Zdrowie

E-rejestracja "ratuje" terminy wizyt. Kiedy wejdzie w życie w całej Polsce?

kobieta z telefonem
Wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski o centralnej e-rejestracji
Centralna e-rejestracja oznacza korzyści dla pacjentów i placówek medycznych, przekonuje Ministerstwo Zdrowia. - Wiemy, że dzięki systemowi e-rejestracji odwołano 10 proc. wizyt, które byłyby niewykorzystane, a które można było przesunąć - mówił we wtorek w Senacie wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski. Senacka komisja zdrowia jednogłośnie poparła ustawę wprowadzającą to rozwiązanie w całej Polsce od przyszłego roku - początkowo w okrojonej formie.
Kluczowe fakty:
  • Coraz bliżej przyjęcia ustawy o centralnej e-rejestracji. Jest zielone światło z senackiej komisji zdrowia.
  • Rozwiązanie ma umożliwić pacjentom szybkie wyszukiwanie i rezerwowanie wizyt w różnych placówkach poprzez Internetowe Konto Pacjenta lub aplikację mojeIKP.
  • System ma usprawnić obsługę w przychodniach - zmniejszyć liczbę telefonów i wizyt w rejestracjach oraz ograniczyć liczbę niewykorzystanych terminów.
  • Od 2026 roku e-rejestracja obejmie najpierw wybrane świadczenia, a do końca 2029 r. ma działać we wszystkich poradniach specjalistycznych finansowanych przez NFZ.
  Więcej artykułów o tematyce zdrowotnej znajdziesz tutaj.

Chodzi o nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona e-rejestrację na wizyty w ramach świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. We wtorek senacka komisja zdrowia poparła jednogłośnie nowelizację z poprawkami, które zaproponowało senackie Biuro Legislacyjne.

Zarządzanie wizytami z każdego miejsca i o każdej porze

- To kluczowe narzędzie, które zapewni pacjentom wygodny, szybki dostęp do usług medycznych. System pozwala na zarządzanie wizytami z każdego miejsca i o każdej porze, przez Internetowe Konto Pacjenta czy aplikację mojeIKP. Pacjenci mogą w jednym miejscu wyszukać wolny termin we wszystkich placówkach, co przyspieszy proces umawiania wizyt. System umożliwia również wysyłanie przypomnień o nadchodzących wizytach, za pomocą SMS-ów, a także szybkie odwoływanie wizyt – mówił Tomasz Maciejewski podczas wtorkowego posiedzenia senackiej Komisji Zdrowia.

Wiceminister zdrowia dodał, że osoby, które nie korzystają z urządzeń cyfrowych na wizyty będą mogły umawiać się w placówkach i telefonicznie, a terminy wizyt będą im przypominane telefonicznie za pomocą voicebotów. Jak powiedział wiceszef resortu zdrowia, centralna e-rejestracja przyniesie korzyści również dla personelu placówek medycznych.

- Automatyzacja procesu umawiania wizyt przez dodatkowy kanał zmniejszy liczbę pacjentów odwiedzających placówkę tylko w celu umówienia wizyty, jak również liczbę telefonów do rejestracji. Będzie to na pewno usprawnienie i możliwość lepszego wykorzystania terminów, co powinno tez wpłynąć na skrócenie kolejek - dodał Maciejewski.

Pełne efekty dopiero zobaczymy

Maciejewski zaznaczył, że pełne efekty wdrożenia centralnej e-rejestracji będą widoczne dopiero w kolejnych latach, a maksymalne korzyści system przyniesie wtedy, kiedy będzie dotyczył już wszystkich świadczeń. Na początek, czyli od początku 2026 roku, centralna elektroniczna rejestracja będzie dotyczyć świadczeń, które były objęte pilotażem, czyli: kardiologii, profilaktyki raka piersi i profilaktyki raka szyjki macicy. Zakres usług będzie stopniowo rozszerzany na inne świadczenia opieki zdrowotnej. Wiceminister Maciejewski powiedział we wtorek, że od 1 lipca 2026 roku centralna e-rejestracja ma być rozszerzona o choroby naczyń, choroby zakaźne, endokrynologię, hepatologię, immunologię, mukowiscydozę, nefrologię, neonatologię, gruźlicę i choroby płuc. MZ chce, aby wszystkie świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) były w centralnej e-rejestracji najpóźniej od 31 grudnia 2029 roku.

Najnowsze

O potencjale rozwiązania mogą już teraz świadczyć wyniki pilotażu. Jak powiedział Tomasz Maciejewski, w jego ramach umówiono już ponad milion wizyt, z czego prawie połowę - 470 tys. umówionych terminów przekazali świadczeniodawcy. - Wiemy, że dzięki systemowi e-rejestracji odwołano 10 procent wizyt, które byłyby niewykorzystane, a które można było przesunąć - dodał wiceminister.

- Dotarły do mnie informacje, że w roku ubiegłym 1,3 miliona porad było nieodwołanych. Mam pewność, że tego typu ułatwienie będzie zdecydowanie dobre dla pacjenta i środowiska medycznego. To bardzo dobry kierunek i cieszymy się, że Polska jest w czołówce państw stawiających na cyfryzację ochrony zdrowia - mówiła przewodnicząca komisji senator Beata Małecka-Libera.

Tomasz Maciejewski zwrócił się do komisji o odrzucenie czterech poprawek zgłoszonych przez senackie Biuro Legislacyjne i uwzględnienie ich w kolejnych nowelizacjach ze względu na potrzebę pilnego procedowania nowelizacji, aby przepisy mogły wejść w życie w styczniu 2026 roku. Przedstawiciel biura mówił, że poprawki są potrzebne ze względu na potrzeby poprawności legislacyjnej. Chodzi w nich m.in. o ujednolicenie terminologii. Senator Wojciech Konieczny (Lewica) nie zgodził się ze stwierdzeniem, że poprawki Biura Legislacyjnego mają wyłącznie charakter redakcyjny. Powiedział, że ich niewprowadzenie może doprowadzić m.in. do "rozdźwięków interpretacyjnych".

Jak będzie działać centralna e-rejestracja?

Zgodnie z ustawą na wizytę do lekarza w ramach centralnej rejestracji będzie można zapisać się przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP) lub bezpośrednio u świadczeniodawcy – osobiście, telefonicznie lub mailowo. Podczas zgłoszenia pacjent będzie mógł zaznaczyć swoje oczekiwania, np. preferowany termin i miejsce wizyty, konkretnego lekarza lub konkretną placówkę. System sam zaproponuje najbliższy możliwy termin wizyty.

Terminy będą przydzielane zgodnie z kolejnością zgłoszeń, kategorią medyczną pacjenta, jego uprawnieniami (np. prawo do korzystania ze świadczeń poza kolejnością) oraz wybranymi kryteriami. W zakresie każdego świadczenia opieki zdrowotnej wprowadzona zostanie wspólna kolejka oczekujących. W przypadku braku dostępnego terminu wizyty pacjent będzie umieszczany w centralnym wykazie oczekujących, a nie - jak obecnie - na listach oczekujących prowadzonych osobno przez każdą placówkę.

Pacjent pozostaje w centralnym wykazie oczekujących do czasu pojawienia się dostępnego wolnego terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej, spełniającego określone przez niego kryteria.

Od 1 stycznia do końca czerwca 2026 roku placówki medyczne będą miały czas na włączenie się do systemu centralnej elektronicznej rejestracji. Po 1 lipca 2026 roku działanie w ramach centralnej rejestracji (dla wskazanych świadczeń opieki zdrowotnej) będzie obowiązkowe.

Autorka/Autor: pwojc/ap

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Zdrowie Lekarze Pacjent Resort zdrowia Senat
