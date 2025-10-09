Była agresywna w autobusie, zaatakowała też ratowników medycznych

Do zdarzenia doszło w Legnicy (woj. dolnośląskie) Źródło: Google Maps

Do zdarzenia doszło we wtorek, 7 października, około godziny 14 na parkingu przy autostradzie A4. Legniccy policjanci zostali wezwani do interwencji wobec 26-letniej obywatelki Ukrainy, która zaatakowała ratowników medycznych udzielających jej pomocy.

Zdarzenie rozpoczęło się od zgłoszenia dotyczącego agresywnego zachowania pasażerki autobusu linii międzynarodowej.

"26-letnia obywatelka Ukrainy zachowywała się agresywnie, szarpała kierowców i kopała ich, w związku z czym została wyprowadzona z pojazdu. Na miejscu kobieta siedziała na trawie i krzyczała, jej zachowanie było irracjonalne" - informuje legnicka policja.

Ratownicy Pogotowia Ratunkowego w Legnicy, wezwani do udzielenia pomocy, zaprosili kobietę do karetki.

26-latka zaatakowała ratowników

"Początkowo zachowywała się spokojnie, jednak po chwili bez żadnego powodu zaatakowała udzielających jej pomocy ratowników. Biła ich po ciele, kopała, drapała i wyzywała używając wulgarnych słów. Podczas szarpaniny kobieta zniszczyła okulary należące do ratownika. Oddała również mocz na podłogę karetki" - informuje policja.

Na miejsce wezwano patrol policji. Funkcjonariusze zatrzymali kobietę, która trafiła do policyjnego aresztu. W chwili zdarzenia była nietrzeźwa, a jej zachowanie wskazywało również na to, że znajduje się pod wpływem narkotyków.

26-latka została przewieziona do szpitala, gdzie przeszła badania i wieczorem, za zgodą lekarza została umieszczona w policyjnym areszcie.

Kobieta zostanie doprowadzona do sądu w trybie przyspieszonym. Odpowie za naruszenie nietykalności i znieważenie funkcjonariuszy publicznych oraz niszczenia mienia. O jej dalszym losie zdecyduje sąd. Za naruszenie nietykalności funkcjonariusza publicznego grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.

