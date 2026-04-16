Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wrocław

Mieli kominiarki, rękawiczki i pałki. Śledczy o zrabowanej gotówce

|
Atak nożem podczas potkania (zdjęcie ilustracyjne)
Zastawili pułapkę na konwojentów. Trwają poszukiwania sprawców
Źródło: TVN24
Zastawili pułapkę na konwojentów, wszystko wyglądało jak przypadkowa kolizja. Sprawcy działali sprawnie. Prokuratura zdradza, ile pieniędzy skradziono. Na razie nie udało się namierzyć sprawców.

Wrocławska prokuratura nadzoruje postępowanie przygotowawcze w sprawie napadu na konwojentów. Do tej sytuacji doszło w środę około południa w rejonie skrzyżowania ulic Pereca i Lwowskiej.

Zdarzenie wstępnie zakwalifikowano jako rozbój. W czwartek rzecznik Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu przekazał jakie są dotychczasowe ustalenia śledczych.

Zabrali plecak. Wiadomo, ile było w nim pieniędzy

O godzinie 12.20, pracownicy kantoru transportowali samochodem służbowym gotówkę. Kiedy znaleźli się na ulicy Lwowskiej w kierunku ulicy Zaporoskiej, na ich pas ruchu z przeciwnego kierunku zjechała Skoda. Auto doprowadziło do zderzenia czołowego. Jak przekazał prokurator Damian Pownuk, po zderzeniu czołowym, samochód pracowników kantoru został natychmiast zastawiony z tyłu przez inny pojazd, w którym miało znajdować się kolejnych dwóch mężczyzn.

- Bezpośrednio po uderzeniu, z pojazdu marki Skoda wybiegło dwóch mężczyzn, którzy wybyli boczne szyby samochodu, którym poruszali się pracownicy kantoru, i jednemu z tych pracowników zabrali plecak, w którym znajdowały się pieniądze w kwocie ponad 250 tysięcy złotych oraz 15 tysięcy funtów brytyjskich - przekazał prokurator Damian Pownuk.

Według śledczych, sprawcy uciekli nieuszkodzonym pojazdem. Pokrzywdzeni nie odnieśli żadnych obrażeń.

Lubuskie

Na razie nikogo nie zatrzymano

Sprawców dotychczas nie udało się namierzyć.

- Trwają działania operacyjne policji na różnych płaszczyznach. Funkcjonariusze pracują nad ustaleniem sprawców i ich zatrzymaniem - przekazała w czwartek podkom. Aleksandra Freus z biura prasowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Mieli kominiarki i rękawiczki

Dziennikarz TVN24 rozmawiał z kobietą, która mieszka w pobliżu miejsca zdarzenia. - Wyglądało to tak, że dwa samochody się zderzyły i ja stwierdziłam: o zwykły wypadek. A dopiero później okazało się, że coś się tutaj stało. (…) - mówiła pani Teresa.

Kobieta twierdzi, że wszystko działo się bardzo szybko. - Ciach mach i już. Nikt nie wiedział co się stało - dodała.

Redakcji TVN24 udało się również porozmawiać z jednym napadniętych mężczyzn, który chce pozostać anonimowy. On też twierdzi, że działania sprawców były dobrze zsynchronizowane.

- Ubrani byli normalnie na czarno, czarne kominiarki, rękawiczki odpowiednie. Mieli pałki. I z jednej strony wybili szybę mojemu koledze. Z drugiej strony miałem otwartą szybę, chciano mnie uderzyć. Zasłoniłem się torbą no i oni uciekli - powiedział mężczyzna.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: tomeqs/Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
Policja
Aleksandra Arendt-Czekała
Aleksandra Arendt-Czekała
Dziennikarka tvn24.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

