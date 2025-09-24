Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Ten problem może dotyczyć nawet małych dzieci. Teraz łatwiej go wykryć

|
shutterstock_2472182873
Rusza program "Moje zdrowie". Dostępny dla osób po 20. roku życia
Źródło: TVN24
Pacjenci dotknięci tą chorobą wyglądają na zupełnie zdrowych, ale w ich organizmach toczą się procesy, które mogą się skończyć nagłą śmiercią. Nawet połowa osób, które nie leczą hipercholesterolemii rodzinnej, nie dożywa 60. roku życia. Od kilku miesięcy dostępne jest w Polsce badanie, pozwalające zdiagnozować ten problem nawet u kilkulatków. Tylko w dwa miesiące wykryto go u kilkudziesięciorga dzieci.
Kluczowe fakty:
  • W Polsce osiągnięcie prawidłowego cholesterolu LDL u pacjentów wysokiego ryzyka mogłoby zapobiec około 30 tys. zgonów rocznie z powodu chorób serca i naczyniowych. Co mogłoby pomóc?
  • Na hipercholesterolemię rodzinną chorują też dzieci, często bezobjawowo, a konsekwencje mogą być bardzo groźne. Jakie badania należy wykonać i na co należy zwrócić uwagę w wywiadzie rodzinnym?
  • Pacjenci często nie wiedzą, co dalej robić po otrzymaniu wysokich wyników cholesterolu. O czym warto pamiętać?
  • Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w serwisie tvn24.pl.

Istnieje wiele przyczyn ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, takich jak niewłaściwa dieta, palenie papierosów, brak aktywności fizycznej, wysokie ciśnienie krwi, stan przedcukrzycowy lub cukrzyca oraz nadwaga czy otyłość. Jednak jednym z najważniejszych i jednocześnie łatwych do zmiany czynników ryzyka jest podwyższony poziom cholesterolu LDL (z ang. low-density lipoprotein, frakcja cholesterolu zawarta w lipoproteinach o małej gęstości), który może prowadzić do rozwoju miażdżycy.

Jak tłumaczyli kardiolodzy podczas wtorkowej konferencji Koalicji Ligii Walki z Cholesterolem, proces miażdżycy polega na przenikaniu lipoprotein z cholesterolem nie-HDL (lipoproteina o wysokiej gęstości – od ang. high-density lipoprotein) przez ściany tętnic. Część tych cząsteczek zostaje "uwięziona" wewnątrz ściany tętnicy, gdzie ulega utlenieniu i jest pochłaniana przez makrofagi. W wyniku tego procesu pojawia się stan zapalny i powstaje blaszka miażdżycowa. Nie tylko zatyka tętnice, ale też w fazie niestabilnej może się oderwać i spowodować zawał czy udar w innym miejscu niż powstawała.

Choroba rozwija się u dzieci. Gdy daje o sobie znać, często jest już za późno
Dowiedz się więcej:

Choroba rozwija się u dzieci. Gdy daje o sobie znać, często jest już za późno

Dzieci też chorują

Dziś przypada Dzień Świadomości Hipercholesterolemii Rodzinnej (FH), najczęstszej dziedzicznej choroby układu sercowo-naczyniowego. Polega ona na zaburzaniu działania receptorów odpowiedzialnych za wychwyt cholesterolu LDL przez mutacje genetyczne. Skutkuje to bardzo wysokim poziomem tego cholesterolu już od najmłodszych lat.

Według szacunków, rodzinna hipercholesterolemia dotyka około 1 na 250 osób. Nieleczona jest bardzo groźna, właśnie ze względu na szybki rozwój miażdżycy. Jej konsekwencje, takie jak zawały serca mogą pojawić się już w dzieciństwie i młodym wieku. Dlatego bardzo ważne jest, by ją wcześnie rozpoznać.

Od maja br. dzieci w wieku od 5 do 7 lat podczas bilansu 6-latka mają wykonywany lipidogram, czyli badanie przesiewowe w kierunku wczesnego rozpoznania hipercholesterolemii rodzinnej. Jeśli u dziecka zostanie stwierdzony podwyższony poziom cholesterolu, badaniu powinni poddać się także rodzice (jest ono dostępne w ramach programu Moje Zdrowie). - Zbadanie dziecka jest konieczne w celu zapobiegania przedwczesnym incydentom sercowo-naczyniowym i w celu zwiększenia długości życia - mówiła podczas wtorkowego spotkania prof. Małgorzata Myśliwiec, kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Co powoduje zawały serca u kobiet? Ważne odkrycie naukowców
Dowiedz się więcej:

Co powoduje zawały serca u kobiet? Ważne odkrycie naukowców

Po dwóch miesiącach działania programu diagnozę hipercholesterolemii rodzinnej postawiono u 40 dzieci, a co za tym idzie zdiagnozowano też rodziców. Badania przesiewowe pozwalają na wykrywanie nie tylko FH, ale także innych poważnych zaburzeń lipidowych, np. bardzo wysokiego poziomu trójglicerydów, które mogą prowadzić do zapalenia trzustki. Co ciekawe, dzieci z FH są często szczupłe i wysportowane. Dlatego wywiad rodzinny jest tu kluczowy, bo często ujawnia wczesne zgony rodziców lub dziadków z powodu chorób serca. - Wykrycie FH u dziecka prowadzi do kaskadowej diagnostyki, umożliwiając identyfikację innych członków rodziny (rodziców, dziadków), którzy również są dotknięci chorobą - dodała prof. Myśliwiec.

Kluczowa jest tu także współpraca z kardiologami dorosłymi, aby zapewnić ciągłość opieki. Jak wskazała prof. Myśliwiec, rodzinna hipercholesterolemia (FH) przebiega w dzieciństwie bezobjawowo. Często pierwszym objawem klinicznym jest śmiertelny incydent sercowo-naczyniowy (np. zawał serca, udar mózgu) w wieku 30-40 lat. Nierozpoznana i nieleczona FH drastycznie skraca życie, bo tylko 30 proc. mężczyzn i 50 proc. kobiet dożywa 60. roku życia. Osoby z FH mają też czterokrotnie większe ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych w porównaniu do osób z genetycznie nieuwarunkowanymi zaburzeniami lipidowymi.

Metody leczenia

W Polsce dostępne są innowacyjne metody leczenia tej choroby. - Ważnym osiągnięciem jest automatyczne przedłużanie programów lekowych dla pacjentów wchodzących w dorosłość. Jednak wyzwaniem wciąż są zgody na leczenie. Około 20 proc. rodziców nadal nie zgadza się na leczenie statynami - tłumaczyła prof. Myśliwiec. Według ekspertki rozpoznanie i leczenie u dziecka FH przywraca oczekiwaną długość życia do poziomu osób zdrowych oraz czterokrotnie zmniejsza szanse na incydent sercowo-naczyniowy (zawał mięśnia sercowego, udar mózgu). Bilans sześciolatka umożliwia również wykrycie innych złożonych dyslipidemii (zaburzeń prawidłowego stężenia lipidów i lipoprotein we krwi), które mogą prowadzić do poważnych komplikacji, np. zapalenia trzustki.

Groźniejsza niż cholesterol. Warto zbadać ją raz w życiu
Dowiedz się więcej:

Groźniejsza niż cholesterol. Warto zbadać ją raz w życiu

"Samemu można ponieść gałązkę, a razem słonia"

- Opłaca się leczyć społeczeństwo wcześniej, zapobiegać i reagować niż ponosić później bardzo duże koszty, nie wspominając o jakości życia pacjentów po udarze czy zawale. Samemu można ponieść gałązkę, a razem słonia - mówiła podczas konferencji Koalicji Ligii Walki z Cholesterolem dr Anna Gołębicka, ekonomistka. O jakich kosztach mowa? W przypadku leczenia szpitalnego udaru - 17 tys. zł (plus ok. 3-4 tys. zł za rehabilitację), zawału - 21,5 tys. zł (plus ok. 2 tys. zł jako koszt rehabilitacji). Są też koszty pośrednie, jak te związane z utrzymaniem osób niezdolnych do pracy (w tym renty, zwolnienia) oraz utracone korzyści dla państwa (podatki, składki).

Wczesna prewencja mogłaby znacząco zmniejszyć obciążenie budżetu NFZ - obecnie tylko 2-3 proc. przeznaczane jest na prewencję, a reszta - na leczenie chorób.

Jak zauważyli eksperci, w Polsce jest też niska świadomość dotycząca konsekwencji podwyższonego cholesterolu. Pacjenci często nie wiedzą, co dalej robić po otrzymaniu wysokich wyników LDL. Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) czasami bagatelizują wysokie wyniki, zalecając jedynie zmianę stylu życia, nawet gdy wskazana by była farmakoterapia. Istnieje też problem zastępowania sprawdzonych metod leczenia (np. statyn) niesprawdzonymi produktami, a brakuje skutecznej edukacji w tym zakresie.

W Polsce, mimo dostępu do badań diagnostycznych i wiedzy medycznej, świadomość choroby pozostaje niska. Wynika to z kilku przyczyn, między innymi z bezobjawowego przebiegu u dzieci oraz braku krajowych badań przesiewowych w kierunku zaburzeń lipidowych w tej grupie wiekowej.

Niewidzialna epidemia. "Poruszamy się wolniej, mamy mniejszą wydolność"
Dowiedz się więcej:

Niewidzialna epidemia. "Poruszamy się wolniej, mamy mniejszą wydolność"

Ten stan chce zmienić "Liga Walki z Cholesterolem", inicjatywa zrzeszająca środowiska medyczne, pacjenckie i decyzyjne. "Liga..." stawia sobie za cel zmniejszenie liczby zdarzeń sercowo-naczyniowych w Polsce o 50 proc. i zwraca uwagę, że w Polsce aż 70 proc. dorosłych zmaga się z podwyższonym poziomem cholesterolu. Eksperci podkreślają, że mimo dostępności skutecznych terapii program lekowy dla dorosłych pacjentów z bardzo wysokim ryzykiem chorób układu sercowo-naczyniowego nadal obejmuje zbyt wąską grupę pacjentów. Koalicja apeluje o uproszczenie kryteriów włączenia do programu oraz szerszy dostęp do nowoczesnych terapii i badań genetycznych.

Dane epidemiologiczne wskazują, że nieprawidłowe wartości cholesterolu LDL przyczyniają się do 4,5 mln zgonów rocznie na świecie. Eksperci dodali, że w Polsce osiągnięcie prawidłowego poziomu cholesterolu LDL u pacjentów wysokiego ryzyka mogłoby zapobiec około 30 tys. zgonów rocznie z powodu chorób serca i naczyń (zmniejszając liczbę z 160 tys. do 130 tys.).

Autorka/Autor: Anna Bielecka

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: ridersuperone/Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
ZdrowieCholesterol
Anna Bielecka
Anna Bielecka
Czytaj także:
Kobieta chciała przekupić egzaminatora (zdjęcie ilustracyjne)
Drogie posłanki, drodzy posłowie... Jak drodzy? Quiz
imageTitle
To z nimi Polacy zagrają w półfinale. Rywal najtrudniejszy z możliwych
EUROSPORT
praca biuro laptop komputer shutterstock_425351380
Bruksela skontroluje ciasteczka
BIZNES
Prawo szariatu w Wielkiej Brytanii
FAŁSZPrawo szariatu w Anglii i Austrii? Uwaga na manipulację
Gabriela Sieczkowska
Sylwia Gregorczyk-Abram
Błędy w raporcie komisji do spraw represji. Dziennikarka "nie dowierza", Gregorczyk-Abram: jest mi bardzo przykro
Do zbrodni doszło w lipcu 2024 roku
Podwójne, brutalne zabójstwo siekierą. Jest prawomocna decyzja sądu
Lublin
shutterstock_2629177967
Stawka podatku ostro w górę. Oto plan ministerstwa
BIZNES
Kalkuta pod wodą
Największe ulewy od 37 lat. 12 osób zginęło
METEO
Dallas. Służby na miejscu strzelaniny (24.09.2025)
Strzelanina w ośrodku ICE w Dallas. Media o ataku snajpera
Świat
Mł. insp. dr Krzysztof Ogroński
Jest nowy komendant stołecznej policji
WARSZAWA
imageTitle
Polacy pokazali wielką moc. Będzie hit mistrzostw świata
EUROSPORT
shutterstock_2021203424
Lepsze posiłki w szpitalach? Ministerstwo Zdrowia chce przedłużyć program
Piotr Wójcik
Według czytelnika portalu, autem jechał prezydent miasta
Czy prezydent jechał po chodniku? Policja: z samego zdjęcia nie jesteśmy w stanie tego ustalić
Katowice
imageTitle
Polscy siatkarze w półfinale mistrzostw świata
EUROSPORT
smartfon w ręce kobiety
Nowa kampania. "Oszuści zachęcają"
BIZNES
Włoska fregata rakietowa Virginio Fasan
Włochy wysyłają fregatę rakietową po ataku na flotyllę płynącą do Gazy
Świat
Podczas wycinki konar przygniótł pięcioletniego Antoniego (zdjęcie ilustracyjne)
Na pięcioletniego Antosia spadł konar, chłopiec nie żyje
WARSZAWA
Pijany za kierownicą i agresywny wobec policjanta
Szarpanina podczas zatrzymania pijanego kierowcy
Wrocław
Mariusz Haładyj składa przysięgę jako nowy szef NIK
Haładyj zaprzysiężony. Będzie odporny na naciski?
Metro w Krakowie za 10 lat
Pierwsza linia metra w Krakowie za 10 lat
Kraków
Bolzano
Włoskie miasto wprowadza nowy podatek. Dotknie turystów
BIZNES
Policja zatrzymała 28-latka (zdjęcie ilustracyjne)
Cios korkociągiem w okolice oka
WARSZAWA
Po godz. 8:00, na drodze krajowej nr 62 niedaleko miejscowości Nowe Przybojowo doszło do zderzenia samochodu osobowego marki Opel z łosiem
Uwaga na łosie, dwa zdarzenia w ciągu kilku godzin
WARSZAWA
Sąd Najwyższy
Wyroki kontrowersyjnej izby Sądu Najwyższego niebyłe? Jest decyzja
NASA
I już! Polecieli zbadać "bańkę", która opiekuje się Ziemią
METEO
Piotr W. (z prawej) i adwokat Paweł Kusak w Sądzie Okręgowym w Warszawie
Pierwszy wyrok w aferze Funduszu Sprawiedliwości. Piotr W. skazany
chiny pekin
Chiny rezygnują z przywilejów. Efekt nacisków USA
BIZNES
Graceland - rezydencja Elvisa Presleya
Próbowała sprzedać rezydencję Elvisa. Trafi do więzienia
Kultura i styl
Filipiny. Były prezydent Rodrgio Duterte patrzy na policjantów rzekomo zamieszanych w różne przestępstwa, 2017 rok
Były azjatycki prezydent oskarżony o udział w 76 zabójstwach
Świat
Tragiczny wypadek pod Ostrzeszowem
Jechała 250 km/h, jej kolega spłonął
Poznań
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica