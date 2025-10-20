Logo strona główna
Zdrowie

Brakuje szczepionki przeciw półpaścowi. GIF: dostawy wrócą wkrótce

|
Wrocław chce bezpłatnie zaszczepić przeciwko grypie seniorów i pracowników oświaty
Lawinowy wzrost zachorowań na nowotwory wywoływane przez HPV
Źródło: TVN24
W aptekach brakuje szczepionek przeciw półpaścowi - zaalarmowała czytelniczka tvn24.pl, która, zachęcona rekomendacjami, chciała się zaszczepić. Jak udało się nam ustalić w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym, problem z dostępnością rzeczywiście w ostatnich tygodniach był, ale niebawem szczepionki powinny ponownie trafić do aptek. 
Kluczowe fakty:
  • Przyczyną trudności z dostępnością szczepionki przeciw półpaścowi było czasowe wstrzymanie wprowadzania preparatu do obrotu przez producenta, obowiązujące do 17 października.
  • Do hurtowni trafiło już ponad 100 tys. opakowań Shingrix. Kiedy szczepionka pojawi się w aptekach?
  • Wyjaśniamy, czym jest półpasiec i kto powinien się szczególnie chronić przed tą chorobą.
  • Więcej tekstów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w tvn24.pl.

"Powinniśmy zachęcać osoby starsze do szczepień przeciw półpaścowi. W obliczu starzejącego się społeczeństwa, dłuższym przewidywanym życiu oraz znacznie większej liczbie osób w stanie immunosupresji, należy spodziewać się zwiększenia liczby zachorowań na półpasiec" - czytamy na portalu szczepienia.info, prowadzonym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Instytut Badawczy.

Szczepionka "na brakach"

Do redakcji tvn24.pl zgłosiła się pod koniec ubiegłego tygodnia czytelniczka, która miała trudności z wykupieniem recepty na szczepionkę Shingrix, wykorzystywaną do szczepienia przeciw półpaścowi. Jak powiedziała, w aptece usłyszała, że nie uda się, bo szczepionka jest "na brakach" i nie można jej zamówić w hurtowniach. W sobotę skontaktowaliśmy się z jedną z podwarszawskich aptek i te informacje się potwierdziły. – Udało nam się ostatnio sprowadzić dosłownie kilka opakowań, ale szybko się sprzedały i w tej chwili nie ma tego jeszcze w hurtowniach - usłyszał nasz reporter.

Opieka farmaceutyczna to potencjał. Wciąż nie w pełni wykorzystany




Jak się okazuje, problem z dostępnością preparatu, był raportowany przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny już na początku miesiąca. Na stronie GIF, w raporcie "Dostępność produktów leczniczych w Polsce 3.10.2025" czytamy: "aktualnie występują utrudnienia w dostępności szczepionki przeciw półpaścowi (...). Dostępność może być ograniczona do czasu zrealizowania kolejnej dostawy".

"Powinna trafić do dalszej dystrybucji"

Kiedy można się spodziewać dostaw? Zapytaliśmy o to Olgę Sierpniowską, rzeczniczkę prasową GIF. "Brak dostępności szczepionki przeciwko półpaścowi Shingrix wynika z czasowego wstrzymania wprowadzania do obrotu, zgłoszonego do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych (URPL) przez podmiot odpowiedzialny. Wstrzymanie obowiązuje do 17 października 2025 r., co skutkowało brakiem dostaw produktu na rynek polski", napisała w odpowiedzi przesłanej na skrzynkę mailową redakcji.






Jak dodała, z informacji pochodzących ze Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL) wynika, że 13 października hurtownia podmiotu odpowiedzialnego przyjęła na stan magazynowy około 105 tysięcy opakowań Shingrix. "Po zakończeniu czasowego wstrzymania wprowadzania do obrotu szczepionka powinna trafić do dalszej dystrybucji – innych hurtowni farmaceutycznych, a w dalszej kolejności do aptek ogólnodostępnych w całym kraju" - napisała Sierpniowska.

Czym jest półpasiec i kto powinien się zaszczepić?

Jak podaje NIZP-PIB, półpasiec jest reaktywacją uśpionego, przewlekłego zakażenia wirusem ospy wietrznej i półpaśca (VZV), do którego dochodzi po osłabieniu odporności, co zwykle ma miejsce wiele lat po przebyciu ospy wietrznej. Choroba dotyczy głównie osób po 50. roku życia, ale też młodszych, z obniżoną odpornością. 






"Półpasiec najczęściej występuje pod postacią bolesnych wykwitów wzdłuż przebiegu nerwu, atakuje głównie osoby starsze. Prowadzi do uszkodzenia układu nerwowego. Po kilku dniach bólu i tkliwości unerwionej skóry przez zajęte nerwy następuje w tym miejscu wysyp pęcherzyków przypominających pęcherzyki ospy wietrznej, nieco jednak większych i głębiej umiejscowionych. Pojawiające się wykwity nie przekraczają pośrodkowej linii ciała. Wysypce towarzyszy często powiększenie okolicznych węzłów chłonnych oraz gorączka. Wykwity skórne wycofują się na ogół po 7-14 dniach. U 50 procent osób powyżej 60. roku życia w miejscach po wykwitach utrzymuje się bolesność, trwająca nawet kilka miesięcy" - dowiadujemy się z portalu szczepienia.info

Od 1 kwietnia tego roku szczepionka Shingrix jest dostępna bezpłatnie dla osób w wieku 65+ o zwiększonym ryzyku zachorowania na półpasiec, a z 50-procentową refundacją dla osób pełnoletnich z grup ryzyka. Dla tych pacjentów cena jednej dawki szczepionki wynosi 375,53 zł. Schemat szczepienia przeciw półpaścowi wymaga podania 2 dawek w odstępie od 2 do 6 miesięcy.

Autorka/Autor: Piotr Wójcik

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

ZdrowieSzczepieniaChoroby zakaźne
Piotr Wójcik
Piotr Wójcik
Dziennikarz działu Zdrowie tvn24.pl
