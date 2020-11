Turbulencje przed otwarciem szpitala. Personel ma liczyć 900 osób, zgłosiło się kilkadziesiąt

Zbliża się prognozowany przez wojewodę dolnośląskiego termin otwarcia szpitala tymczasowego we Wrocławiu dla osób zakażonych koronawirusem. Zgodnie z zapowiedzią, ma on rozpocząć funkcjonowanie 20 listopada. Praca na budowie wre. Gorzej z obsadą. Docelowo ma tam pracować 900 osób. Jak dotąd zgłosiło się kilkadziesiąt.

- To nie jest sala z łóżkami dla chorych. To jest szpital. W związku z tym będzie tam pełna diagnostyka, czyli tomograf komputerowy, stacje RTG oraz duża apteka, która cały czas wymaga uzupełniania. Pacjenci potrzebują leków, płynów, również jedzenia w postaci płynnej. Będą tam sale zabiegowe, z których jedna będzie przypominała salę operacyjną. Wszystko planujemy tak, żeby było bezpieczne dla pacjentów i personelu. To jest gigantyczne przedsięwzięcie - mówił na jednej z konferencji prasowych Maciej Bluj, pełnomocnik wojewody do spraw szpitala tymczasowego.