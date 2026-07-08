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Wrocław

Jechali przez miasto na jednym kole. Nagranie

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Jazda na jednym kole we Wrocławiu
Jechali na jednym kole przez centrum Wrocławia
Źródło wideo: Bandyci drogowi
Źródło zdj. gł.: Bandyci drogowi
Do sieci trafiło nagranie grupy osób jadących na jednym kole przez Plac Jana Pawła II we Wrocławiu. Policja zapowiada czynności wyjaśniające i przypomina, że za takie wykroczenia może grozić nawet do 30 tysięcy złotych kary.

W sieci pojawiło się nagranie grupy osób, które na jednośladach przejeżdżały na jednym kole przez Plac Jana Pawła II we Wrocławiu. Film został opublikowany na profilu "Bandyci drogowi". Sprawą zajmie się wrocławska policja, która próbuje ustalić uczestników zdarzenia.

Jak przekazuje aspirant sztabowy Anna Nicer z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, na razie nie wiadomo, kim są osoby widoczne na nagraniu.

- Nie wiemy, czy to był rower elektryczny, czy motocykl, czy jakaś przeróbka - my to określamy jako jednoślady. W toku prowadzonych czynności, jeżeli uda się znaleźć tych sprawców, będzie można ustalić, czym jechali - przekazała policjantka.

Jazda na jednym kole we Wrocławiu
Jazda na jednym kole we Wrocławiu
Źródło zdjęcia: Bandyci drogowi

Wysoki mandat i punkty karne

Jeśli uczestnicy nagrania są osobami pełnoletnimi, ich zachowanie może zostać zakwalifikowane jako wykroczenie.

- Mówimy tutaj o jeździe na jednym kole oraz drifcie. Za to grozi kara grzywny, mandat od 1500 złotych i 10 punktów karnych. Jeżeli osoby stwarzają zagrożenie dla siebie bądź innych osób, mandat karny wynosi od 2500 złotych i 12 punktów karnych. Jeżeli sprawa trafi do sądu, kara może wynieść do 30 tysięcy złotych - wyjaśnia policjantka.

Na jednym kole przez centrum Wrocławia
Na jednym kole przez centrum Wrocławia
Źródło zdjęcia: Bandyci drogowi

Policja apeluje także do osób, które są świadkami podobnych sytuacji, by nie ograniczały się wyłącznie do publikowania nagrań w internecie. Funkcjonariusze proszą o przekazywanie informacji bezpośrednio do komisariatów, co ułatwia ustalenie czasu, miejsca i okoliczności zdarzenia oraz identyfikację sprawców.

Jednoślady na jednym kole przez centrum
Jednoślady na jednym kole przez centrum
Źródło zdjęcia: Bandyci drogowi
Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
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