Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wrocław

Proboszcz sprzedał ziemię Morawieckiemu. Jest decyzja prokuratury

Premier Morawiecki z żoną
Sprawa działki Morawieckiego wraca do prokuratury (materiał z 03.02.2025)
Źródło: TVN24
Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie sprzedaży ziemi byłemu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu przez proboszcza jednej z wrocławskich parafii. - Podstawą tej decyzji była analiza zebranego w sprawie materiału dowodowego w postaci zeznań świadków, w tym obecnego i poprzednich proboszczów parafii oraz nabywców działek - podała Karolina Stocka-Mycek, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

Komunikat w tej sprawie pojawił się w czwartek na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu. Nie pada w nim nazwisko byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Prokuratura potwierdziła jednak, że chodzi o sprzedaż działek właśnie jemu.

- Podstawą tej decyzji była analiza zebranego w sprawie materiału dowodowego w postaci zeznań świadków, w tym obecnego i poprzednich proboszczów parafii oraz nabywców działek, uzyskanej i dołączonej do akt sprawy dokumentacji, a także akt postępowań karnych prowadzonych przez inną jednostkę organizacyjną prokuratury - poinformowała rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu Karolina Stocka-Mycek.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kościelny grunt dla Morawieckiego. Ksiądz przesłuchany

Kościelny grunt dla Morawieckiego. Ksiądz przesłuchany

NIK poszła "zgodnie z sugestią" Morawieckiego. Banaś: będzie interesująco

NIK poszła "zgodnie z sugestią" Morawieckiego. Banaś: będzie interesująco

Polska

Jak dodała, "przeprowadzone czynności w sprawie nie dostarczyły dostatecznych danych wskazujących na fakt zaistnienia czynu zabronionego". 

- Strony umowy ustaliły kwotę zapłaty i w tym zakresie miały pełną swobodę w podejmowaniu decyzji. Fakt późniejszej sprzedaży tych działek za kwotę znacznie przekraczającą kwotę zakupu, jakkolwiek może budzić kontrowersje, to jednak de facto nie wpływa to na prawnokarną ocenę zachowania się stron umowy z 2002 roku - przekazała Karolina Stocka-Mycek.

Postanowienie o umorzeniu śledztwa nie jest prawomocne.

Działka za 700 tysięcy złotych

Sławomir Ż. jako proboszcz parafii pod wezwaniem świętej Elżbiety w 2002 roku sprzedał 15 hektarów atrakcyjnej działki rolnej na Oporowie we Wrocławiu Mateuszowi Morawieckiemu, wówczas członkowi zarządu banku BZ WBK. Parafia dostała ziemię w 1999 roku od państwa.

Morawiecki z żoną zapłacili za działkę 700 tysięcy złotych. Dziennikarze "Gazety Wyborczej", którzy zajmowali się tą sprawą, zwracali uwagę, że taka cena jest kilkukrotnie niższa niż realna wartość gruntu, która - według opinii rzeczoznawcy, na którego powołuje się dziennik - w 1999 roku wynosiła cztery miliony złotych. Parafią, która wstawiła ziemię na sprzedaż, zarządza już inny proboszcz. Przekazał dziennikarzom, że w archiwum nie zachowały się "dokumenty transakcji".

Premier Morawiecki z żoną
Premier Morawiecki z żoną
Źródło: Piotr Nowak / PAP

Morawiecki zapewniał, że nie znał planu zagospodarowania

Morawiecki był w 2006 roku przełuchiwany przez prokuratora w sprawie zakupu działki. Składał zeznania jako świadek w sprawie dotyczącej afery gospodarczej, w której według ustaleń śledczych urzędnicy przekazujący działki domagali się łapówek od niektórych duchownych.

Morawiecki zeznał wtedy, że sam wskazywał kardynałowi lokalizacje gruntów, które go interesują, bo "miał świadomość, że Wrocław będzie się rozwijał w tym kierunku, i uznał to za atrakcyjną inwestycję". "W chwili, gdy dokonywaliśmy zakupu tej nieruchomości, dla tego terenu nie było uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego" - zapewniał w prokuraturze Morawiecki.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kim jest ksiądz, który sprzedał działkę Morawieckim?

Kim jest ksiądz, który sprzedał działkę Morawieckim?

Olga Orzechowska
Wraca sprawa działki Morawieckich. "Pojawiło się pytanie: co ma do ukrycia w tej sprawie?"

Wraca sprawa działki Morawieckich. "Pojawiło się pytanie: co ma do ukrycia w tej sprawie?"

Polska

"Gazeta Wyborcza" wskazywała, że już w 2001 roku rozpoczęły się prace nad uchwaleniem takiego planu. Twierdzi, że Morawiecki "jako radny (sejmiku dolnośląskiego, został nim kilka miesięcy przed zakupem działki - przyp. red.) miał dostęp do planów związanych z inwestycjami miasta i województwa".

Jak było można przeczytać w "Gazecie Wyborczej", w 2003 roku radni uchwalili, że na terenach, których część stanowi działka należąca do Morawieckiego, prowadzona będzie aktywność gospodarcza, a przez jej środek przebiegnie "ulica główna ruchu przyspieszonego", która jednak do dzisiaj nie powstała.

Po publikacji Centrum Informacyjne Rządu wydało komunikat, w którym zarzucono autorom tekstu manipulację. Przekazano również, że tekst "opiera się na niedopowiedzeniach i domysłach".

Sprzedali za 15 milionów złotych

W 2013 roku oficjalnym właścicielem terenów została żona Morawieckiego, gdyż małżeństwo dokonało podziału majątku. W efekcie premier nie musiał informować o działkach w swoim oświadczeniu majątkowym.

Jak ustalili dziennikarze TVN24 Tomasz Mildyn i tvn24.pl Grzegorz Łakomski, w sierpniu 2021 roku żona premiera działki sprzedała za prawie 15 milionów złotych. Wiadomo, że kupiła je spółka założona przez dwóch prawników.

Gazeta Wyborcza: Jak się uwłaszczał Morawiecki
"Gazeta Wyborcza": Jak się uwłaszczał Morawiecki
Źródło: tvn24
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mm/gp

Źródło: PAP, tvn24.pl, Gazeta Wyborcza

Źródło zdjęcia głównego: Piotr Nowak / PAP

Udostępnij:
TAGI:
Mateusz MorawieckiWrocław
Czytaj także:
Ukraina
"Duchy" niszczą rosyjski sprzęt na Krymie
Świat
Jechał i zostawiał za sobą trwały ślad w jezdni
Jedzie na feldze, iskry lecą, w jezdni robi się dziura. "Wystąpimy o zwrot kosztów naprawy"
Łódź
Władimir Putin i Walerij Gierasimow. Zdjęcie z 16 grudnia 2024 roku
Trump nazwał Rosję "papierowym tygrysem". Odpowiedź Kremla
Świat
imageTitle
Andrzej Bargiel pokonał Mount Everest
Najnowsze
Rwąca woda niszczy restaurację w Hongkongu
Zniszczenie restauracji zajęło kilkadziesiąt sekund
METEO
Europejska Prokuratura (EPPO)
Prokuratura Europejska bada nieprawidłowości w sprawie KPO. Jest śledztwo
Polska
Kadr z filmu "Dom dobry"
"Dom dobry", czyli kino familijne a rebours
Kultura i styl
10 ton jarzeniówek pod Strykowem
"Wyprowadzała krówkę", znalazła 10 ton jarzeniówek. Policja ma wytypowane firmy
Piotr Krysztofiak
range rower parking port Southampton - balipadma shutterstock_1521249581
Atak na znanego producenta aut. Tysiące miejsc pracy zagrożone
BIZNES
lodz sklej
“Po co odpalać rakietę, kiedy możesz zwyczajnie zatrzymać tę łódź?”
Świat
imageTitle
Czesi piszą historię. Zagrają o finał mistrzostw świata
EUROSPORT
imageTitle
Co z dzisiejszym występem Lewandowskiego? Hiszpańskie media nie są zgodne
EUROSPORT
Kontener spadł na jezdnię
Ciężarówka uderzyła w wiadukt, kontenery spadły na jezdnię
Poznań
Młodzieżowe Słowo Roku 2024
Czy Polacy chcą edukacji zdrowotnej w szkołach? Sondaż
Polska
Poniemiecka łyżka znaleziona w ogrodzie domu w Witnicy
Łyżki z niebezpiecznymi aminami. Jest ostrzeżenie
BIZNES
pap_20250106_16P
Były prezydent Francji winny. Jest decyzja sądu
Świat
Vladimir Plahotniuc
Ekstradycja oligarchy. W tle zniknięcie równowartości 12 procent PKB kraju
Świat
Szwajcarski "umierający lodowiec"
"Umierający lodowiec". Może zniknąć jeszcze za naszego życia
METEO
Zderzenie motocykla z samochodem osobowym
Wjechał na czerwonym i zderzył się z samochodem
Łódź
Do zdarzenia doszło w Kaliszu
Centymetry od tragedii. Ciężarówka utknęła na przejeździe. Nagranie
Poznań
imageTitle
Bolesna porażka Fręch z niemiecką kwalifikantką
EUROSPORT
Tragiczny wypadek na DK 43 na Śląsku
Zderzenie z ciężarówką, dwie osoby nie żyją
Katowice
dziecko smartfon telefon shutterstock_2532406609
Australia inspiruje inne kraje. Zakaz mediów społecznościowych już wkrótce
BIZNES
Akcja służb, Budziszów Wielki (Dolnośląskie)
Tajemnicza paczka przed sklepem. Akcja służb zakończona
Wrocław
Donald Trump
"Umywa ręce od wojny", tworzy "zasłonę dymną". Media o zmianie Trumpa
Świat
Karol Nawrocki
Szef kancelarii o decyzji prezydenta. "Tego się będzie trzymał"
BIZNES
Zimno, przymrozki, mróz, niska temperatura
-3 stopnie przy gruncie. Tu noc była lodowata
METEO
GDAŃSK ROCZNICA PODPISANIA POROZUMIEŃ SIERPNIOWYCH
ABW "będzie wyjaśniać" udział Cenckiewicza w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego
Polska
Radosław Sikorski
Sikorski: Rosja właśnie dowiedziała się, że już dalej nie może się posunąć
Polska
Niemiecka fregata Hamburg
"Rosja dosłownie testuje granice". Media: samolot przeleciał tuż nad fregatą
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica