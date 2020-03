Kwarantanna w domu pomocy społecznej, 12 kobiet zakażonych

"Sytuacja jest w pełni opanowana"

Okazuje się, że do zakażenia doszło na terenie domu opieki w Jakubowicach. Według "Nowej Trybuny Opolskiej" pierwszy przypadek zakażenia wykryto już kilka dni temu. - Sytuacja jest w pełni opanowana, a kwarantanna została wprowadzona już kilka dni temu, jeszcze przed przeprowadzeniem testów. Gdy tylko pojawiło się podejrzenie, że mogło dojść do zakażenia - mówi nam Jerzy Treffon, wójt gminy Pawłowiczki. 12 chorych na COVID-19 kobiet zostało odizolowanych od reszty personelu i pensjonariuszy w osobnym, wolnostojącym budynku. Jak poinformował nas wójt zakażone koronawirusem osoby to personel ośrodka. W siedzibie DPS, w której - według słów wójta - mogło być maksymalnie 50 pensjonariuszy, także wprowadzono kwarantannę. Według zapewnień samorządowca, wdrożono wszystkie procedury bezpieczeństwa zarówno wobec przebywających na kwarantannie, jak i osób mających z nimi kontakt. - Wszystkie reżimy są zachowane. Wdrażane są wszelkie wytyczne wojewody i służb sanitarnych. Jeszcze w niedzielę mają zostać pobrane próbki do badań od pensjonariuszy ośrodka - relacjonuje Traffon.