Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Nowe limity przyjęć na medycynę. "To słodko-gorzki sukces"

|
Studia medyczne
Leszczyna: wystosuję pismo do wszystkich rektorów uczelni medycznych, aby uwzględnić zagadnienia o endometriozie
Źródło: TVN24
W roku akademickim 2025/2026 na polskich uczelniach naukę na kierunku lekarskim będą mogły rozpocząć aż 10 504 osoby. Limity przyjęć po raz kolejny zostały zwiększone. Miejsca otrzymały także uczelnie, które budzą duże kontrowersje. Co z tymi, które pozostają negatywnie ocenione przez Polską Komisję Akredytacyjną?
Kluczowe fakty:
  • 10 504 miejsc na studia lekarskie na rok akademicki 2025/2026 - o takim limicie przyjęć na medycynę zdecydowała Ministra Zdrowia w niedawnym rozporządzeniu.
  • Od kilku lat resort zdrowia zwiększa limit przyjęć na studia lekarskie. Lekarze są temu przeciwni. Dlaczego?
  • Ministra Zdrowia nie przydzielił miejsc uczelniom w Nowym Targu i Nowym Sączu, spełniając postulat Porozumienia Rezydentów. Wiele jest jednak nadal do poprawy w kwestii jakości kształcenia na kierunkach lekarskich w Polsce.
  • Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w serwisie tvn24.pl.

Im więcej lekarzy wykształcimy, tym lepiej? Nie do końca. Naczelna Izba Lekarska (NIL) już w czerwcu krytykowała zwiększenie limitów przyjęć na kierunki lekarskie. Jednak w rozporządzeniu z 7 sierpnia br. Ministra Zdrowia zwiększyła liczbę miejsc. Przyszłych lekarzy będą kształcić także uczelnie, które wcześniej budziły spore kontrowersje.

Limit przyjęć na medycynę na rok akademicki 2025/2026

W nowym rozporządzeniu Ministerstwo Zdrowia ustaliło nowy limit 10 504 miejsc na studia lekarskie na rok akademicki 2025/2026. 6880 z tych miejsc jest na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych stacjonarnie w języku polskim. Pozostałe miejsca to te na studiach niestacjonarnych oraz studiach prowadzonych w językach innych niż polski. Dodatkowe miejsce przyznano Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu (uczelni założonej przez o. Tadeusza Rydzyka), Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu Jana Pawła II, Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, Politechnice Wrocławskiej i Uniwersytetowi Rzeszowskiemu. Natomiast limit przyjęć na studia na kierunku lekarsko-dentystycznym pozostał bez zmian w stosunku do poprzedniego rozporządzenia. Wynosi 1 441 miejsc, w tym 864 na jednolitych studiach prowadzonych stacjonarnie w języku polskim.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Ile kosztują pensje lekarzy? Porozumienie Rezydentów przedstawiło wyniki badania

Ile kosztują pensje lekarzy? Porozumienie Rezydentów przedstawiło wyniki badania

Piotr Wójcik
E-rejestracja, reforma szpitali, podwyżki. Zadania nowej ministry zdrowia

E-rejestracja, reforma szpitali, podwyżki. Zadania nowej ministry zdrowia

Piotr Wójcik

Co Porozumienie Rezydentów sądzi o ostatecznych limitach przyjęć na studia medyczne na rok akademicki 2025/2026? - Ta liczba znacznie wzrosła w ciągu ostatnich kilku lat. Pytanie, czy dalsze etapy kształcenia udźwigną tak dużo absolwentów medycyny – czy znajdą się miejsca na szkolenie specjalizacyjne dla tych osób, a jeśli tak, to w jakich warunkach. Wątpliwości budzi też to, jakie te osoby będą miały kompetencje. Zwiększenie liczby miejsc oznacza również obniżenie progów rekrutacyjnych, przez co dziś mamy już uczelnie, które przyjmują na studia lekarskie z wynikiem matury rozszerzonej na poziomie 10-20 procent - mówi w rozmowie z tvn24.pl Sebastian Goncerz, przewodniczący Porozumienia Rezydentów.

Porozumienie Rezydentów: "Słodko-gorzki sukces"

We wcześniejszym rozporządzeniu Ministerstwo Zdrowia nie przydzieliło miejsc uczelniom, które nie otrzymały pozytywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA). W tym gronie w czerwcu znalazły się Uniwersytet w Siedlcach, Poznańska Akademia Medyczna im . Księcia Mieszka I, Społeczne Akademia Nauk w Łodzi, Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu oraz Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu. Porozumienie Rezydentów podkreślało wówczas, że rządzący powinni całkowicie zamknąć te kierunki, zamiast tylko tymczasowo zamykać ich drzwi.

W ciągu ostatnich kilku tygodni części z tych podmiotów udało się otrzymać pozytywną ocenę PKA. W opublikowanym 7 sierpnia rozporządzeniu Ministra Zdrowia przydzieliła im miejsca. Siedlce dostały ich 30, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - 50, a Poznańska Akademia Medyczna im. Księcia Mieszka I - 40.

Resort zdrowia nie posłuchał rekomendacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które chciało, aby mimo braku pozytywnej opinii PKA te ośrodki dostały na początek po 30 miejsc, uzasadniając to "poczynionymi przez uczelnie inwestycjami i poniesionymi nakładami finansowymi". Nowy Targ i Nowy Sącz - zgodnie z tym, co postulowało Porozumienie Rezydentów - pozostają bez miejsc.

- To jest pozytywna wiadomość, ale sukces nazwałbym raczej słodko-gorzkim. Respektowanie ocen PKA jest absolutnym minimum w jakości kształcenia, którego należy przestrzegać. Nie zmienia to faktu, że Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu i Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu, które dwa lata z rzędu uzyskały negatywną ocenę PKA, będą grzecznie czekać na kolejny audyt, aż wreszcie się prześlizgną i Ministerstwo Zdrowia przydzieli im miejsca.
Sebastian Goncerz, przewodniczący Porozumienia Rezydentów

Goncerz dodaje, że te dwie uczelnie dostały negatywną opinię PKA jeszcze zanim otworzyły kierunek medyczny. - Nigdy nie powinny były tego zrobić, ale nie ma konsekwencji za bylejakość w kształceniu - podkreśla przewodniczący Porozumienia Rezydentów.

Uczelniom z Nowego Targu i Nowego Sącza się nie udało, ale Ministerstwo Zdrowia przydzieliło miejsca innym jednostkom, które budziły wątpliwości środowiska lekarskiego. - W dalszym ciągu jako Porozumienie Rezydentów postulujemy, aby podnieść standardy, które uczelnie muszą spełnić, żeby uzyskać pozytywną ocenę PKA. Na ten moment są one bardzo ogólne. Jeśli dana jednostka jest pozytywnie oceniona przez PKA, to znaczy, że da się tam nauczyć medycyny, ale nie, że da się jej nauczyć na dobrym poziomie. Wstępną wersję rozporządzenia podnoszącego standardy kształcenia przekazano do konsultacji kilka miesięcy temu, a nam w rozmowach obiecano, ze zostanie ono wprowadzone jesienią. Nie wiemy jednak, czy możemy wierzyć w te obietnice, patrząc na to, jak w sprawie limitów miejsc zachowało się Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - mówi Goncerz.

Autorka/Autor: Zuzanna Kuffel

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
ZdrowieOchrona zdrowiaLekarzeUczelnie wyższe w PolsceMedycynaResort zdrowia
Zuzanna Kuffel
Zuzanna Kuffel
Czytaj także:
Kopuła na Skale jerozolima shutterstock_544860325
Epidemia odry w Jerozolimie. "Całe budynki" chorych
Świat
Gorąco, upał, słońce
Nadciąga skwar. Tak gorąco w tym roku jeszcze nie było
METEO
imageTitle
Lewandowski i zadra Złotej Piłki. "Do tej pory nie wiem dlaczego"
EUROSPORT
Zderzenie na Ursynowie
Czołowe zderzenie na Ursynowie, "88-letni kierowca jechał pod prąd"
WARSZAWA
Magdalena W. była konwojowana w kajdankach na pogrzeb dziecka (zdj. ilustracyjne)
Dzieci miały wyglądać na chore, by dostała pieniądze na opiekę. Wyrok w sprawie matki
Świat
Uszkodzony gazociąg podczas prac kanalizacyjnych
Uszkodzony gazociąg i ewakuacja 60 osób
Opole
Aleksandra K. usłyszała zarzut zabójstwa. Jej martwe dziecko znaleziono w nocy z soboty na niedzielę w gminie Ułęż (Lubelskie)
Ciało noworodka w reklamówce. Prokuratura o sekcji zwłok
Lublin
Samochód wjechał na przeciwległy pas na oławskim moście
Monitoring zarejestrował niebezpieczny manewr pijanego kierowcy
Wrocław
Policjanci zatrzymali pijanego kierowcę
"Pił w lesie, żeby żona nie widziała", potem wsiadł za kółko
WARSZAWA
Kaczyński i Giertych. Spięcie w Sejmie
Prezes PiS ukarany po awanturze w Sejmie
Polska
Zawrócił i jechał pod prąd na S-19
Zawrócił na ekspresówce i jechał pod prąd. Nagranie
Lublin
Laptop, komputer, handel, zakupy
Duży bank szykuje zmiany w opłatach
BIZNES
hulajnoga_marta-0022
Na hulajnodze prawie 70 km/h, bez kasku i ochraniaczy. Nagranie
Kraków
TUSK KUBA
Tusk ostrzega. "Bezpośrednie i szybkie zagrożenie dla Polski"
Świat
Burza tropikalna Erin na zdjęciach satelitarnych
To może być pierwszy huragan w tym roku
METEO
Prezydent Karol Nawrocki na meczu Lechii Gdańsk
Prezydent w "młynie". "Byłeś, jesteś, będziesz zawsze kibicem Lechii"
Trójmiasto
W Polsce liczbę niewolników oszacowano na 180 tysięcy
Dziesiątki tysięcy ludzi wysyłane do Rosji "jak niewolnicy"
Świat
imageTitle
Wielkie gwiazdy w zupełnie nowym turnieju miksta. US Open zaskoczy
EUROSPORT
Chłopiec stracił grunt pod nogami, babcia próbowała go ratować. Oboje zaczęli tonąć
Chłopiec stracił grunt pod nogami, babcia próbowała go ratować. Oboje zaczęli tonąć
Trójmiasto
Rowery spadły tuż przed maskę auta jadącego trasą S2
Jechał trasą ekspresową. Nagle z auta spadły cztery rowery
WARSZAWA
313 zarzutów dla 30-latka zajmującego się skupem trzody i bydła (zdj. ilustracyjne)
"Polski minister broni śmierdzących świń przed pozwami"
BIZNES
Konkret24. Afera z KPO. Jak wydawano w innych krajach UE, dlaczego w Polsce inaczej
Burza wokół KPO. Jak wydawano w innych krajach UE. Dlaczego w Polsce inaczej
Michał Istel
Upał, parasol, słońce, gorąco, chmury, burza
Pomarańczowe alarmy w części kraju. IMGW ostrzega
METEO
imageTitle
Mężczyźni w kobiecej reprezentacji? Afera na siatkarskich mistrzostwach świata
EUROSPORT
Nie żyje mężczyzna (zdjęcie ilustracyjne)
Zadzwonił i powiedział, że zabił matkę. Trafił do aresztu
Wrocław
pc
Tusk: w sprawie KPO winny jest jeden
Polska
Według ustaleń policji - dziewczynka wjechała pod samochód
Siedmiolatka wjechała rowerem pod koła samochodu
Lublin
Ukraińska armia
Niepokojące wieści z Ukrainy tuż przed spotkaniem Putin-Trump
Świat
50-latek zatrzymany za kradzież torby z zakupami i dokumentami
Kot uciekł, skorzystał złodziej
Opole
imageTitle
Wygrał walkę z depresją. Wraca do miejsca, w którym cieszył się z życiowego wyniku
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica