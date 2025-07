Zabarykadowała się w aucie, policjantki wybiły szybę. Nagranie

Policjantki z Wrocławia zatrzymały kierującą BMW po pościgu i wybiciu szyby Źródło: Komenda Miejska Policji we Wrocławiu

Funkcjonariuszki z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu podjęły interwencję wobec kierującej pojazdem marki BMW, która na ul. Hubskiej 58 nie ustąpiła pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu po pasach. Mimo wydawanych przez policjantki sygnałów zatrzymania się do kontroli, kobieta kontynuowała jazdę. W pewnym momencie funkcjonariuszki zajechały jej drogę, uniemożliwiając dalszą jazdę, wtedy kierująca zignorowała polecenia policjantek i zamknęła się w aucie, nie współpracując z nimi.

Zignorowała policję i zamknęła się w aucie Źródło: Komenda Miejska Policji we Wrocławiu

Zamknęła się w aucie, policjantki wybiły szybę

- Ze względu na brak reakcji oraz realne zagrożenie, jakie stwarzała taka sytuacja, policjantki podjęły decyzję o wybiciu szyby w pojeździe, aby móc skutecznie zatrzymać kierującą i uniemożliwić jej dalsze działania - informuje podkomisarz Aleksandra Freus, Komenda Miejska Policji we Wrocławiu.

Pościg ulicami Wrocławia. Policjantki musiały wybić szybę w aucie Źródło: Komenda Miejska Policji we Wrocławiu

Jak się okazało, za kierownicą bmw siedziała 45-letnia mieszkanka Lublina. Kobieta odpowie teraz za przestępstwo niezatrzymania się do kontroli drogowej, za co grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo, za popełnione wykroczenia w ruchu drogowym może zostać ukarana grzywną w wysokości do 30 tysięcy złotych.

