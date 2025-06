Już 260 tysięcy zgłoszeń na darmowe badania. Oto jak się zapisać

Rusza program "Moje zdrowie". Dostępny dla osób po 20. roku życia Źródło: TVN24

Przypomnijmy, Moje Zdrowie to program, który pojawił się w miejsce wygaszonego z końcem kwietnia programu Profilaktyka 40 Plus. Porównanie z wcześniejszym programem wypada na korzyść Mojego Zdrowia. W pierwszym miesiącu działania nowego programu profilaktycznego zgłosiło się do niego o blisko 50 procent więcej osób niż w analogicznym okresie działania Profilaktyki 40 Plus.

To była najbardziej zaniedbana grupa pacjentów

Jak wskazuje CeZ, zdecydowanie przeważają ankiety wypełniane drogą cyfrową. Co druga osoba zrobiła to za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta, 37 proc. przez mojeIKP, a pozostali skorzystali z pomocy przychodni POZ.

Dane wskazują na to, że program trafia szczególnie w oczekiwania i potrzeby ludzi młodych, do których ten poprzedni nie był adresowany. Więcej niż co trzecia osoba, która zgłosiła się do Mojego Zdrowia, jest w wieku 20-29 lat, a 28 procent ma 30-39 lat.

- Kwestia obniżenia wieku uprawniającego do korzystania z programu do 20 lat jest bardzo ważna, bo to mocno zaniedbana grupa pacjentów. Mało jest osób młodych, które się chcą leczyć, ale grupa ta jest wzrastająca w porównaniu z populacją obecnych 40-, 50-latków. Nie dziwi mnie więc to, że młode osoby, które są świadome, chętnie korzystają z takiej opcji. Dotychczas nie było dla nich praktycznie żadnej oferty po bilansach zdrowia dzieci, które kończyły się w wieku 19 lat. Duże zainteresowanie potwierdza dobre założenia programu – mówił już na starcie programu w rozmowie z tvn24.pl dr Michał Sutkowski, prezes elekt Kolegium Lekarzy Rodzinnych.

Przychodnie mają 30 dni na podjęcie ankiety, czyli zgłoszenia do programu, ale już prawie połowa (49 proc.) zaprosiła pacjenta na badania.

Moje Zdrowie - kto się kwalifikuje i jak skorzystać z programu?

Uruchomiony w maju 2025 roku program Moje Zdrowie jest przeznaczony do osób, które ukończyły 20 lat. Jest darmowy. Obejmuje diagnostykę, porady zdrowotne oraz profilaktykę. Realizowany jest przez przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), które mają podpisany z Narodowym Funduszem Zdrowia kontrakt na realizację świadczeń.

Aby skorzystać z programu, należy wypełnić ankietę, a potem wykonać zlecone na jej podstawie badania. Na następującej później wizycie pacjent uzyskuje indywidualny plan zdrowotny (IPZ).

Ankietę można wypełnić przez: Internetowe Konto Pacjenta, aplikację mojeIKP lub w swojej przychodni.