Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wrocław

Ponad 500 osób pracowało na książęcym dworze, szukają ich potomków. "Ostatni moment, by ocalić historie"

|
Kamerdynerzy z Zamku Książ
Służba zatrudniona na dworze Hochbergów (wideo bez dźwięku)
Źródło: Zamek Książ w Wałbrzychu
Zamek Książ w Wałbrzychu (Dolny Śląsk) już od kilku lat szuka potomków dawnej służby pracującej w rezydencji Hochbergów. Do tej pory kontakt udało się nawiązać z kilkunastoma osobami, a jest ich na pewno znacznie więcej. - Moi rodzice zawsze mówili o Zamku Książ - wspominała seniorka ze Stanów Zjednoczonych, która odwiedziła miejsce, gdzie przed laty pracowali między innymi jej dziadek i ojciec.

- Moi rodzice żyli w Zamku Książ, tak samo jak mój dziadek, babcia, ciocia i kuzyni. Mój dziadek pracował w stajni albo przy powozach, ale nie znam dokładnie szczegółów. Moja rodzina była tam aż do przybycia Rosjan, wtedy musieli uciekać - opowiadała Roswitha Sigmond, z domu Kwiatek, która w maju tego roku odwiedziła Zamek Książ w Wałbrzychu. Jej ojciec Joseph Kwiatek pracował w stajniach, był też opiekunem psów księżnej Klotyldy.

Kilka lat temu Zamek Książ ogłosił, że szuka przodków dawnych pracowników rezydencji Hochbergów. A szukać jest kogo, bo z szacunków wynika, że na początku XX wieku dla pięcioosobowej rodziny pracowało ponad pół tysiąca osób zatrudnionych jako służba domowa i dworska.

- Zgłosiło się do nas 12 osób. To potomkowie dawnej służby, którzy dziś mieszkają w różnych miejscach, głównie w Niemczech, Anglii, na Górnym Śląsku, ale i w Stanach Zjednoczonych, czy Meksyku - powiedział nam Mateusz Mykytyszyn, rzecznik prasowy Zamku Książ.

"Były prezenty dla każdego i dużo uciechy ze znajdowania ich"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Były prezenty dla każdego i dużo uciechy ze znajdowania ich"

Pokojówki i kamerdynerzy na zdjęciach szefa kuchni

W procesie poszukiwań i identyfikacji pomocne są fotografie, które w 2016 roku trafiły do Książa z Kanady. Na wielu z ponad tysiąca czarno-białych kadrów, autorstwa szefa książęcej kuchni Louisa Hardouina, widać tych, którzy pracowali na zamku. Są wśród nich między innymi zatrudnieni w kuchni, pokojówki, kamerdynerzy i ogrodnicy. Ale na pańskim dworze pracowali też rębacze lodu, opiekun porcelany, czyściciele sreber i czyściciele miedzi.

Pokojówki pracujące na Zamku Książ
Pokojówki pracujące na Zamku Książ
Źródło: Zamek Książ w Wałbrzychu

Byli nauczyciele, bibliotekarz, archiwista, szoferzy i służący odpowiedzialni choćby za czyszczenie kominków, froterowanie podłóg oraz wynoszenie śmieci. Byli stajenni, pracownicy pola golfowego, leśniczy i drwale. Hochbergowie mieli też własną straż ogniową i muszkieterów, czyli uzbrojoną straż zamkową, która dbała o porządek i bezpieczeństwo domowników, ale też regulowała zegary na wieży i zapalała oraz gasiła latarnie.

Personel kuchenny - początek lat 20. XX wieku
Personel kuchenny - początek lat 20. XX wieku
Źródło: Zamek Książ w Wałbrzychu

Wnukowie, prawnuczki i praprawnukowie

Jedną z pierwszych osób, która nawiązała kontakt z przedstawicielami zamku, była Dorothea Huhn z Hanoweru, która na zdjęciu rozpoznała swoją babcię - kucharkę Hochbergów. - Moja babcia nazywała się Anna Biller. Pochodziła z Peilau (dzisiejszej Piławy - red.). Swoje młode lata spędziła na służbie u księcia Jana Henryka XV i księżnej Daisy, a właściwie w ich nowej, stworzonej na świeżo wybudowanym piątym piętrze luksusowej kuchni. Pamiętam jej doskonałą kuchnię i po mamie odziedziczyłam babcine przepisy, między innymi na śląski makowiec - mówiła w 2022 roku. Jej dziadek także był zatrudniony u Hochbergów. Fritz Schöntier najpierw był drwalem, a po wypadku pracował w książańskiej stadninie.

Zgłosiła się też Alice Lawnik z Chemnitz, której prapradziadek był leśniczym, a babcia pracowała na polu golfowym należącym do książęcego rodu. Z przedstawicielami zamku skontaktował się też James Cagney, prawnuk jednego z pracowników stajni, który mieszka w Anglii. Odezwał się też wnuk Johannesa Szczotki, ostatniego zamkowego muszkietera, który po II wojnie światowej nie wyjechał do Niemiec, ale został w Książu. Udało się też nawiązać kontakt z prawnukiem szofera księcia Jana Henryka XV i prawnuczką służącej księżnej Daisy. W 2023 roku do Książa z Meksyku przyjechał Mauricio Hardouin, praprawnuk szefa kuchni i autora kolekcji zdjęć.

Potomkowie wciąż poszukiwani

Poszukiwania trwają. Co jeśli na jednej z fotografii zobaczymy swoich bliskich? Albo nie ma ich na zdjęciu, ale wiemy, że byli członkami dworskiej służby? Po polsku, angielsku, niemiecku lub francusku można napisać na adres mykytyszyn@ksiaz.walbrzych.pl Później trzeba przedstawić zdjęcia lub dokumenty, a zgłoszenie jest weryfikowane. - W ten sposób przywracamy ludziom tożsamość. Nie jest to anonimowy tłum, a konkretni ludzie z konkretnymi historiami. Dziś te wspomnienia są już odległe, więc to ostatni moment, by ocalić i zebrać ich historie - podkreślił Mykytyszyn.

Służba na zamkowych tarasach
Służba na zamkowych tarasach
Źródło: Zamek Książ w Wałbrzychu
Kamerdynerzy z Zamku Książ
Kamerdynerzy z Zamku Książ
Źródło: Zamek Książ w Wałbrzychu

"Moi rodzice zawsze mówili o Zamku Książ"

Nadsyłane informacje często kończą się odwiedzinami miejsca, gdzie dawniej pracowali przodkowie zgłaszających. Niektórzy przy okazji przekazują zamkowi rodzinne pamiątki związane z historią Książa i jego dawnych właścicieli, nawet tak drobne jak solniczka z książęcego stołu od wnuczki Anny Biller, którą kucharka dostała, gdy opuszczała pracodawcę.

- To powroty do korzeni, sentymentalne podróże, którym zawsze towarzyszą duże emocje. Książ to miejsce magiczne, gdzie potomkowie dawnej służby mogą skonfrontować legendy rodzinne z rzeczywistością - zaznaczył Mykytyszyn.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zamek Książ w Wałbrzychu zakupił w Anglii kolekcję ponad dwustu listów
Pisał je do swojej narzeczonej, a potem żony. Listy miłosne księcia Jana Henryka XVII wrócą na Zamek Książ
147. rocznica urodzin księżnej Daisy, pani na Zamku Książ
Uwielbiały ją tłumy, zmarła w samotności. "Miała na świecie tylko jednego wroga, który w końcu ją pokonał"
Luksusy Zamku Książ olśniły żonę brytyjskiego ambasadora
"Mało widziałam w moim życiu tego, co można byłoby porównać z Książem i jego porażającym luksusem"

Właśnie tak postąpiła Roswitha Sigmond, której rodzina po wojnie wyjechała najpierw do Bawarii, a później do Stanów Zjednoczonych. - Zawsze chciałam tu przyjechać. Mam taki duży obraz olejny i zdjęcie z tych terenów, na które patrzę każdego dnia. Marzyłam, żeby jeszcze przed swoją śmiercią tu przyjechać. Mając 81 lat pomyślałam, że nie zostało mi dużo czasu, żeby zobaczyć miejsce, skąd są moje korzenie - powiedziała na nagraniu opublikowanym przez przedstawicieli Zamku Książ. I dodała: - Moi rodzice zawsze mówili o Zamku Książ i pewnego dnia pomyślałam, że wyszukam to miejsce w internecie i pokazało się w języku polskim. Tak zaczęła się moja podróż.

Podczas swojej wizyty odwiedziła między innymi mieszkania, w których żyła jej rodzina - dziadkowie, wujostwo z dziećmi i rodzice z nią i bratem. Poznała też Dorotę Stempowską, urodzoną w 1935 roku w Książu i ostatnią osobą w Wałbrzychu, która pamięta osobiście księżną Daisy. To u niej zobaczyła fotografię z małym chłopcem, swoim zmarłym już bratem. - To niewiarygodne. Te ziemie są wszystkim. O tym zawsze mówili mi rodzice, pokazując mi to na zdjęciach - mówiła wzruszona.  

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Tamara Barriga

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Zamek Książ w Wałbrzychu

Udostępnij:
TAGI:
HistoriadolnośląskieZamek KsiążWałbrzychDolny Śląsk
Tamara Barriga
Tamara Barriga
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Do wycieku doszło w rejonie dworca kolejowego w Gostyninie
Płonąca cysterna przy dworcu. "Groźne zdarzenie"
WARSZAWA
imageTitle
Wyjątkowa wioska olimpijska. "Pokoje są proste i spartańskie"
EUROSPORT
10-latek ranny podczas prac w sadzie (zdjęcie ilustracyjne)
88-latka po wigilii krzyczała o pomoc. Strażacy wyważyli drzwi
Kraków
Halo
"Nikt z nas nigdy nie spotkał się z takim fenomenem. To było coś wyjątkowego"
METEO
ulica warszawa ludzie tlum miasto przejscie shutterstock_2216128791
Raty się zmienią. Eksperci największych banków w Polsce są zgodni
BIZNES
imageTitle
Setka Shiffrin, cztery rekordy Duplantisa. Taki był rok 2025 w światowym sporcie
EUROSPORT
Wypadek na Opolszczyźnie
Sześć osób zginęło. Śledztwo prokuratury
Opole
imageTitle
Świąteczna niespodzianka dla kibiców Lakers. Gwiazda wraca do gry
EUROSPORT
Papież Leon XIV
"Niech ucichnie huk broni". Apel papieża w sprawie Ukrainy
Świat
"Marsz milczenia" w Mławie po zabójstwie 16-letniej Mai
17-latek po ponad 200 dniach trafił do Polski, jest podejrzany o zabójstwo Mai
WARSZAWA
Płk Mariusz Dziubek
W Sejmie "zadziałała czarodziejska różdżka". O tym koncercie pułkownika było głośno
Polska
Inżynier NASA Guy Naylor przebrany za Świętego Mikołaja
Święty Mikołaj i załoga Artemis II gotowi do lotu wokół Księżyca
METEO
imageTitle
Wymarzony prezent polskiego bramkarza. Zadebiutował w Turcji
EUROSPORT
imageTitle
Turniej Czterech Skoczni 2025/2026. Sprawdź program
EUROSPORT
pap_20251023_191
Dwa wieki tradycji, setki milionów sztuk. "Parze królewskiej zajmie kilka dni"
BIZNES
Awaria rozjazdu na stacji Warszawa Wschodnia. Utrudnienia na kolei
Awaria rozjazdu na stacji Warszawa Wschodnia
WARSZAWA
46-latce grozi do pięciu lat więzienia
Chcieli oglądać mecz, ale nie mieli prądu. Pobili sąsiada
Białystok
Delfiny
Nietypowi goście w polskiej rzece
METEO
Żydowska wieś Ofra na Zachodnim Brzegu Jordanu
Izrael odpowiada na potępienie. "Rządy innych państw nie będą ograniczać prawa Żydów"
Świat
Historia tradycji świąt Bożego Narodzenia
Co wiemy o narodzinach Jezusa? "To burzy nasze wyobrażenia"
Estera Prugar-Wójcicka
Spędzi w zakładzie karnym 281 dni
Ukradł zimne ognie. W więzieniu spędzi 281 dni
Białystok
Polskie myśliwce
Polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot
Polska
Pożar w warsztacie samochodowym
Pożar w warsztacie samochodowym
WARSZAWA
Śmierć 54-letniej kobiety pod Węgrowem. Jedna osoba zatrzymana (zdjęcie ilustracyjne)
Wjechał kradzionym autem w dom. 18-latek zatrzymany po pościgu
Poznań
loteria powerball
Gigantyczna kumulacja rozbita. Rekordowe losowanie
BIZNES
shutterstock_1052754662
"Masz 18 lat, więc radź sobie sam". Bezdomność młodych
Alicja Glinianowicz
Opady marznące
Powrót niebezpiecznej aury. Możliwe alarmy nawet drugiego stopnia
METEO
Śmiertelny wypadek pod Giżyckiem
Wypadek w wigilijną noc. 24-latek nie żyje
Olsztyn
Policja Turcja Stambuł
Mieli zaatakować w święta i Nowym Rok. Masowe naloty i ponad 100 zatrzymanych
Świat
telefon szpieg hacker
Groźne konsekwencje sykofancji. "Powoduje niekorzystne reakcje, nawet psychozy"
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica