Wrocław

"Trząsł się ze strachu i kulił na widok właściciela"

Pies był przerażony i poraniony
Policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o znęcanie się nad psem
Źródło: KMP w Legnicy
Pies był przerażony i poraniony, a na widok właściciela się kulił. 24-latek przyznał, że go bił, bo "załatwiał się w domu". Usłyszał zarzuty znęcania się nad zwierzęciem i został objęty dozorem policyjnym. Pies trafił pod opiekę weterynarzy.

Do interwencji doszło w piątek w jednym z mieszkań na terenie Legnicy. Służby dostały zgłoszenie o tym, że słychać wycie psa i może dochodzić tam do znęcania nad zwierzęciem.

"Na miejscu funkcjonariusze zastali 24-letniego mężczyznę oraz psa rasy amstaff. Zwierzę znajdowało się w kojcu w jednym z pomieszczeń. Już po wejściu do mieszkania policjanci zwrócili uwagę na nietypowe zachowanie zwierzęcia, było wyraźnie przerażone, trzęsło się ze strachu i kuliło na widok właściciela. Na głowie i nosie widoczne były liczne rany, krew oraz obrzęk" - informuje legnicka policja.

24-latek znęcał się nad psem

Mężczyzna przyznał, że pobił psa, ponieważ ten załatwił się w mieszkaniu. Jak ustalili funkcjonariusze, 24-latek bił zwierzę po głowie smyczą oraz kopał.

Pies był przerażony i poraniony
Pies był przerażony i poraniony
Źródło: KMP w Legnicy

Jak się okazało, wcześniej posiadał również drugiego psa, którego, jak twierdził, zagryzł obecny pies. Martwe zwierzę wyrzucił na obrzeżach miasta, nie informując o tym żadnych służb.

"Warunki panujące w mieszkaniu wskazywały na rażące zaniedbanie. Policjanci natychmiast powiadomili Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Legnicy. Inspektor potwierdził, że stan suczki jest bardzo zły i nosi ona liczne ślady pobicia" - dodaje policja.

Pies pod opieką weterynarzy

Pies został przewieziony do Schroniska dla Zwierząt w Legnicy, gdzie trafiło pod opiekę lekarzy weterynarii.

Policjanci pojechali z zatrzymanym na miejsce, gdzie znaleźli martwe zwierzę schowane w walizce i ukryte w krzakach.

Dozór policyjny

24-latek usłyszał zarzuty znęcania się nad zwierzęciem oraz kierowania gróźb karalnych wobec sąsiadów. Sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego oraz zakazu zbliżania się do sąsiadów.

24-latek znęcał się nad psem
24-latek znęcał się nad psem
Źródło: KMP w Legnicy
Autorka/Autor: SK/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KMP w Legnicy

LegnicaWojewództwo dolnośląskiePrzemoc wobec zwierzątzwierzęta
