrożnie. Mimo że są dostępne bez recepty, zawierają substancje, które przyjęte w nadmiarze mogą być niebezpieczne.

To największy powtarzany mit każdej zimy. Lekarz: jest dokładnie odwrotnie
Dowiedz się więcej:

To największy powtarzany mit każdej zimy. Lekarz: jest dokładnie odwrotnie

- Przesadzanie z dawkami to jest droga do klęski, do kłopotów dużo większych niż choroba przeziębieniowa czy grypa. Niektórymi lekami możemy się potężnie zatruć. Charakterystycznym środkiem jest pseudoefedryna, po którą nie mogą sięgać dzieci i kobiety w ciąży oraz osoby z chorobami serca, problemami dotyczącymi układu oddechowego czy nadczynnością tarczycy. To substancja, która działa też psychostymulująco. Nie mówię oczywiście, że takie środki to jest samo zło, ale zdecydowanie zalecam ostrożność i krótkotrwałe ich stosowanie - radzi Sutkowski i dodaje, że bez konsultacji z lekarzem nie można też sięgać po antybiotyki, które często zalegają w domowych apteczkach po wyleczeniu dawnych infekcji.

Michał Sutkowski poleca korzystanie z testów, które pozwalają szybko określić, czy zmagamy się z chorobą przeziębioniową, czy może jednak dopadła nas grypa. W aptekach dostępne są odpłatnie, ale lekarz podstawowej opieki zdrowotnej wykona taki test za darmo. To ważne, bo grypę można leczyć przeznaczonym do tego lekiem przeciwwirusowym.

Redagowała Milena Zawiślińska

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Towfiqu ahamed barbhuiya/Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
ZdrowieMróz
Piotr Wójcik
Piotr Wójcik
Dziennikarz działu Zdrowie tvn24.pl
Czytaj także:
shutterstock_2431413597
Wniosek o podniesienie opłat na autostradzie. Jest stanowisko GDDKiA
BIZNES
imageTitle
Portugalia świętuje historyczny sukces. Rozstrzygnął rzut w ostatniej sekundzie
EUROSPORT
Członkowie rodziny Ming w sądzie
Stracono 11 członków mafijnej rodziny. To nie koniec egzekucji
Świat
Mróz, noc, sople lodu
Zagrożenie dla zdrowia i życia. Możliwe pomarańczowe alarmy
METEO
W aucie leżały puszki po piwie
Pijany zasnął za kierownicą. Gdy się obudził, zobaczył radiowóz
WARSZAWA
imageTitle
Dla Polaków trening, dla innych konkurs w Willingen
RELACJA
imageTitle
Polski talent rusza na podbój Włoch. Kwota robi wrażenie
EUROSPORT
Luigi Mangione został ekstradowany z Pensylwanii do Nowego Jorku
Przełom w sprawie głośnego zabójstwa. Sędzia oddalił kluczowe zarzuty
Świat
Mróz, siarczysty mróz, zima
Lodowate masy wtargną do Polski. Gdzie będzie najzimniej
METEO
Fejk z policjantem, który stawia czoła ICE
Krzyczą, biją, zrywają maski. Amerykanie "konfrontują się z ICE" w sieci
KONKRET24
2market-sklep-owoce-wejscie-bramka-bramki-shutterstock_358961546
Kontrowersje wokół flag. Sklepy alarmują
BIZNES
Mężczyzna miał ukraść alkohol i zaatakować ochroniarza sklepu (zdj. ilustracyjne)
Koktajle Mołotowa, broń i groźby. Służby "powstrzymały realne zagrożenie"
Robert Zieliński
Policja (zdj. ilustracyjne)
Komunikat policji o awarii. "Wstępnie wykluczamy zewnętrzną ingerencję"
Polska
Obrady Sejmu
Nowy sondaż partyjny. Lider z dużą przewagą
Polska
Indonezja. Kara chłosty w Banda Aceh
Kara chłosty za seks i alkohol. Po 140 uderzeniach kobieta zemdlała
Świat
46 min
Elon Musk, chatbot Grok, firma xAI, platforma X, sztuczna inteligencja AI
Miała być wolność i "poczucie humoru". Co stało się z AI Elona Muska?
I co teraz?
Odpowie za pobicie babci
Odpowie za pobicie babci. Policja: krzesłem uderzył ją w głowę, zabrał 50 złotych
Katowice
gaz rury gazociąg rurociąg
Rekordowe zużycie gazu w Polsce. Podano datę
BIZNES
Policja w Mediolanie (zdjęcie ilustracyjne)
Bankier wypadł z okna, nie żyje. Wstępne ustalenia śledczych
Świat
Zderzenie na DK 25 w Rychwale. Poszkodowanymi dzieci
Wypadek na drodze krajowej. Troje dzieci trafiło do szpitala
Poznań
imageTitle
Nie lekceważ mistrza. Heroiczna bitwa dla Djokovicia
EUROSPORT
Kopał, bił i groził na ulicach Kamiennej Góry
Kopnął kobietę na chodniku, obrzucił jedzeniem i szarpał. Nagranie
Wrocław
pap_20241203_01F
Zdefraudowała miliardy dolarów, teraz jej torebki idą pod młotek
BIZNES
Spór o szczepionki na COVID-19. Minister zdrowia domaga się od Pfizera renegocjacji umów
Pfizer kontra Polska. Mamy informację z belgijskiego sądu
Piotr Wójcik
Kobieta urodziła synka (zdjęcie ilustracyjne)
Przyjechali pomóc kobiecie. Usłyszeli kwilenie, w szafce znaleźli noworodka. Zatrzymania
WARSZAWA
Para z Orlando pozywa klinikę leczenia niepłodności. Dziecko, które przyszło na świat nie jest z nimi spokrewnione genetycznie
Para pozywa klinikę. Dziecko, które przyszło na świat "nie jest z nimi spokrewnione"
Świat
Szymon Hołownia
Ojciec "ruszył się na katafalku". Hołownia: będę patrzył na ręce nowemu kierownictwu
Polska
Ujście Wisły zamarzło
Nad morzem przydaje się górski ekwipunek
METEO
imageTitle
Piłkarz na podwójnym gazie. Samochód skonfiskowany, odjechał na hulajnodze
Najnowsze
shutterstock_2172624105
Nowy standard żywienia pacjentów. Dopłata niższa niż w pilotażu, bo szpitale tyle nie wydawały
Anna Bielecka
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica