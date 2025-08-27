Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

22-latka zmarła po rutynowym badaniu. Co było przyczyną?

shutterstock_2587414453
Polski zespół naukowców zaczyna badania nad kosmicznymi drożdżami
Źródło: TVN24
22-letnia kobieta zmarła w Brazylii na skutek reakcji anafilaktycznej po podaniu kontrastu do badania tomografii komputerowej. Czy jest się czego obawiać? Alergolożka i elektroradiolog wyjaśniają, jak mogą objawiać się reakcje na środki kontrastowe, jak zadbać o bezpieczeństwo pacjenta oraz czy osoba, która raz zareagowała na kontrast, może ponownie poddać się badaniu tomografii komputerowej.
Kluczowe fakty:
  • Światowe media obiegła wiadomość o tym, że 22-letnia kobieta w Brazylii zmarła po planowym badaniu tomografii komputerowej. Przyczyną była reakcja anafilaktyczna na kontrast.
  • Podczas tomografii komputerowej często stosuje się środki kontrastowe, aby zwiększyć wartość diagnostyczną badania. Najczęściej podaje się je dożylnie lub doustnie.
  • Jakie odczucia podczas badania tomografii komputerowej są normalne, a jakie powinny zaalarmować pacjenta i personel?
  • Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w serwisie tvn24.pl.

22-letnia prawniczka zgłosiła się do szpitala regionalnego Alto Vale w Rio do Sul na planowane badanie tomografii komputerowej w celu kontroli kamicy nerkowej. Środek cieniujący, potocznie nazywany kontrastem, spowodował u niej wstrząs anafilaktyczny. Według różnych badań, tak ciężka reakcja zdarza się u mniej niż jednego procenta osób, którym podaje się kontrast. Chociaż kobieta otrzymała pomoc medyczną, zmarła niespełna dobę później.

Po wypadku w USA. Czym jest rezonans magnetyczny i jak bezpiecznie z niego korzystać?
Dowiedz się więcej:

Po wypadku w USA. Czym jest rezonans magnetyczny i jak bezpiecznie z niego korzystać?

Tomografia z kontrastem

W pracowniach tomografii komputerowej często stosuje się środki kontrastowe, aby zwiększyć wartość diagnostyczną badania w określonych sytuacjach. Podawane są one najczęściej dożylnie i/lub doustnie. Jak podkreśla w rozmowie z tvn24.pl Michał Rozmus, magister elektroradiologii w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej, kierowanym przez dr hab. n. med. Katarzynę Steinhof-Radwańską, Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. Kornela Gibińskiego w Katowicach (Szpital Ceglana), wykonywanie niektórych badań tomografii komputerowej – na przykład tych, w których oceniane mają być naczynia krwionośne - bez kontrastu jest pozbawione sensu. W przypadku wystąpienia u pacjenta wcześniejszych reakcji alergicznych i przy określonych chorobach można rozważyć inne metody diagnostyczne, takie jak rezonans magnetyczny, gdzie jako środek kontrastowy wykorzystuje się zupełnie inną substancję - gadolin.

Ewa Alska, specjalistka chorób wewnętrznych i alergolog z Kliniki Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy, mówi tvn24.pl, że spośród różnych środków kontrastowych najbardziej niebezpieczne są te, które są jonowe i mają bardzo wysoką osmolalność. Jak wyjaśnia lekarka, przez samą swoją strukturę te środki mogą wpływać na komórki tuczne oraz bazofile, prowadząc do ich degranulacji i uwalniania mediatorów reakcji alergicznej, co może powodować różne dolegliwości, między innymi pokrzywkę, a także pełnoobjawowy wstrząs anafilaktyczny. Michał Rozmus zaznacza jednak, że dziś powszechnie stosowane są już środki niejonowe, niskoosmolalne.

Reakcje na środki cieniujące

Alergolodzy dzielą reakcje na środki cieniujące stosowane przy badaniach tomografii komputerowej na natychmiastowe i nie natychmiastowe. Te pierwsze zwykle występują 15 minut po podaniu kontrastu, do godziny. Reakcje nie natychmiastowe zazwyczaj zachodzą w ciągu 48 godzin od badania, ale mogą pojawić się nawet w ciągu tygodnia.

Ze spotkania przy grillu na oddział ratunkowy. "Kwadrans i nie byłbym w stanie sam oddychać"
Dowiedz się więcej:

Ze spotkania przy grillu na oddział ratunkowy. "Kwadrans i nie byłbym w stanie sam oddychać"

Plus

- Reakcje natychmiastowe najczęściej są łagodne. Pacjent może zgłaszać świąd lub zaczerwienie skóry, pokrzywkę, ucisk w klatce piersiowej albo duszności - wylicza Ewa Alska. - Reakcje nienatychmiastowe zazwyczaj obejmują skórę. Może pojawić się ciężki wyprysk, złuszczające zapalenie naskórka czy charakterystyczny dla reakcji na leki zespół Stevena-Johnsona. W literaturze opisano też pojedyncze przypadki takie jak zapalenie wielostawowe i zapalenie ślinianek.

W przypadku reakcji natychmiastowej, która występuje już w trakcie podawania kontrastu, należy od razu je przerwać. Jeśli pacjent ma wstrząs anafilaktyczny, trzeba mu podać adrenalinę i glikokortykosteroidy oraz zastosować płynoterapię. Kiedy reakcja jest łagodniejsza, wystarczy podać leki przeciwhistaminowe i - przede wszystkim - nawodnić pacjenta w formie doustnej albo dożylnej (w zależności od jego stanu), żeby jak najszybciej wypłukać kontrast.

Michał Rozmus uspokaja, że pracownie tomografii komputerowej są wyposażone w zestawy przeciwwstrząsowe, co pozwala reagować na stany alergiczne o różnym nasileniu. O bezpieczeństwo dba też nadzorujący badanie lekarz. Reakcje alergiczne są rzadkie i w większości wstępują pod postacią zmian skórnych, które szybko ustępują pod wpływem leczenia.

Reakcja na kontrast. Co dalej?

Może być tak, że pacjent miał już w przeszłości wykonywaną tomografię komputerową, nawet więcej niż raz, i nic się nie działo, a w trakcie kolejnego badania kontrast spowoduje u niego reakcję alergiczną. Nie da się tego przewidzieć.

Są jednak pewne grupy pacjentów bardziej narażone na reakcje na środki cieniujące. To przede wszystkim osoby, które w przeszłości zareagowały na kontrast. Jak wylicza Ewa Alska, bardziej podatne na to są również osoby, które miały w przeszłości wstrząs anafilaktyczny (z dowolnej przyczyny) albo chorują na ciężką astmę, mastocytozę bądź inne zaburzenia komórek tucznych. Alergie pokarmowe i wziewne nie mają tutaj dużego znaczenia.

Czy słońce naprawdę może uczulać? Lekarki wyjaśniają
Dowiedz się więcej:

Czy słońce naprawdę może uczulać? Lekarki wyjaśniają

- W przypadku wcześniejszej reakcji alergicznej na podanie środka kontrastowego lekarz radiolog nadzorujący badanie decyduje o tym, czy wykonujemy badanie bez podania kontrastu, czy wykonujemy badanie z kontrastem, ale z premedykacją, czyli odpowiednim przygotowaniem farmakologicznym pacjenta - wyjaśnia Michał Rozmus, zaznaczając, że kluczowe jest to, aby pacjent nie zatajał przed personelem żadnych informacji. - Pacjent jest zobowiązany do poinformowania o wcześniejszej reakcji alergicznej na środek kontrastowy lekarza kierującego oraz personel pracowni przed wykonaniem badania.

Jak powinna wyglądać wspomniana premedykacja? - Jeżeli reakcja była ciężka, przebiegała z dusznością, spadkiem ciśnienia, pacjent miał wstrząs anafilaktyczny, to jeśli konieczne jest wykonanie kolejnego badania ze środkiem cieniującym, w określonych schematach zlecamy glikokortykosteroidy przed badaniem. Jeżeli reakcje były nie natychmiastowe i łagodne, to nie ma potrzeby stosować takiej premedykacji - mówi Ewa Alska. W Klinice, w której pracuje, wykonuje się pacjentom typowanie środka kontrastowego do tomografii.

- Taka diagnostyka opiera się na testach śródskórnych z użyciem różnych środków cieniujących. Jeżeli pacjent nie reaguje odczynem, wybieramy jeden i podajemy go dożylnie w coraz większych stężeniach z ciągłym monitorowaniem parametrów życiowych. Jeśli nic się nie dzieje, to wystawiamy zaświadczenie dla pracowni, że ryzyko reakcji jest takie jak w ogólnej populacji, ponieważ nigdy nie mamy stuprocentowej pewności, że przy kolejnej ekspozycji coś się nie wydarzy - wyjaśnia alergolożka.

Michał Rozmus zwraca uwagę na to, że nie wszystkie nieprzyjemne odczucia po podaniu środka kontrastowego są oznaką reakcji niepożądanej. - Po podaniu środka kontrastowego odczuwa się zazwyczaj metaliczny posmak w jamie ustnej, uczucie ciepła w całym ciele i parcie na pęcherz. To nie są objawy reakcji alergicznej, odczuwa je większość osób. Ważne jest to, żeby personel poinformował pacjenta, czego może się spodziewać. Wtedy pacjent wie, co jest typowe, a co powinno wzbudzić jego niepokój i o czym powinien poinformować osobę wykonującą badanie - tłumaczy elektroradiolog.

Pacjent poprzez zamontowany w pracowni mikrofon i głośnik w trakcie procedury pozostaje w stałym kontakcie z personelem pracowni. Jeżeli coś mówi, osoba wykonująca badanie go słyszy. Jeżeli pacjent podniesie rękę albo wykonuje inne ruchy, personel także to widzi i reaguje.

Ewa Alska z kolei uspokaja, że nawet kiedy dojdzie do reakcji anafilaktycznej, to jeśli personel w porę podejmuje odpowiednie działania, zdecydowana większość pacjentów wraca do zdrowia. - Czasem pacjenci zgłaszają uczucie świądu, parcia na pęcherz, uczucie ciepła w podbrzuszu. To objawy charakterystyczne w trakcie podawania środków kontrastowych, a nie objawy nietolerancji. Na każdy inny niepokojący objaw należy niezwłocznie zareagować - mówi alergolożka.

Żeby zwiększyć swoje bezpieczeństwo, warto po badaniu pozostać w placówce medycznej jeszcze przez pół godziny.

Autorka/Autor: Zuzanna Kuffel

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
ZdrowieOchrona zdrowiaLekarzebezpieczeństwo
Czytaj także:
samochody port chiny kontenery shutterstock_2160039281
Rozpychają się na polskich drogach. "Ta rewolucja jest bardzo niepokojąca"
Joanna Rubin-Sobolewska
Kierowca wykorzystał "korytarz życia" do ominięcia korka
Pojechał korytarzem życia. Na oczach policjantów
Katowice
Witalij Mazurenko
Skrytykował Nawrockiego, stracił pracę. Burza po słowach dziennikarza
Polska
imageTitle
Kiedy kolejny mecz Świątek w US Open?
EUROSPORT
27 1100 s1-0003
Dwa ciała w Alpach. Rzecznik MSZ: to mogą być Polacy
Polska
Nowy prezydent Zabrza Kamil Żbikowski
Rozpędzi smród, sprzeda Górnika, zapali lampki na choince. Nowy włodarz Zabrza
Bartłomiej Plewnia
Starcie pseudokibiców udaremnione przez policję
Zatrzymali 11 aut, w środku było 34 pseudokibiców. Do bójki nie doszło
Trójmiasto
Grzegorz Lipa został dyrektorem WORD w Lublinie. Zdjęcie z 2018 roku
Teść posła PiS został szefem wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego
Lublin
robot chirurg operacja szpital shutterstock_2324465547
Chirurdzy przepraszają. "Liczą się umiejętności, wiedza i determinacja, a nie płeć"
Piotr Wójcik
imageTitle
Osaka nie może nachwalić się Wiktorowskiego. "Dzięki temu czuję się pewniej"
EUROSPORT
Obezwładnili nożownika z Chorzowa. Policja podziękowała im za bohaterską postawę
Obezwładnili nożownika. Dostali podziękowania od policji
Katowice
22-latek został zatrzymany po pościgu
Pędził skradzionym autem, staranował radiowóz. Ucieczka ulicami Pragi
WARSZAWA
Policja zatrzymała trzy osoby (zdjęcie ilustracyjne)
Grał w piłkę i zniknął. Odnaleźli 11-latka
Katowice
Donald Tusk
"Patrzę na ministra Horałę, to jest dla mnie personalny symbol tej sytuacji"
BIZNES
Noworodek w oknie życia w Sosnowcu
"Niemowlę było spokojne i zadbane". 10-dniowy chłopiec w oknie życia
Katowice
Upał w Japonii
Tokio rozgrzane do czerwoności. Padł historyczny rekord
METEO
Donald Tusk
Tusk: nie spodziewałem się, że czułość prezydenta będzie dotyczyła banków
Polska
Nowe prawo stanowi m.in., że wiatraki będą mogły być stawiane w nie mniejszej niż dziesięciokrotność ich wysokości odległości od domów
Tusk: znaleźliśmy sposoby, weto prezydenckie będzie mało skuteczne
BIZNES
W wypadku ranny został 16-latek (zdj. ilustracyjne)
Obywatele Rosji zatrzymani na autostradzie
Łódź
imageTitle
Ale Jajá. Zachwyty nad cudownym golem na wagę historycznego awansu
EUROSPORT
Szykuje się przełom w walce z malarią?
Komary zmodyfikowane genetycznie wspomagały walkę z malarią. Wstrzymano program
METEO
Policyjny pościg za kierowcą, który pędził autostradą A4
"Kładziesz się na ziemię!". Policyjny pościg zakończony w polu
Wrocław
Rzeźba "Macierzyństwo" Aliny Szapocznikow leży w trawie od trzech miesięcy
Zniszczyli ją wandale, od trzech miesięcy leży w trawie
WARSZAWA
imageTitle
Największe gwiazdy w akcji. Plan transmisji 4. dnia US Open
EUROSPORT
kobieta, praca, parytet, kariera, szklany sufit, kobieta prezes
Zarabiają po kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie
BIZNES
W wypadku zginęła 90-letnia pasażerka citroena
90-letnia pasażerka nie żyje, 79-letni kierowca w szpitalu
Katowice
WARSZAWA POSIEDZENIE RADY GABINETOWEJ
Nawrocki do Tuska, Tusk do Nawrockiego. Przytyki na Radzie Gabinetowej
Polska
imageTitle
Trener wierzył cały czas. "Nie jestem zaskoczony. To jest Iga"
EUROSPORT
Zbigniew Bogucki
"Powinniśmy się nimi zająć bezzwłocznie". Apel do marszałka Sejmu
BIZNES
Dziesiąty lot testowy Starshipa
SpaceX ogłasza sukces. Przełomowy lot Starshipa
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica