Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wrocław

Obywatel Słowacji zatrzymany po pościgu. W aucie narkotyki, kradzione towary i osoba poszukiwana

Rozbił auto uciekając przed policją
Zatrzymano 37-latka za niezatrzymanie się do kontroli, łamania zakazu sądowego oraz posiadanie narkotyków
Źródło: Dolnośląska policja
Uciekał przed policją, doprowadził do wypadku, próbował uciec pieszo. W samochodzie miał narkotyki, skradzione towary i osobę poszukiwaną listem gończym. 37-letni obywatel Słowacji został zatrzymany przez funkcjonariuszy z Wołowa i tymczasowo aresztowany. 

Do zdarzenia doszło na terenie powiatu wołowskiego, po tym jak policjanci z drogówki zatrzymali do kontroli osobową mazdę. Początkowo kierujący zatrzymał się, jednak w chwili, gdy funkcjonariusze podchodzili do samochodu, gwałtownie ruszył i zaczął uciekać.

"Mężczyzna uciekając, nie dostosował prędkości do warunków drogowych, stracił panowanie nad pojazdem, uderzając w przydrożną skarpę. Następnie podjął próbę ucieczki z miejsca zdarzenia pieszo" - informuje wołowska policja.

Rozbił auto uciekając przed policją
Rozbił auto uciekając przed policją
Źródło: KPP w Wołowie

Po chwili kierowca został zatrzymany. Na miejsce wezwano Zespół Pogotowia Ratunkowego, który przewiózł kierowcę oraz dwóch pasażerów do szpitala. Przeprowadzone badanie wykazało, że 37-letni obywatel Słowacji kierował pod wpływem środków odurzających, a dodatkowo posiadał cztery aktywne zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Ścigali go czescy i polscy policjanci. 30-latek z zarzutami

Ścigali go czescy i polscy policjanci. 30-latek z zarzutami

Pościg za motorowerzystą "kaskaderem" z dożywotnim zakazem prowadzenia

Pościg za motorowerzystą "kaskaderem" z dożywotnim zakazem prowadzenia

Lubuskie

Uciekał przed policją – wpadł z zakazami i marihuaną

"Okazało się, że jeden z pasażerów - 31-letni mieszkaniec powiatu tarnowskiego - był poszukiwany listem gończym do odbycia kary pozbawienia wolności oraz ustalenia miejsca pobytu. Policjanci ujawnili przy nim blisko 12 gramów marihuany" - dodaje policja.

Kolejnymi pasażerami byli 48-letni mieszkaniec powiatu poznańskiego oraz 25-letni mieszkaniec powiatu kościańskiego.

W aucie policjanci znaleźli skradzione artykuły sklepowe o wartości około 5 tysięcy złotych oraz gotówkę w wysokości blisko 10 tysięcy złotych w polskiej i zagranicznej walucie.

W aucie miał dużo gotówki
W aucie miał dużo gotówki
Źródło: KPP w Wołowie

Tymczasowy areszt dla kierowcy

Decyzją sądu 37-letni kierowca został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy. Teraz odpowie przed sądem za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, kierowanie pojazdem pod wpływem narkotyków, złamanie sądowych zakazów, spowodowanie wypadku drogowego.

Grozi mu nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Policja zatrzymała 37-latka
Policja zatrzymała 37-latka
Źródło: KPP w Wołowie
TVN24 HD. Oglądaj na żywo
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD. Oglądaj na żywo

Autorka/Autor: SK/PKoz

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Wołowie

Udostępnij:
TAGI:
Województwo dolnośląskieNarkotyki
Czytaj także:
Grupa PROFILOVE TEAM
"Ruch zamiast siedzenia, woda zamiast słodzenia". NFZ rapuje o profilaktyce
Zdrowie
Nietrzeźwy mężczyzna ukradł samochód ojcu, pojazd spłonął
Ukradł ojcu samochód, pojazd spłonął
Białystok
imageTitle
Kanadyjczyk nie chciał jeździć w izraelskim zespole. Grozi mu gigantyczna kara
EUROSPORT
telefon smartfon shutterstock_1370080886_1
Giganci na celowniku. Bruksela wszczyna postępowanie kontrolne
BIZNES
"To jedno z najbardziej złożonych śledztw w ostatnich miesiącach"
Wysyłali narkotyki przez automaty paczkowe
Rzeszów
Kampus Banacha WUM
Polskie uczelnie medyczne wśród najlepszych na świecie
Zdrowie
"Top Gun: Maverick" to najbardziej dochodowy film w karierze Toma Cruise'a
Te kinowe hity zaraz znikną z Playera. Wśród nich uwielbiana polska komedia
Kultura i styl
w Warszawie zgromadzenia i przemarsze (zdjęcie ilustracyjne)
Weekend z manifestacjami i utrudnieniami
WARSZAWA
Paweł K.
Mówił o "trumnach na kołach". Łódzki adwokat z kolejnym wyrokiem
Łódź
Służby prowadzą ewakuację kempingu w Kartagenie w związku z ulewami
Stan "nadzwyczajnego zagrożenia", ewakuacja kempingu
METEO
shutterstock_2650540179
Inaczej nie wejdą do budynku. Rewolucja w wielkim banku
BIZNES
Kołobrzeg
Ciało kobiety unosiło się na wodzie
Szczecin
pielegniarka szpital shutterstock_2490896743
Które zawody są szczególnie obciążone depresją? Przełomowe badanie WHO
Anna Bielecka
Państwo bezradne wobec drogowego bandyty
Motocyklista jak pocisk. Telefon może być kluczem do znalezienia sprawcy
Bartosz Żurawicz
laptop, telefon, komputer
Utrudnienia dla klientów banków
BIZNES
Radosław Sikorski
Sikorski o Putinie: myślałem, że już mu wystarczy
Polska
Zoo Opole
Szokujące odkrycie w zoo po awarii chłodni
Opole
imageTitle
Paolini po rozbiciu Świątek: w końcu ją pokonałam
EUROSPORT
Skutki trzęsienia ziemi na Filipinach
Trzęsienie ziemi na Filipinach. Kolejne ostrzeżenie przed tsunami
METEO
Biały Dom
Biały Dom komentuje werdykt Komitetu Noblowskiego
Świat
Jesień, park, deszcz, deszczowo
W weekend nieco się ociepli, ale też popada
METEO
43 min
pc
Ożywią nawet zmarłego. Ten trend fascynuje i przeraża
I co teraz?
Collegium Humanum
Są wyniki sekcji zwłok prorektora Collegium Humanum
WARSZAWA
Letitia James i Donald Trump
Oskarżyła Trumpa, teraz sama została oskarżona. "Zemsta za wszelką cenę"
Świat
imageTitle
Bolesna porażka Świątek. Pierwsza z tą rywalką
EUROSPORT
44-latek aresztowany pod zarzutem morderstwa
Mama rocznego dziecka nie żyje, tata w areszcie
Katowice
warszawa most siekierkowski - Grand Warszawski shutterstock_2677258969
"Prawdziwa fala korekt". Zawirowania na rynku
BIZNES
La Poste wprowadziła do obiegu znaczki o zapachu croissanta
Znaczki o zapachu croissanta. "Na pocztach unosi się słodki zapach"
Ciekawostki
Kapturnik morski jest zagrożony wyginięciem
Nowa "czerwona księga". Foki i ptaki w szczególnie trudnej sytuacji
METEO
Ukraińska armia
Ważny raport i komentarz, który zniknął
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica