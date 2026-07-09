Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Jak walczyć z szarlatanami? Nowe prawo pomoże, ale są też inne sposoby

|
lekarz wizyta pacjent
Prof. Jarosław Biliński w "Wywiadzie medycznym" o walce z szarlatanami
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Mają proste odpowiedzi na trudne pytania. Proponują leczenie nowotworów witaminą C, odrobaczaniem, głodówkami. Z konsekwencjami działań pseudomedyków zmagają się w codziennej praktyce lekarze specjaliści. Mówi o tym w najnowszym odcinku "Wywiadu medycznego" w TVN24+ prof. Jarosław Biliński, specjalista hematologii.

- Jest cała masa popularnych szarlatanów, antyszczepionkowców, którzy realnie szkodzą. (…) Myślę, że szarlatani mają na swoim koncie ogromną liczbę zgonów. Mówię to z odpowiedzialnością, bo przychodzili do mnie ludzie z białaczką, którzy chcieli się leczyć np. witaminą C lewoskrętną. Mieli takie polecone z Indii całe paczki różnych witamin i wierzyli, że to ich wyleczy z białaczki - opowiada gość Joanny Kryńskiej, dr hab. n. med. Jarosław Biliński, asystent w Klinice Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. O szkodliwej działalności "uzdrowicieli" mówił też w podcaście TVN24+ prof. Jacek Jassem, onkolog, kierownik Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, który od lat walczy z medycznymi oszustami.  

- Określenie "leczenie alternatywne" jest niefortunne. Ono stwarza wrażenie, że mamy jakąś alternatywę dla medycyny. A medycyna jest jedna. Nie ma medycyny opartej na dowodach i jakiejś alternatywy. To jest tak jak z chemią czy alchemią. Jest chemia, czyli nauka, i alchemia, czyli czary - wyjaśniał w "Wywiadzie medycznym", dodając, że udowodnienie, że coś działa to "żmudna droga, od probówki, przez badania na zwierzętach, po badania na ludziach, badania kliniczne różnych faz, badania porównawcze z innymi dostępnymi metodami". Jak tłumaczy, jest to często wieloletni proces, ale w efekcie wiadomo, że ta metoda, która wchodzi na rynek jako nowa, jest faktycznie najlepsza. - A jakie dowody ma niemedycyna? Że na przykład w probówce substancja wywołuje jakąś reakcję, że ktoś słyszał, że myszkom pomogło to leczenie. Czasem opisuje się przykład pacjenta, że został cudownie wyleczony tą metodą. To są jakieś pojedyncze przypadki, bardzo często zmyślone. Albo okazuje się na przykład, że ten chory jednocześnie otrzymuje leczenie onkologiczne - mówił prof. Jassem.

"Lex szarlatan" coraz bliżej

- Musieliśmy naprawdę godziny poświęcać, żeby tłumaczyć człowiekowi, że to go nie wyleczy. Bardzo wielu ludzi nie dociera do etapu leczenia, więc bardzo się dziwię, że nie ma takiego przykładnego ukarania tych najgroźniejszych szarlatanów - zauważa prof. Biliński. W rozmowie z Joanną Kryńską nawiązał do ustawy o "lex szarlatan", która według niego jest nieco "rozmyta".

OGLĄDAJ: Lekarz: płakaliśmy. Pacjent po niemal roku w szpitalu wrócił do domu
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Przypomnijmy, że projekt uchwalony w zeszłym tygodniu przez Sejm przewiduje m.in. możliwość nakładania wysokich kara za świadczenie groźnych dla zdrowia i życia usług, które nie są zgodne z bieżącą wiedzą medyczną. - Lekarzowi, który nie leczy zgodnie z wiedzą medyczną, grozi za to odpowiedzialność zawodowa, czyli odebranie prawa wykonywania zawodu, odpowiedzialność cywilna i karna - zauważa prof. Biliński. W przypadku pseudomedyków takich konsekwencji nie ma, ale po wejściu projektu w życie żaden podmiot nie będzie mógł udzielać świadczeń zdrowotnych bez oficjalnego wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

Przygotowana przez resort zdrowia we współpracy z Rzecznikiem Praw Pacjenta (RPP) ustawa zakłada także, że rzecznik mógłby wydawać ostrzeżenia publiczne, jeżeli strona postępowania dopuści się praktyki, która może zagrażać pacjentom. Zyska także prawo do wydawania decyzji tymczasowych, zobowiązujących podmioty do natychmiastowego zaprzestania określonych działań lub zaniechań jeszcze przed zakończeniem postępowania. Rzecznik będzie mógł też żądać wszczęcia i brać udział w postępowaniach cywilnych dotyczących praw pacjenta na takich samych prawach, jakie przysługują prokuratorowi. Ustawa reguluje także kwestię ziołolecznictwa - chodzi o oddzielenie legalnej, bezpiecznej i stosowanej od wieków fitoterapii, która często stanowi wsparcie tradycyjnego leczenia, od niebezpiecznego znachorstwa.

"Lex szarlatan" ma też przeciwników

Projekt już na etapie konsultacji społecznych wzbudzał emocje, głównie wśród stowarzyszeń zrzeszających zielarzy, akupunkturzystów, homeopatów i salony kosmetyczne. Uwagi do projektu zgłosiło wiele dużych instytucji i organizacji, w tym m.in. Naczelna Rada Lekarska, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Polska Izba Ubezpieczeń, związki zawodowe, fundacje pacjentów, stowarzyszenia producentów suplementów i izby gospodarcze. Łącznie było to niemal 5 tys. uwag. Opinie parlamentarzystów były podzielone do chwili głosowania. O jego odrzucenie wnosiła m.in. Konfederacja.

Tymczasem pseudomedycy wciąż przyciągają klientów. Marta Golbik (KO) podała podczas dyskusji w Sejmie przykład mechanika z wykształceniem gimnazjalnym, który podawał się za ginekologa i nakłuwał kobietom macice. Niektóre z nich zmarły. Zaznaczyła, że do tej pory RPP nie miał uprawnień, by interweniować w takich przypadkach.

Lekarze starają się zapobiegać zwracaniu się pacjentów w stronę pseudomedycyny. Nie zawsze jednak skutecznie. Prof. Biliński przyznaje, że udało mu się przekonać chorych, którzy "chcieli się leczyć witaminą C, komórkami z Singapuru, pasożytami czy odrobaczaniem", by tego nie robili. - Ktoś polecił pacjentce z glejakiem, złośliwym nowotworem mózgu, odrobaczanie - bo rzekomo glejak jest spowodowany pasożytem, który przegryza mózg. To są radykalne, bardzo złe przykłady. Mówmy, edukujmy, chyba nic innego nie zostaje. Brak wiedzy dzisiaj to jest największe ubezwłasnowolnienie - twierdzi.

Będą kary finansowe

Joanna Wicha (Lewica) podkreśliła podczas debaty w Sejmie, że projekt jest odpowiedzią na leczenie raka metodami bez potwierdzonej skuteczności, odstawianie leczenia na rzecz medytacji czy leczenie chorób biorezonansem. Resort zdrowia w porozumieniu z RPP przewidział także wysokie kary finansowe. Za naruszanie zbiorowych praw pacjentów będzie grozić kara do 1 mln zł, a za brak współpracy z rzecznikiem - do 100 tys. zł. Sankcje te będą obowiązywały także wtedy, gdy działalność zostanie zakończona tuż przed wydaniem decyzji.

Prof. Biliński zwrócił uwagę, że w kwestii walki z pseudomedycyną wiele jest do zrobienia także po stronie środowiska naukowego.

"Lex szarlatan", "Znachor", papież, Prus i... piekło. Gorąco na komisji zdrowia
Dowiedz się więcej:

"Lex szarlatan", "Znachor", papież, Prus i... piekło. Gorąco na komisji zdrowia

- My musimy odmienić ten populizm naukowy czy pseudonaukowy w każdej dziedzinie życia - mówi. - To jest taka cicha wojna na masową skalę - dodaje. Jak tłumaczy, najwięcej szkody przynosi brak dostępu do wiedzy. - My musimy edukować i tą wiedzę promować - podkreśla. Jego zdaniem szarlatani są tak skuteczni, bo "mają proste odpowiedzi na trudne pytania i nie ponoszą odpowiedzialności". - Szamani mówią prostym językiem. To też jest nasza wina, naukowców, lekarzy, że my się nie potrafimy komunikować z ludźmi, z pacjentami - zauważa.

Prosty sposób na pseudonaukę

Informacji o chorobach i leczeniu najlepiej szukać w sprawdzonych źródłach, choćby takich jak Szczepienia.Info czy strona Ministerstwa Zdrowia. Przede wszystkim należy jednak pytać i słuchać specjalistów - takich jak goście "Wywiadu medycznego" w TVN24+. Prof. Biliński ma jeszcze jedną radę.

- Sztuczna inteligencja, której się tak boimy, jest dobrym lekiem na szamaństwo. Jeśli nie jest sprzężona z portalem społecznościowym, który jest skrzywiony w jakiś sposób (...), polecam Państwu trzy rzeczy zrobić: zadając pytanie, dopisujecie tam proszę: "odrzucić pseudonaukę, niepotwierdzone dane, mity". Sztuczna inteligencja poda naprawdę bardzo precyzyjne sposoby leczenia lub pokaże, czym jest dana choroba. I wytłumaczy to w bardzo dobry, naukowy sposób - uważa hematolog.

- Szarlatani zostają wtedy z niczym - dodaje.

Źródło: TVN24+, PAP
ZOBACZ TAKŻE:
29 min
janusz kowalski i grzegorz lakomski
Biuro widmo za 300 tysięcy. "Tam nikogo nigdy nie ma"
Czarno na białym
27 min
jedraszewski CNB
"Skok na kasę" i "twierdza" Jędraszewskiego. "To postać tragiczna"
Czarno na białym
26 min
Jarosław Kaczyński
Profesor o słowach Kaczyńskiego: to jest nieprawda
Podcast o końcu świata Magdy Łucyan
Tagi:
ZdrowieOchrona zdrowiaLekarzeNaukaSejmOnkologiaNowotwory
Agnieszka Pióro
Agnieszka Pióro
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
Czytaj także:
Pożar busów w Raszynie
Na sklepowym parkingu spłonęły trzy busy
WARSZAWA
Hawana, Kuba
"Rodzina Castro jest jak mafia". Pogrążony w ubóstwie kraj czekają reformy
Alicja Skiba
smutny lekarz doktor pielegniarka szpital depresja
Rozmowa, która może uratować życie
Polska
Byki uciekły z gospodarstwa pod Toruniem
Byki uciekły z gospodarstwa. Trwa akcja poszukiwawcza
Kujawsko-Pomorskie
Łukasz Jankowski
"Zabrakło konkretów". Po spotkaniu lekarzy z ministrą
Piotr Wójcik
Poprawiają drogę rowerową
Magda zjechała po niedokończonej ścieżce, zginęła. Apelacja prokuratury
WARSZAWA
Linia produkcyjna samochodów elektrycznych jest widoczna w GAC Aion Intelligent Ecological Factory w Guangzhou, Guangdong, Chiny, w piątek, 26 września 2025 r.
Samochody z Chin. "Stanowią bezpośrednie zagrożenie dla globalnej konkurencji Ameryki"
BIZNES
Zabezpieczone narkotyki
Skontrolowali food trucka. Zamiast burgerów - marihuana i amfetamina
Łódź
imageTitle
"Będzie nam ciebie, Karolu, brakowało". Wyjątkowe pożegnanie
EUROSPORT
Stępka w trakcie uroczystości w 2017 roku w Stoczni Szczecińskiej
Politycy PiS obiecywali prom, została stępka. Akt oskarżenia przeciwko PŻB
Szczecin
telefon rece smartphone
Youtuber oskarżony o przesyłanie 13-latce materiałów pornograficznych
Lublin
Strażnicy zaopiekowali się seniorem (zdjęcie ilustracyjne)
95-latek nie wiedział, gdzie jest. Miał coś, co pomogło mu wrócić do domu
WARSZAWA
Wyrok sądu
Rodzina spała spokojnie, kiedy do mieszkania wszedł pijany 19-latek
Trójmiasto
Burzowe chmury
Gdzie jest burza? Porywy wiatru mogą osiągać dużą prędkość
METEO
Varenna, miasteczko nad jeziorem Como, Włochy
Miasteczko nad jeziorem Como wprowadza zakaz dla turystów. Grzywna do 200 euro
Ciekawostki
Zniszczony bar plażowy w Kątach Rybackich
Niszczycielski sztorm na Bałtyku. Liczą straty w kurorcie
METEO
Kryzys, depresja, rozmowa, alkohol
Osoby w kryzysie suicydalnym wysyłają nam sygnały. Na to zwróć uwagę
Polska
Świdnica, 28.06.2023. Siedziba Sądu Okręgowego w Świdnicy
W Szwecji uwierzyli dziecku. W Polsce - mężczyźnie
Małgorzata Goślińska
Kierowca Toyoty uciekł pieszo
Po wypadku uciekł pieszo. Otworzyli bagażnik i już wiedzieli dlaczego
WARSZAWA
SP ZOZ w Lubartowie
Radny PiS operowany w zawieszonym oddziale. Jest oświadczenie szpitala
Lublin
Jak El Nino może wpłynąć na pogodę w Polsce
El Nino może sprowadzić ekstrema na nasze podwórko. Pogoda na wakacje
Arleta Unton-Pyziołek
imageTitle
Jego nie dogonisz. Oto najszybszy piłkarz mundialu
EUROSPORT
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Podniesienie drugiego progu podatkowego. Zaplanowano rozmowy
BIZNES
imageTitle
Stracił 9,5 kg w dwa dni 
EUROSPORT
alkohol sklep shutterstock_2433370105
"Oddechu dla wątroby i trzustki" nie będzie. Radni przeciw
Rzeszów
Pieniądze - zdjęcie ilustracyjne
Znalazł dużą sumę pieniędzy, szukają właściciela
WARSZAWA
pieniadze banknoty portfel shutterstock_2158054335
PPK przyciąga kapitał. System zyskuje zaufanie
BIZNES
Jankowski
Lekarze "chcą konkretów". Przyszli na spotkanie z ministrą
Zdrowie
Puma - zdjęcie ilustracyjne
Gmina ostrzega mieszkańców. "Zauważono egzotycznego drapieżnika"
Szczecin
Trener wykorzystywał swojego podopiecznego. Sąd zaostrzył karę (zdjęcie ilustracyjne)
W magazynie znaleźli materiały do produkcji bomby. Wyrok
Katowice

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica