Wrocław

Amstaff zaatakował ludzi i psa. Właściciel usłyszał zarzuty

Amstaff zaatakował ludzi i psa na wrocławskim osiedlu Kowale
Amstaff zaatakował ludzi i psa na spacerze
Źródło: TVN24
Wrocławscy policjanci zatrzymali 33-letniego mężczyznę, którego pies rasy amstaff wydostał się z posesji i zaatakował spacerującą parę oraz ich owczarka niemieckiego. Zdarzenie widać na nagraniu zarejestrowanym przez świadka. Właściciel psa usłyszał zarzuty narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, a o jego losie zdecyduje sąd.

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło 15 listopada na wrocławskim osiedlu Kowale. Owczarek niemiecki został pogryziony przez amstaffa w trakcie spaceru z opiekunami - kobietą i mężczyzną. Policja ustaliła personalia właściciela.

"Z uwagi na bardzo niebezpieczną sytuację oraz dużą agresję zwierzęcia, które zaatakowało zarówno owczarka niemieckiego należącego do spacerującej pary, jak i jego opiekunów, właściciel psa usłyszał zarzuty nieumyślnego narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, to jest przestępstwa z artykułu 160 Kodeksu karnego" - informuje podkomisarz Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Amstaff zaatakował ludzi i psa
Amstaff zaatakował ludzi i psa
Źródło: KMP we Wrocławiu

Zwierzę zostało odebrane właścicielowi i trafiło pod opiekę wrocławskiego TOZ schroniska dla bezdomnych zwierząt, gdzie pozostanie do czasu zakończenia obserwacji oraz wydania decyzji dotyczącej jego dalszych losów.

Spacerowali, gdy zaatakował ich pies. Pogryzł owczarka niemieckiego, ranił mężczyznę
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Spacerowali, gdy zaatakował ich pies. Pogryzł owczarka niemieckiego, ranił mężczyznę

Pies wydostał się z posesji i zaatakował

Film ze zdarzenia jako pierwszy opublikował portal "Gazety Wrocławskiej". Jak powiedział dziennikarzom opiekun zaatakowanego owczarka niemieckiego, agresywny pies biegał bez kagańca, bez obroży i smyczy. W pobliżu nie było też właściciela. - Pies leciał z nastawieniem na atak, wpadł na wały i od razu doszło do ataku. Gryzł naszego psa po gardle, uszach, po głowie. Próbowałem go odciągnąć, choć było ciężko cokolwiek zrobić. Trzymałem go za tylne łapy. Wymknął się i zaatakował drugi raz. Znowu złapałem go za łapy, żona uciekła w tym czasie z naszym psem do samochodu. Agresywny pies oddalił się dopiero po drugim ataku, podczas którego ugryzł mnie w stopę - relacjonował właściciel owczarka niemieckiego, pan Dariusz.

Pies zaatakował parę z psem
Pies zaatakował parę z psem
Źródło: Maciej W.

Jak zachować się w takiej sytuacji?

Na nagraniu, które pokazujemy także na antenie TVN24, widać, jak pies zachowujący się agresywnie podbiega i rzuca się na owczarka trzymanego na smyczy przez właścicielkę. Kobieta próbuje odciągnąć swojego czworonoga, odciągając na boki i podnosząc wyżej jego głowę. Po chwili włącza się mężczyzna, próbuje złapać atakującego psa za korpus i za tylne łapy. Ostatecznie udaje się rozdzielić zwierzęta.

Amstaff zaatakował ludzi i psa na wrocławskim osiedlu Kowale
Amstaff zaatakował ludzi i psa na wrocławskim osiedlu Kowale
Źródło: Maciej W.

O zdarzenie i o to, czy właściciele zaatakowanego owczarka niemieckiego zachowali się odpowiednio, zapytaliśmy Annę Gadomską, behawiorystkę i psycholożkę zwierzęcą.

- Uważam, że to jest po prostu instynkt, że reagujemy w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia naszego bądź naszych bliskich instynktownie. Ci państwo nie zachowali się źle, zrobili wszystko, żeby ratować swojego psa. Natomiast gdyby wtedy można było myśleć, a nie działać instynktownie, to najlepsze, co możemy zrobić, to po prostu odciąć temu drugiemu psu dopływ powietrza, żeby stracił przytomność - ja wiem, że brzmi to przerażająco, ale nie chodzi o to, żeby go zabić, tylko żeby on puścił drugiego psa - skomentowała.

"O tym zapominamy", a "większości przypadków można uniknąć"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"O tym zapominamy", a "większości przypadków można uniknąć"

Polska

I wyjaśniła: - Chodzi o zaciśnięcie obroży, bądź złapanie rękoma za szyję, za krtań od przodu i odcięcie mu dopływu powietrza, bo inaczej, jeśli pies rzeczywiście ma intencję uszkodzenia bądź zabicia, to my nie jesteśmy w stanie mu nic powiedzieć, uratować tego drugiego psa, przetłumaczyć jakimkolwiek innym działaniem - laniem wodą, chwytaniem za tylne łapy - nie jesteśmy w stanie czegokolwiek zmienić. Szczęka tego psa zaciska się tak mocno, że nie ma szans, żeby on puścił.

pc

Autorka/Autor: SK

Źródło: tvn24.pl, gazetawroclawska.pl

Źródło zdjęcia głównego: Maciej W.

piesWrocław
