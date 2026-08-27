Zdrowie Lek na erekcję może zmniejszyć ryzyko przerzutów raka? Nowe badania wyjaśniają ten mechanizm Agata Daniluk |

Viagra bez recepty w Wielkiej Brytanii Źródło wideo: Fakty TVN Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Rozwiń Kluczowe fakty: Naukowcy przeanalizowali dane medyczne około pięciu milionów pacjentów zbierane przez 20 lat oraz przeprowadzili testy laboratoryjne. Co odkryli?

Sildenafil w połączeniu ze statynami odcina komórki nowotworowe od cholesterolu, przez co tracą one mobilność. Czy to szansa na skuteczne powstrzymanie przerzutów?

Dlaczego obiecujących wyników tych analiz nie można jeszcze traktować jako gotowej metody leczenia raka?

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Historia sildenafilu (substancji czynnej w popularnym leku na potencję) już wcześniej pokazała, że medycyna lubi niespodzianki. Pod koniec lat 80. naukowcy testowali go z myślą o nadciśnieniu i bólach w klatce piersiowej (tzw. dusznica bolesna). Zamiast tego zrobili rewolucję w łóżkach milionów mężczyzn na całym świecie. Teraz okazuje się, że ten sam lek może odegrać ważną rolę w onkologii.

W czasopiśmie "Cancer Research" opublikowano w sierpniu wyniki prac, które opisują, jak "niebieska tabletka" odcina komórkom nowotworowym drogę do kolejnych narządów. Autorzy badania nie kryją, że jest w nich duży potencjał.

Jak działa sildenafil i czy wpływa na komórki nowotworowe?

Diagnoza nowotworu z przerzutami to moment, którego pacjenci boją się najbardziej. Oznacza to, że komórki rakowe odczepiły się od guza i zaczęły krążyć po organizmie. Żeby jednak mogły przemieszczać się do innych narządów, potrzebują elastycznych osłonek, czyli błon komórkowych. Ich głównym składnikiem jest cholesterol. Jeśli komórka nie dostanie tego tłuszczu w odpowiedniej ilości, traci mobilność i trudniej jej wędrować.

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Zespół dr. Yardena Ariava i prof. Ayelet Erez z Instytutu Weizmanna odkrył, że sildenafil wywołuje w chorych komórkach specyficzną blokadę. Hamując enzym PDE5 (fosfodiesterazę typu 5), podnosi poziom cząsteczki cGMP. Choć ten sam mechanizm odpowiada za rozszerzanie naczyń krwionośnych i zwiększanie przepływu krwi (stąd skuteczne działanie na problemy z erekcją), badacze zaobserwowali jego drugą, nieznaną dotąd rolę. Podwyższone stężenie cGMP blokuje działanie białka NPC1, które odpowiada za transport cholesterolu wewnątrz komórek.

W rezultacie tłuszcz, zamiast trafiać do błony komórkowej, zaczyna gromadzić się w lizosomach, a przez to komórki nowotworowe nie mogą z niego skorzystać podczas przemieszczania się po organizmie. Brak tego budulca uderza w ich struktury lipidowe oraz zaburza prawidłową pracę mitochondriów.

- Odkryliśmy nowy szlak biologiczny, który łączy dobrze znaną cząsteczkę sygnałową z regulacją cholesterolu wewnątrz komórek, i pokazaliśmy, jak można go wykorzystać do zakłócenia zdolności komórek nowotworowych do tworzenia przerzutów - mówi w komunikacie Instytutu Naukowego Weizmanna prof. Ayelet Erez.

Lek na erekcję i statyny - szansa na skuteczniejsze leczenie raka?

Samo odcięcie transportu to jednak za mało. Kiedy komórki nowotworowe tracą dostęp do cholesterolu, uruchamiają mechanizmy obronne i zaczynają produkować go same. Naukowcy postanowili sprawdzić, co się stanie, jeśli zablokują oba te procesy jednocześnie. Do sildenafilu dołączyli więc statyny - popularne i tanie leki obniżające poziom cholesterolu, które miliony ludzi zażywają przy problemach z sercem.

Okazało się, że "duet" ten zadziałał znacznie lepiej niż każdy z leków osobno. Naukowcy mówią tu o efekcie addytywnym - co oznacza, że oba leki uderzają w metabolizm cholesterolu w zupełnie innych miejscach, przez co komórkom rakowym trudno jest nadrobić te braki. Sildenafil uniemożliwił im korzystanie z obecnych zapasów tłuszczu, a statyny odcięły produkcję nowego.

Żeby potwierdzić te obserwacje, w projekcie wzięła udział duża, interdyscyplinarna grupa specjalistów. Poza zespołem z Instytutu Weizmanna w badaniach uczestniczyli naukowcy z amerykańskiego National Cancer Institute, lekarze z Rabin Medical Centre oraz pracownicy działu innowacji izraelskiej kasy chorych Clalit Health Services.

Eksperymenty prowadzono w laboratoriach na myszach oraz na hodowlach komórek pobranych od pacjentów. Dodatkowo badacze przejrzeli dokumentację medyczną około pięciu milionów osób, gromadzoną przez 20 lat w izraelskim systemie zdrowia (Clalit). Analiza pokazała, że pacjenci onkologiczni, którzy z różnych powodów przyjmowali sildenafil, statystycznie mieli lepsze wyniki leczenia i żyli dłużej. Zależność ta była najbardziej widoczna u osób stosujących oba te leki jednocześnie, a im większa była przyjmowana dawka, tym wyraźniejszy stawał się ten efekt.

Nowe metody leczenia raka: dlaczego trzeba badać cały organizm?

Profesor Erez, która poza pracą naukową prowadzi też praktykę lekarską i jest dziekanem Miriam and Aaron Gutwirth Medical School uważa, że te wyniki zmuszają do szerszego spojrzenia na terapię. - Nasze odkrycia pokazują, że biologia raka jest kształtowana nie tylko przez mutacje w komórkach nowotworowych, ale także przez stan metaboliczny pacjenta i leki, które już przyjmuje na inne schorzenia - mówi w komunikacie Instytutu Weizmanna.

Lekarka dodaje również, że uzyskane wyniki mocno podkreślają, jak ważne przy dobieraniu najskuteczniejszej terapii jest leczenie całego człowieka, a nie tylko samego guza. Podkreśla, że leki przyjmowane od lat z zupełnie innych powodów mogą znacząco zmienić środowisko metaboliczne, z którego korzysta rozwijający się nowotwór.

Naukowcy tonują jednak emocje, ponieważ statystyki z baz medycznych pokazują silny związek między zażywaniem leków a wynikami leczenia, ale same w sobie nie dają stuprocentowej pewności, że to właśnie sildenafil był bezpośrednią przyczyną lepszego rokowania. Jak podkreślają badacze, zanim taka terapia zacznie być oficjalnie stosowana u pacjentów, jej skuteczność oraz bezpieczeństwo muszą bezwzględnie potwierdzić badania kliniczne na ludziach.

Trzeba mieć więc świadomość, że sildenafil nie stał się nagle lekiem na raka, choć z pewnością badacze wpadli na dający nadzieję biologiczny trop w walce z przerzutami.

Przypominamy, że preparaty zawierające sildenafil to leki. Decyzja o ich zażywaniu powinna być konsultowana z lekarzem lub farmaceutą (nawet jeśli dany lek jest dostępny bez recepty).