Wrocław

Nadchodzi mróz, schroniska proszą o pomoc. "Wydaliśmy prawie wszystkie psy"

Podopieczni schroniska w Oławie znaleźli nowe domy
Przed nadejściem największych mrozów psy ze schroniska w Oławie trafiły do adopcji i domów tymczasowych
Źródło: Stowarzyszenie Wolontariuszy Przystanek Przytulisko Oława
Schroniska dla bezdomnych zwierząt apelują o tymczasowe przyjmowanie w domach psów i kotów. Chodzi o zabezpieczenie ich podopiecznych przed prognozowanymi mrozami. W Oławie (Dolny Śląsk) w mniej niż dobę wolontariusze wydali chętnym wszystkie swoje zwierzęta. W wielu innych miejscach zwierzaki wciąż czekają jednak na ciepły kąt.

Nawet do minus 20 stopni Celsjusza może spadać nocami temperatura w najbliższych dniach w niektórych częściach Polski. Najbardziej prawdopodobne jest, że trzaskający mróz pojawi się w rejonie Warmii, Mazur, Mazowsza oraz Podlasia. Lodowato ma też być na Dolnym Śląsku.

Dla schronisk zajmujących się bezdomnymi zwierzętami mróz jest wyjątkowo dużym wyzwaniem. Niełatwo jest zapewnić ciepły kąt dziesiątkom, a nierzadko nawet setkom psów i kotów, gdy temperatura na zewnątrz tak drastycznie spada. Dlatego przedstawiciele przytulisk przed okresem największych mrozów apelują do miłośników czworonogów o choćby tymczasowe zabezpieczenie zwierzaków przed mrozem.

Trzaskający mróz i pół metra śniegu. Zima nigdzie się nie wybiera

Trzaskający mróz i pół metra śniegu. Zima nigdzie się nie wybiera

METEO
Wyła i trzęsła się z zimna. Było ją "bardziej słychać niż widać"

Wyła i trzęsła się z zimna. Było ją "bardziej słychać niż widać"

Olsztyn

Apel o domy tymczasowe

Z takim apelem wystąpiło między innymi schronisko "Azyl" w Białej Podlaskiej (woj. lubelskie), którego przedstawiciele ogłosili - w związku z zapowiedzią nadejścia dwucyfrowych mrozów - akcję "Zmarznięte Łapki". Na stronie schroniska czytamy, że na pomoc czeka około 100 podopiecznych tej placówki.

Fundacja Mam Pomysł, która prowadzi schronisko dla bezdomnych zwierząt w Świdnicy na Dolnym Śląsku, zaapelowała o "podarowanie na zimę domu tymczasowego" podopiecznym tej placówki. "Dzięki Tobie mokry nosek zyskuje większą szansę na znalezienie domu stałego i co najważniejsze - nie musi być w schronisku na czas zimy" - czytamy we wpisie.

Przedstawiciele fundacji zapewnili jednocześnie, że oferują oni wsparcie organizatorom domów tymczasowych "w postaci zapewnienia żywienia/akcesoriów/usług weterynaryjnych/behawiorysty lub ich refundację".

Mróz jest "wielkim wyzwaniem"

Podobnie sytuacja wygląda w dolnośląskiej Oławie, gdzie działacze Stowarzyszenia Wolontariuszy Przystanek Przytulisko Oława zaapelowali o przyjmowanie zwierzaków do domów tymczasowych. Jak powiedziała nam przedstawicielka stowarzyszenia, Justyna Duszkiewicz, odzew był ogromny.

Według właściciela jego pies lubi spać na śniegu
Jęk, pisk, brzdęk. "A źle im jest?"
Bartłomiej Plewnia
Mario został wyrzucony koło śmietnika. Miał zawiązaną kokardkę
Miał kokardkę i leżał koło śmietnika
Łódź
Port lotniczy Schiphol w Amsterdamie
Zima sparaliżowała transport w Holandii
METEO

- W ciągu ostatniej doby odebrałam ponad 50 telefonów. Wydaliśmy prawie wszystkie psy. W schronisku zostały dwa: Balbinka, która nie ufa ludziom obcym, a także drugi psiak, który trafił do nas dwa dni temu i jest na kwarantannie. Oba są zabezpieczone, mają promienniki ciepła i mogą ogrzać się w takim drewnianym domku. Wyjechało łącznie 11 psów, spośród których siedem zostanie w nowych domach na stałe - powiedziała nam Duszkiewicz.

Schronisko w Oławie opustoszało przed nadejściem mrozów
Schronisko w Oławie opustoszało przed nadejściem mrozów
Źródło: Stowarzyszenie Wolontariuszy Przystanek Przytulisko Oława

Jak wyjaśniła działaczka stowarzyszenia wolontariuszy oławskiego schroniska, nowe domy - na stałe - znalazło też 10 kotów. Mniej niż drugie tyle zostało w przytulisku, choć wolontariusze zapewnili im bardziej domowe warunki niż te, które byliby w stanie przygotować dla psów.

Jak wyjaśniła Justyna Duszkiewicz, niektóre schroniska posiadają boksy wewnętrzne. Sytuacja jest trudniejsza w tych ośrodkach, w których psy mają do dyspozycji wyłącznie kojce z wybiegami na zewnątrz.

Podopieczni schroniska w Oławie znaleźli nowe domy
Podopieczni schroniska w Oławie znaleźli nowe domy
Źródło: Stowarzyszenie Wolontariuszy Przystanek Przytulisko Oława

- Każdy kojec jest wyposażony w promiennik, ale nie każde schronisko może sobie na to pozwolić. Mróz, który teraz mamy, jest bardzo dużym wyzwaniem, bo nie ma w ciągu dnia takiego momentu, w którym zwierzak może się ogrzać. Domy tymczasowe są wielkim skarbem, również dlatego, że dowiadujemy się, jak nasze zwierzaki zachowują się z ludźmi. To bardzo przydatne informacje w procesie adopcji - powiedziała tvn24.pl przedstawicielka Stowarzyszenia Wolontariuszy Przystanek Przytulisko Oława.

NA ŻYWO

Autorka/Autor: bp/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Stowarzyszenie Wolontariuszy Przystanek Przytulisko Oława

Świdnica Zima Śnieg Schronisko dla zwierząt zwierzęta Ochrona zwierząt
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica