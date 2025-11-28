Logo strona główna
Zdrowie
Zdrowie

Lekarze uciekają z wojska. Eksperci: sytuacja jest krytyczna

Generał Kukuła: Jesteśmy pokoleniem, które stanie z bronią w ręku w obronie kraju. Wszystko na to wskazuje
Źródło: TVN24
Wojskowa służba zdrowia znalazła się w głębokim kryzysie - alarmują autorzy raportu opublikowanego przez Wojskowy Instytut Medyczny. Z ponad 1,5 tysiąca etatów lekarskich w armii obsadzonych jest jedynie 59 procent, a dramatyczne braki dotyczą m.in. psychiatrii. Powody? Eksperci nie mają wątpliwości. Chodzi o niskie płace, przeciążenie administracyjne i brak jasnej ścieżki kariery. Diagnoza jest, co z receptą?
Kluczowe fakty:
  • Wojskowa ochrona zdrowia zmaga się z kryzysem kadrowym. Najgorzej jest w psychiatrii, gdzie służbę pełni zaledwie 13 specjalistów.
  • Głównym problemem są niskie wynagrodzenia (nawet o 19 procent niższe niż "w cywilu").
  • Kluczowym wyzwaniem pozostaje odpływ młodych kadr. Większość lekarzy rezygnuje ze służby tuż po uzyskaniu specjalizacji, a tylko 41 procent studentów Kolegium Wojskowo-Lekarskiego planuje pozostać w armii po studiach. Autorzy raportu ostrzegają przed "ujemnym bilansem" w kształceniu.
  • Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w serwisie tvn24.pl.

W zaprezentowanym w czwartek raporcie "Przywrócić rangę, zatrzymać talenty - strategia rewitalizacji korpusu lekarzy Sił Zbrojnych RP" sytuację wojskowej służby zdrowia określono jako krytyczną. Zaznaczono, że spośród 1506 etatów lekarskich przewidzianych w strukturach Wojska Polskiego obsadzonych jest zaledwie 888 stanowisk, czyli 59 proc. Zaznaczono, że szczególnie krytyczne jest zabezpieczenie psychiatryczne - w czynnej służbie jest zaledwie 13 specjalistów, a około 20 lekarzy odbywa specjalizację.

Chcą premiować kluczowe umiejętności

Współautor raportu, gen. broni prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak, powiedział podczas konferencji w Wojskowym Instytucie Medycznym, że zarobki lekarzy w wojsku w zależności od specjalizacji i stopnia wojskowego są niższe od 4 do 19 proc. od poziomu, które zakłada ustawa o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia.

Podkreślił, że wynagrodzenia lekarzy wojskowych nie osiągną wysokości wynagrodzeń lekarzy cywilnych. Jednocześnie przedstawił propozycję wyrównania tych różnic. To m.in. dodatki finansowe, motywacyjne i premie retencyjne.

- Chcemy premiować wszystkie te kompetencje, które są istotne z punktu widzenia wojskowo-medycznego, w które w trakcie służby lekarz się wyposaża - powiedział.

Dodał, że lekarz wojskowy co sześć lat mógłby otrzymywać premię w wysokości 50-70 tys. zł, co byłoby wyrównaniem dysproporcji wobec rynku cywilnego.

"Głęboki kryzys kompetencyjny"

Z raportu wynika, że kryzys kadrowy w wojsku nie sprowadza się wyłącznie do kwestii wynagrodzeń. 44 proc. lekarzy wojskowych zaznacza, że jest nadmiernie obciążonych zadaniami administracyjno-logistycznymi, a jedynie 13 proc. wskazuje poziom uposażenia jako problem priorytetowy. Raport pokazuje na "głęboki kryzys kompetencyjny" - 38 proc. lekarzy oficerów uznaje własne przygotowanie do działań militarnych za niewystarczające.

Potwierdzali to uczestnicy konferencji, którzy mówili o braku możliwości kontynuowania działalności klinicznej w systemie wojskowym, m.in. praktykowania przy stole operacyjnym.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Polska powołała wojska medyczne. Szef MON tłumaczy ich zadania

Polska
Do wojska czy do lekarza? Zły stan zdrowia poborowych

Do wojska czy do lekarza? Zły stan zdrowia poborowych

Piotr Wójcik

Gielerak powiedział, że należy wyznaczyć jasną ścieżkę kariery zawodowej lekarza wojskowego. Przedstawiony przez niego model zakłada pięć etapów rozłożonych na 24 lata, w tym adaptację do struktur wojskowych, szkolenie specjalizacyjne, samodzielną praktykę kliniczną, stanowiska kierownicze i ostatni - etap doświadczonego specjalisty i mentora. Podkreślił, że wojsko może konkurować z systemem cywilnym m.in. ofertą szkoleń w kraju i za granicą w ramach struktury NATO. Propozycja zakłada także m.in. skrócenie okresu specjalizacji w wojsku.

Gielerak zwrócił uwagę, że większość młodych lekarzy po osiągnięciu 15 lat służby chce skorzystać z możliwości odejścia na emeryturę. - Najważniejsze zmiany muszą zadziać się w perspektywie najbliższych dwóch, trzech - dodał.

Krytycznym wyzwaniem jest w ocenie autorów raportu katastrofalnie niska retencja doświadczonych specjalistów. "Mimo formalnej możliwości przejścia na emeryturę wojskową po 25 latach służby, coraz mniejszy odsetek lekarzy wojskowych osiąga ten próg czasowy - większość rezygnuje ze służby bezpośrednio po uzyskaniu specjalizacji medycznej lub jeszcze przed jej ukończeniem. Młodsze pokolenie lekarzy systematycznie odrzuca model kariery wojskowej na rzecz znacznie bardziej atrakcyjnego finansowo sektora cywilnego" - czytamy.

"Bilans ujemny"

Zdaniem ekspertów, którzy przygotowali analizę, obecna sytuacja jest skutkiem wieloletnich zaniedbań, związanych również z kształceniem. "Likwidacja Wojskowej Akademii Medycznej w 2002 roku pozbawiła Siły Zbrojne RP dedykowanej uczelni medycznej, wymuszając kształcenie przyszłych lekarzy wojskowych na uczelni cywilnej - Uniwersytecie Medycznym w Łodzi - poprzez wydzielone do realizacji tego celu Kolegium Wojskowo-Lekarskie (KWL). Każdego roku system finalizuje kształcenie przeddyplomowe kilkudziesięciu oficerów-lekarzy - w 2025 roku było ich 116 - jednak, jak pokazują dane z ostatnich lat, 25-40 proc. z nich nie podejmuje służby zawodowej w siłach zbrojnych lub rezygnuje z munduru w pierwszych latach po studiach" - czytamy w raporcie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
MON tworzy cywilny Legion Medyczny. Znamy szczegóły

MON tworzy cywilny Legion Medyczny. Znamy szczegóły

Polska
Psycholożka z rozrusznikiem serca. I wojskową kategorią A

Psycholożka z rozrusznikiem serca. I wojskową kategorią A

Justyna Suchecka, Maria Mikołajewska

Z ankiety online, przeprowadzonej jesienią tego roku wśród 123 studentów KWL wynika, że tylko 41 proc. studentów piątego i szóstego roku deklaruje gotowość pozostania w armii po zakończeniu studiów, 28 proc. nie podjęło jeszcze decyzji w tej sprawie, a 31 proc. skłania się ku rezygnacji. Im bliżej końca kształcenia, tym bardziej sprecyzowane są plany rezygnacji z kariery wojskowej. Ryzyko decyzji o odejściu z armii było wśród studentów piątego i szóstego roku KWL ponad dwukrotnie wyższe niż wśród studentów lat wcześniejszych.

"Obecny model kształcenia i szkolenia generuje bilans ujemny - nie nadąża z uzupełnianiem bieżących strat wynikających z naturalnych ubytków kadrowych, nie wspominając o zabezpieczeniu potrzeb wynikających z planowanej rozbudowy armii do 300 tysięcy żołnierzy" - wskazują autorzy raportu.

Polska powołała wojska medyczne

We wrześniu utworzone zostało Dowództwo Wojsk Medycznych na terenie 6. Brygady Powietrznodesantowej w Krakowie. - Po to powołujemy wojska medyczne z siedzibą w Krakowie, żebyśmy mieli możliwość rozwoju całej medycyny pola walki - mówił w trakcie konferencji prasowej, związanej z jego powołaniem wicepremier, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Podkreślił, że "wojska medyczne muszą być gotowe do rozwinięcia swoich zdolności" i działania przy okazji różnych zagrożeń, w tym także związanych z huraganami, podtopieniami, powodziami i zmianami klimatycznymi.

- Wojska medyczne to algorytm postępowania na czas kryzysu i wojny - wyjaśnił minister. Jak mówił, chodzi m.in. o wypracowanie procedur postępowania i rozdzielania zadań w przypadku wystąpienia zagrożenia. 

Autorka/Autor: Piotr Wójcik

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

