Zdrowie

Nowe refundowane szczepienia w aptekach. Jest termin

Szczepienie grypa covid strzykawka
Aptekarze protestują, nie chcą, żeby apteki zamieniły się w składowiska odpadów
Źródło: Marek Nowicki/Fakty TVN
Lista refundowanych szczepień w aptekach dla pacjentów powyżej 18. roku życia rozszerzy się między innymi o krztusiec, HPV, półpasiec, tężec, WZW A, WZW B i RSV - poinformowała dziś Naczelna Izba Aptekarska. Z nowych szczepień można będzie skorzystać jeszcze w tym miesiącu.

Naczelna Rada Lekarska w opublikowanym dziś w dzienniku urzędowym Ministra Zdrowia obwieszczeniu potwierdziła termin, od którego będzie można zaszczepić się bezpłatnie w aptece przeciw ośmiu kolejnym chorobom zakaźnym.

Obecnie chętni mogą zaszczepić się w wybranych aptekach przeciw Covid-19, grypie i pneumokokom, o czym pisaliśmy w tvn24.pl.

Od 25 sierpnia br. do koszyka refundowanych szczepień wpadnie osiem dodatkowych szczepień przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu (KZM), błonicy, tężcowi i krztuścowi (także monowalentnie przeciw tężcowi lub błonicy), wirusowi HPV, półpaścowi, odrze, śwince i różyczce (MMR), poliomyelitis (nagminnemu porażeniu dziecięcemu), wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B oraz zakażeniom wirusem syncytialnym układu oddechowego RSV.

Pacjenci powyżej 18. roku życia będą mogli skorzystać bezpłatnie lub częściowo odpłatnie ze szczepień w aptece przeciw innym chorobom takim jak: kleszczowe zapalenie mózgu (KZM), błonica, odra, świnka i różyczka (MMR), poliomyelitis (nagminne porażenie dziecięce) oraz COVID-19, grypa (w schemacie jednodawkowym, cyklicznie w sezonie jesienno-zimowym) i pneumokoki.  Szczepienia będą w całości lub w części finansowane ze środków publicznych.

Jakie szczepienia są dostępne w aptece?

Przypomnijmy, że od 14 lutego br. w aptekach, w których wykonywane są szczepienia, możliwe jest wystawienie recepty farmaceutycznej na każdą szczepionkę z wykazu szczepień zalecanych w przypadku 26 chorób zakaźnych.

Recepta na szczepienie od farmaceuty? Lekarze: Nie przy cięższych chorobach
Dowiedz się więcej:

Recepta na szczepienie od farmaceuty? Lekarze: Nie przy cięższych chorobach

W ciągu kilku ostatnich lat w aptekach w Polsce zaszczepiło się około 3,5 mln osób. Skierowania na szczepienia dostępne są w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP). Można tam zaznaczyć, czy wybiera się szczepienia w placówce POZ (Podstawowa Opieka Zdrowotna), w aptece czy w innej placówce medycznej. W aptekach mogą się zaszczepić osoby po ukończeniu 18 lat.

Problem ze szczepieniami w Polsce

Jak wynika z raportu NIK opublikowanego w 2024 roku, w latach 2021–2023 działania Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz objętych kontrolą Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych i jednostek podstawowej opieki zdrowotnej nie zapewniły zalecanego przez Światową Organizację Zdrowia około 90-95 proc. poziomu wyszczepienia wśród dzieci i młodzieży, m.in. przeciw: odrze, śwince, różyczce, błonicy, tężcowi, krztuścowi, pneumokokom, poliomyelitis. Oznacza to, że skontrolowane podmioty nie realizowały należycie zadań w celu przeprowadzenia obowiązkowych szczepień ochronnych dzieci i młodzieży oraz niewłaściwie reagowały, gdy uchylano się od tego obowiązku.

W przypadku dorosłych zalecane są szczepienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, grypie, krztuścowi, Covid-19, pneumokokom, półpaścowi i syncytialnemu wirusowi oddechowemu (RSV). Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej we współpracy z Fundacją MY PACJENCI opracowało kalendarz szczepień dla dorosłych, którego celem jest promowanie świadomości szczepień jako ważnej części profilaktyki zdrowotnej.

Autorka/Autor: Anna Bielecka

Źródło: tvn24.pl/PAP

Źródło zdjęcia głównego: AdobeStock

