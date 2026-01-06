Nadchodzi mróz, schroniska proszą o pomoc. "Wydaliśmy prawie wszystkie psy"

Przed nadejściem największych mrozów psy ze schroniska w Oławie trafiły do adopcji i domów tymczasowych Źródło: Stowarzyszenie Wolontariuszy Przystanek Przytulisko Oława

Nawet do minus 20 stopni Celsjusza może spadać nocami temperatura w najbliższych dniach w niektórych częściach Polski. Najbardziej prawdopodobne jest, że trzaskający mróz pojawi się w rejonie Warmii, Mazur, Mazowsza oraz Podlasia. Lodowato ma też być na Dolnym Śląsku.

Dla schronisk zajmujących się bezdomnymi zwierzętami mróz jest wyjątkowo dużym wyzwaniem. Niełatwo jest zapewnić ciepły kąt dziesiątkom, a nierzadko nawet setkom psów i kotów, gdy temperatura na zewnątrz tak drastycznie spada. Dlatego przedstawiciele przytulisk przed okresem największych mrozów apelują do miłośników czworonogów o choćby tymczasowe zabezpieczenie zwierzaków przed mrozem.

Apel o domy tymczasowe

Z takim apelem wystąpiło między innymi schronisko "Azyl" w Białej Podlaskiej (woj. lubelskie), którego przedstawiciele ogłosili - w związku z zapowiedzią nadejścia dwucyfrowych mrozów - akcję "Zmarznięte Łapki". Na stronie schroniska czytamy, że na pomoc czeka około 100 podopiecznych tej placówki.

Fundacja Mam Pomysł, która prowadzi schronisko dla bezdomnych zwierząt w Świdnicy na Dolnym Śląsku, zaapelowała o "podarowanie na zimę domu tymczasowego" podopiecznym tej placówki. "Dzięki Tobie mokry nosek zyskuje większą szansę na znalezienie domu stałego i co najważniejsze - nie musi być w schronisku na czas zimy" - czytamy we wpisie.

Przedstawiciele fundacji zapewnili jednocześnie, że oferują oni wsparcie organizatorom domów tymczasowych "w postaci zapewnienia żywienia/akcesoriów/usług weterynaryjnych/behawiorysty lub ich refundację".

Mróz jest "wielkim wyzwaniem"

Podobnie sytuacja wygląda w dolnośląskiej Oławie, gdzie działacze Stowarzyszenia Wolontariuszy Przystanek Przytulisko Oława zaapelowali o przyjmowanie zwierzaków do domów tymczasowych. Jak powiedziała nam przedstawicielka stowarzyszenia, Justyna Duszkiewicz, odzew był ogromny.

- W ciągu ostatniej doby odebrałam ponad 50 telefonów. Wydaliśmy prawie wszystkie psy. W schronisku zostały dwa: Balbinka, która nie ufa ludziom obcym, a także drugi psiak, który trafił do nas dwa dni temu i jest na kwarantannie. Oba są zabezpieczone, mają promienniki ciepła i mogą ogrzać się w takim drewnianym domku. Wyjechało łącznie 11 psów, spośród których siedem zostanie w nowych domach na stałe - powiedziała nam Duszkiewicz.

Schronisko w Oławie opustoszało przed nadejściem mrozów Źródło: Stowarzyszenie Wolontariuszy Przystanek Przytulisko Oława

Jak wyjaśniła działaczka stowarzyszenia wolontariuszy oławskiego schroniska, nowe domy - na stałe - znalazło też 10 kotów. Mniej niż drugie tyle zostało w przytulisku, choć wolontariusze zapewnili im bardziej domowe warunki niż te, które byliby w stanie przygotować dla psów.

Jak wyjaśniła Justyna Duszkiewicz, niektóre schroniska posiadają boksy wewnętrzne. Sytuacja jest trudniejsza w tych ośrodkach, w których psy mają do dyspozycji wyłącznie kojce z wybiegami na zewnątrz.

Podopieczni schroniska w Oławie znaleźli nowe domy Źródło: Stowarzyszenie Wolontariuszy Przystanek Przytulisko Oława

- Każdy kojec jest wyposażony w promiennik, ale nie każde schronisko może sobie na to pozwolić. Mróz, który teraz mamy, jest bardzo dużym wyzwaniem, bo nie ma w ciągu dnia takiego momentu, w którym zwierzak może się ogrzać. Domy tymczasowe są wielkim skarbem, również dlatego, że dowiadujemy się, jak nasze zwierzaki zachowują się z ludźmi. To bardzo przydatne informacje w procesie adopcji - powiedziała tvn24.pl przedstawicielka Stowarzyszenia Wolontariuszy Przystanek Przytulisko Oława.

