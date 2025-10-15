Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

"Energetyki" nie dla dzieci. Ustawowy zakaz znów w Sejmie

|
napoje energetyczne
Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich o zakazie sprzedaży "energetyków" osobom niepełnoletnim
Dzieci nie mają problemów z zakupem "energetyków" - alarmuje Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich i apeluje o egzekwowanie przepisów. Tymczasem zakazem sprzedaży takich napojów dzieciom i młodzieży ponownie zajmuje się Sejm. Ponownie, bo choć taka ustawa już obowiązuje, to okazało się, że wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej. - Uchwalone wcześniej przepisy nie mogą stanowić podstawy orzekania sądowego - mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka. 
Kluczowe fakty:
  • W Sejmie dyskutowane są przepisy, które ponownie wprowadzają zakaz sprzedaży napojów energetyzujących osobom niepełnoletnim, tym razem po notyfikacji w Komisji Europejskiej.
  • Resort zdrowia ostrzega, że "energetyki" zwiększają ryzyko zaburzeń snu, problemów sercowych i sięgania po inne substancje psychoaktywne u młodzieży.
  • Eksperci i samorządy apelują o skuteczniejsze egzekwowanie zakazów i działania edukacyjne, bo młodzi łatwo omijają obecne ograniczenia.
  • Więcej artykułów o tematyce zdrowotnej znajdziesz tutaj.

- Projekt przewiduje zakaz sprzedaży napojów energetyzujących, czyli z dodatkiem kofeiny, w proporcji przewyższającej 150 miligramów na litr, lub tauryny - na terenie szkół oraz poprzez automaty sprzedażowe - wyjaśniała w ubiegłym tygodniu podczas posiedzenia sejmowej komisji zdrowia Katarzyna Kęcka. Nie będzie też można sprzedawać takich napojów w szkołach czy poprzez automaty.

Przepisy są, ale trzeba je ponownie przyjąć

Brzmi znajomo? Takie właśnie zapisy znalazły się przecież w ustawie przyjętej w 2023 roku i obowiązującej od 2024 roku. Okazało się jednak, że te przepisy muszą być notyfikowane w Komisji Europejskiej. - Przeniesienie istniejących przepisów na tę ustawę jest konieczne, żeby dopełnić wymogu notyfikacji, niedochowanego wcześniej. Uchwalone wcześniej przepisy nie mogą stanowić podstawy orzekania sądowego, a nieprzeprowadzenie notyfikacji skutkuje ryzykiem prawnym i handlowym dla Rzeczypospolitej Polskiej - tłumaczyła wiceminister zdrowia.

To będzie kolejne weto prezydenta?
Dowiedz się więcej:

To będzie kolejne weto prezydenta?

BIZNES

Projekt z notyfikacji już wrócił i teraz trzeba go jak najszybciej przyjąć, bo problem jest palący - przekonuje resort zdrowia. - Wyniki badań naukowych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, wskazują na jednoznacznie negatywne skutki spożywania tego typu produktów przez dzieci i młodzież, w tym wzrost ryzyka zaburzeń snu, problemów neurologicznych, schorzeń sercowo-naczyniowych, problemów behawioralnych oraz związanych z psychicznym dobrostanem młodych osób - mówiła Kęcka.

Ustawa dotyczy ponad 7 milionów osób

Niekorzystne objawy po spożyciu "energetyków" odczuwa tymczasem nawet co trzeci młody człowiek - wynika z danych Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej (NCEŻ). "Dzieci pijące takie napoje raz w tygodniu lub częściej, w porównaniu do dzieci niepijących lub pijących je bardzo rzadko istotnie statystycznie częściej miały bóle głowy (22 proc. vs. 16 proc.), bóle żołądka (31 proc. vs. 23 proc.) i problemy ze snem (13 proc. vs. 8 proc.)" – ostrzega NCEŻ.

W podstawówce dzieci dostaną do picia tylko wodę
Dowiedz się więcej:

W podstawówce dzieci dostaną do picia tylko wodę

Świat

- Dodatkowo, stwierdzono korelację pomiędzy sięganiem po napoje energetyczne a zwiększoną skłonnością do używania innych substancji psychoaktywnych - zauważyła wiceszefowa resortu zdrowia.

"W jednym z badań aż 59 proc. dzieci w wieku 13-14 lat, które piją napoje energetyzujące co najmniej raz w tygodniu miało już kontakt z alkoholem, a 40 proc. próbowało palenia tytoniu, podczas gdy wśród dzieci niepijących dotyczyło to odpowiednio 29 proc. i 10 proc." - podaje NCEŻ. - Polsce mamy około 7 milionów osób poniżej 18. roku życia, co pokazuje społeczną skalę oddziaływania tego aktu - podkreśliła Katarzyna Kęcka.

Z badania przeprowadzonego przez Instytut Matki i Dziecka w Warszawie oraz Uniwersytet Warszawski na grupie prawie 8 tysięcy uczniów w wieku od 11 do 17 lat wynika tymczasem, że co najmniej raz w tygodniu po napoje energetyczne sięga prawie połowa 15 latków. W grupie 11 latków spożywanie napojów energetycznych deklarowało 10 proc. badanych, a wraz z wiekiem ten odsetek zwiększał się.

Nowy zakaz od stycznia
Dowiedz się więcej:

Nowy zakaz od stycznia

BIZNES

"Młodzież jest kreatywna"

Wejście w życie ustawowego zakazu, zdaniem obserwatorów, niewiele zmieniło. Młodzież z łatwością obchodzi prawo, a sprzedawcy rzadko pytają o dowód osobisty. Potrzebne są lepsze przepisy, narzędzia do egzekwowania tych istniejących, a przede wszystkim - świadomość społeczna.

- Wydaje się, że katalog miejsc, w których sprzedaż ma być zabroniona, powinien zostać rozszerzony. Chcieliśmy prosić o to, by uruchomić kampanię informacyjną oraz mechanizm, który spowoduje, że ten przepis będzie wreszcie kontrolowany. Chodzi o to, żeby punkty sprzedające tego typu napoje zdawały sobie sprawę, że nie mogą bezkarnie przymykać oka, gdy kupują te napoje dzieci czy młodzież poniżej 18. roku życia. Potrzebny jest jakiś sposób egzekwowania tego przepisu, choćby przez policję. Wpłynęłoby to na świadomość sprzedających, że ten przepis trzeba szanować - przekonywał w parlamencie Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich.

- Niestety, młodzież, która jest bardzo kreatywna, wykorzystuje starszych kolegów czy dorosłych, na przykład osoby nadużywające alkoholu, do tego, żeby im kupowały te napoje. Jeśli jest coś zakazane, tak jak spożywanie alkoholu przez młodzież, to powinna być też sankcja za dostarczanie tego młodym osobom. Trzeba to umiarodajnić, bo jest to tak samo szkodliwa substancja uzależniająca - przekonywał poseł Patryk Wicher z Prawa i Sprawiedliwości.

Zmiany w sprzedaży energetyków. Prezydent zdecydował
Dowiedz się więcej:

Zmiany w sprzedaży energetyków. Prezydent zdecydował

BIZNES

- Kary są przewidziane. Tylko że nam powinno zależeć po pierwsze na jak największym dotarciu z informacją o szkodliwości takich napojów, a po drugie - na egzekwowaniu rozwiązań, które są w projekcie - odpowiadała posłanka Krystyna Skowrońska z Koalicji Obywatelskiej.

To egzekwowanie, jak się okazuje, nie zawsze działa nawet w szkołach, w których, przypomnijmy, sprzedaż "energetyków" jest zakazana. Jeśli jednak dziecko gdzieś indziej kupi taki napój i pije go na przerwie, to nauczyciel ma już związane ręce. - On nie ma prawnej podstawy, by zabronić tego, nawet kiedy uczeń robi to demonstracyjnie - alarmowała posłanka Anna Dąbrowska-Banaszek z PiS.

Dyskusję wokół projektu w kilku żołnierskich słowach uciął poseł Krzysztof Bojarski z Platformy Obywatelskiej. - To dobra ustawa, kiedyś przygotowana, i trzeba dokończyć temat. Róbmy to raz-dwa i naprawdę szkoda czasu, bo to słabo wygląda - powiedział. Podczas dzisiejszego posiedzenia Sejmu posłowie zapoznają się ze sprawozdaniem z prac komisji nad tym projektem.

Autorka/Autor: Piotr Wójcik

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
ZdrowieEnergetykiResort zdrowia
Piotr Wójcik
Piotr Wójcik
Dziennikarz działu Zdrowie tvn24.pl
Czytaj także:
Pete Hegseth
Hegseth: jeśli wojna się nie skończy, USA podejmą niezbędne kroki
pap_20251008_0U7
200 miliardów pod kreską. Ministerstwo pokazało dane
BIZNES
imageTitle
Majchrzak gra o ćwierćfinał w Sztokholmie
RELACJA
Dziecko trafiło do szpitala (zdjęcie ilustracyjne)
Ultrarzadka choroba dzieci będzie leczona we Wrocławiu
Zdrowie
Karetka pogotowia ratunkowego (zdjęcie ilustracyjne)
Byk stratował kobietę, nie przeżyła
Kielce
Powodzie w Hanoi po tajfunie
Ponad miliard dolarów strat. "To rozdziera serce"
METEO
Władysław Kosiniak-Kamysz
"Jak powiedział do mnie Pete Hegseth..."
Polska
Kobieta od 27 lat nie wychodziła z domu
Została skreślona z listy uczniów, 27 lat nie wychodziła z domu
Małgorzata Goślińska
piwo fabryka butelka butelki shutterstock_1864628872_1
Gigant kończy produkcję w znanym polskim browarze. Jest oświadczenie
BIZNES
nagość
Erotyka wkrótce pojawi się w ChatGPT
BIZNES
microsoft - VDB Photos shutterstock_1357496909-1
Ważna informacja dla milionów osób. Koniec wsparcia
BIZNES
"Podcast polityczny" nagrodzony Best Stream Audio Awards 2025
"Podcast polityczny" nagrodzony Best Stream Audio Awards 2025
Polska
Andrzej Michalski podarował papieżowi konia czystej krwi arabskiej
Polak podarował papieżowi konia czystej krwi arabskiej
Hodowla łososi w Szkocji
Łososie uciekły z hodowli po burzy. To nie wróży nic dobrego
METEO
pap_20240725_156 (1)
Zygmunt Solorz odwołany. Jest decyzja
BIZNES
imageTitle
Kolejni protestujący podczas Vuelty mogą się spodziewać dotkliwych kar
Najnowsze
miss indie konkurs shutterstock_1795721233
Wygrała konkurs piękności, ale świat usłyszał o niej za sprawą wideo nagranego dzień wcześniej
Jarosław Kaczyński w Sejmie podczas wystąpienia Karola Nawrockiego. Zdjęcie z 6 sierpnia
Kaczyński jednym słowem, Nawrocki o swoich obietnicach. Ocenili dwa lata koalicji
Polska
Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze
Prokuratura o psach, które śmiertelnie pogryzły 46-latka i ich właścicielu
Lubuskie
biuro, pracownicy, ludzie, praca
"Sygnał ostrzegawczy" na rynku pracy
BIZNES
Pożar hostelu w Pszowie
Próbowano wodą gasić płonący olej, zginęło pięć osób. Decyzja prokuratury
Katowice
imageTitle
Solskjaer na ratunek reprezentacji Szwecji?
EUROSPORT
Łukasz K. usłyszał zarzuty (zdjęcie ilustracyjne)
Nożem zaatakował matkę i jej partnera
Kraków
piasek woda podkast
Niecodzienna sytuacja w studiu "Podcastu politycznego"
Polska
Ministerstwo Sprawiedliwości
Krok w stronę "standardów wolności słowa". Jest projekt
Polska
Paulina Henning-Kloska, ministra klimatu i środowiska i premier Donald Tusk
Tak chcą zmienić ustawę o lasach
Tomasz Słomczyński
Puszcza Białowieska
"Instrumentalnie wykorzystani". Jak ministerstwo rozmawia z ekologami. I czy w ogóle
Tomasz Słomczyński
Poszukiwany od 7 lat zatrzymany przez ostrołęckich policjantów
Akcja służb na powiatowej drodze. Policjanci z długą bronią i zatrzymanie przestępcy
WARSZAWA
Tel Awiw, Izrael
Twierdzą, że zwrócone ciało "nie pasuje"
Nowotwory głowy i szyi
"Okulary dla głosu"? Dzięki nim wiele osób znów będzie mogło mówić
Zdrowie
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica