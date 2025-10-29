Logo strona główna
Wrocław

Wyciek danych mieszkańców gminy Wisznia Mała. Informacje o 5 tysiącach osób trafiły do sieci

Komputer
Do zdarzenia doszło pod Trzebnicą
Do poważnego naruszenia ochrony danych osobowych doszło w gminie Wisznia Mała (woj. dolnośląskie) - poinformowało Radio Eska. W dokumentach opublikowanych w ramach przetargu na wywóz odpadów miała się znaleźć lista z danymi ponad 5 tysięcy mieszkańców.

Na portalu z ogłoszeniami publicznymi pojawiła się oferta przetargowa na wywóz śmieci z gminy Wisznia Mała (woj. dolnośląskie). W jednym z załączników znajdowała się lista z wrażliwymi danymi mieszkańców. Na liście widniały numery PESEL, adresy i inne dane ponad 5,5 tysięcy osób. O sprawie jako pierwsze poinformowało Radio Eska, które uświadomiło władze gminy o tym, co się stało.

- Powiem szczerze, że nie mam zielonego pojęcia, jak to się mogło stać. Na pewno zgłosimy to stosownym służbom, które ustalą, jak mogło dojść do tego i całą procedurę przewidzianą przez ochronę danych osobowych oczywiście. Tylko błąd ludzki mógłby to sprawić - w rozmowie z radiem powiedział wójt gminy Jakub Bronowicki.

Co trzeci Polak obawia się wycieku swoich danych. Eksperci radzą, jak się chronić
Wyciek danych pracowników. W tle przekazany komputer
Lublin
Prowadzimy postępowanie wobec Ministerstwa Finansów - poinformowała prezes UODO Edyta Bielak–Jomaa
Wyciekły dane kilkuset mieszkańców. Przez przypadek udostępniono je z innymi dokumentami
Trójmiasto
Sklep Spar, Węgry, Budapeszt
Znana sieć informuje o wycieku danych klientów
Po nagłośnieniu sprawy, plik zawierający dane osobowe mieszkańców został usunięty ze strony z przetargami. Nie wiadomo jednak, ile osób zdążyło pobrać dokument, zanim został on zdjęty i kto odpowie za wyciek. Jak podaje radio, sprawą zajmą się już odpowiednie służby, które zbadają, jak doszło do incydentu.

Autorka/Autor: ng/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Wyciek danychDolny Śląsk
