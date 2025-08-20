Logo strona główna
Wrocław

Kamperem uszkodził dwa auta, sędzia za kierownicą. Jest reakcja ministra

sad
Komisarz Przemysław Ratajczyk z zespołu prasowego dolnośląskiej policji o sprawie kolizji z udziałem kampera
Źródło: TVN24
Sędzia Sądu Rejonowego w Lubaniu (Dolny Śląsk) miał prowadzić kampera i zderzyć się nim z innymi samochodami. Po zdarzeniu poszedł do domu, tam zastali go policjanci. Badanie alkomatem wykazało, że był wtedy pod wpływem alkoholu. Pobrano mu krew do badania. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek podjął decyzję o miesięcznej "przerwie sędziego w czynnościach służbowych". W praktyce niewiele to zmienia, bo sędzia od prawie roku jest na zwolnieniu lekarskim.

Pierwszą informację o zdarzeniu otrzymaliśmy na Kontakt 24. Jeden z czytelników poinformował nas, że w poniedziałek wieczorem w Lubaniu na Dolnym Śląsku kierowca kampera, jadąc osiedlowymi uliczkami, uszkadzał po drodze inne samochody i ogrodzenia.

Według informacji, które otrzymaliśmy, za kierownicą kampera siedział sędzia Sądu Rejonowego w Lubaniu.

Sąd Rejonowy w Lubaniu
Sąd Rejonowy w Lubaniu
Źródło: Google Street View

Po zdarzeniu poszedł do domu. Zapukali policjanci

Jak poinformował TVN24 komisarz Przemysław Ratajczyk z zespołu prasowego dolnośląskiej policji, funkcjonariusze interweniowali na miejscu po zgłoszeniu o "nietrzeźwym mężczyźnie, który miał poruszać się kamperem po ulicach Lubania".

Polska

- Po przyjeździe funkcjonariuszy pod wskazany adres okazało się, że mężczyzna, którego wskazała osoba zgłaszająca, był już w domu. Został zatrzymany na czas prowadzenia czynności, w tym pobrania krwi w celu ustalenia poziomu alkoholu, a następnie zwolniony - powiedział Ratajczyk. Policjant potwierdził, że w okolicy znajdowały się dwa uszkodzone samochody. Dodał, że w zdarzeniu nikt nie ucierpiał - zakwalifikowano je więc jako kolizję.

Policjanci przebadali mężczyznę alkomatem, jednak - jak wskazali - jedynie badanie krwi jest w stanie dać odpowiedź na pytanie, czy mężczyzna był nietrzeźwy również w trakcie samego zdarzenia. Funkcjonariusze ustalają też, czy to na pewno on prowadził.

Kamperem kierował sędzia. Jest decyzja ministra

Sędzia Małgorzata Lamparska, rzeczniczka Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, poinformowała w rozmowie z TVN24, że rzecznik dyscyplinarny tego sądu otrzymał informację w tej sprawie bezpośrednio po zdarzeniu.

- Wskazany sędzia pracuje w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, ale już od prawie roku przebywa na zwolnieniu lekarskim. Sprawę nadzoruje prokuratura - powiedziała sędzia Lamparska. Według przekazanych przez nią informacji, sędzia z Lubania został przyłapany "na gorącym uczynku" i miał dwa promile alkoholu w organizmie.

Jak powiedziała rzeczniczka, w środę minister sprawiedliwości Waldemar Żurek wydał decyzję "o przerwie sędziego w czynnościach służbowych na okres jednego miesiąca". Zważywszy na zwolnienie lekarskie sędziego, decyzja ta jest formalnością, bo mężczyzna i tak od dłuższego czasu nie orzeka.

Warto podkreślić, że sędziowie objęci są immunitetami. To oznacza, że sędzia nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani zatrzymany bez zgody sądu dyscyplinarnego. Wyjątkiem jest jednak zatrzymanie na gorącym uczynku i jeżeli jest ono niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu sędziego powiadamia się prezesa właściwego miejscowo sądu apelacyjnego.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: bp/gp

Źródło: Kontakt24, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Google Street View

