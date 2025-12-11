Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wrocław

Trzech wychowawców z ośrodka w Jerzmanicach-Zdroju oskarżonych o znęcanie się nad dziećmi

Ośrodek wychowawczy w Jerzmanicach-Zdroju 
Ejchart o kolejnym przypadku przemocy w ośrodku wychowawczym w Jerzmanicach-Zdroju
Źródło: TVN24
Trzech wychowawców z Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w Jerzmanicach-Zdroju (woj. dolnośląskie) stanie przed sądem. Śledczy zarzucają im fizyczne i psychiczne znęcanie się nad podopiecznymi. Według prokuratury, zachowanie jednego z oskarżonych miało decydujący wpływ na próbę samobójczą 13-letniego chłopca.

Do wydarzeń opisanych w akcie oskarżenia dochodziło w różnych okresach 2024 r.

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Legnicy Liliana Łukasiewicz przypomniała w czwartek, że najcięższy zarzut ma 61-letni Jacek T. Prokurator oskarżył go o znęcanie się nad małoletnim, czym miał doprowadzić nastolatka do próby samobójczej. Grozi za to od dwóch do 15 lat więzienia. W styczniu 2025 r. T. został zwolniony z aresztu, a prokurator zastosował wobec niego m.in. dozór policyjny i zakaz wykonywania zawodu wychowawcy.

Ośrodek wychowawczy w Jerzmanicach-Zdroju 
Ośrodek wychowawczy w Jerzmanicach-Zdroju 
Źródło: TVN24

Jacek T. nie przyznał się w śledztwie do zarzutów. 60-latek był wieloletnim pracownikiem i wychowawcą w placówce. Kierował też szkołą i przedszkolem w gminie Jeżów Sudecki.

W ramach prowadzonego przez legnicką prokuraturę śledztwa uzyskano opinię biegłego sądowego z zakresu psychologii i suicydologii klinicznej, z której wynika, że zachowanie Jacka T. miało decydujący wpływ na decyzję o podjęciu próby samobójczej przez 13-latka.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Doprowadzenie wychowawcy do Sądu Rejonowego w Złotoryi
Wychowawca podejrzany o pobicie 13-latka opuścił areszt
Ośrodek wychowawczy w Jerzmanicach-Zdroju 
Przemoc w ośrodku wychowawczym. Zarzuty dla trzeciej osoby
Spotkanie wiceministry z dyrektorami ośrodków wychowawczych
Wychowawca podejrzany o pobicie 13-latka. Spotkanie wiceministry z dyrektorami ośrodków

Pod koniec listopada ubiegłego roku prokuratura postawiła zarzuty również innemu wychowawcy z ośrodka w Jerzmanicach-Zdroju Mirosławowi W. Wychowawca został zatrzymany po ustaleniach wizytatora z resortu sprawiedliwości. Mężczyzna usłyszał zarzut spowodowania lekkich obrażeń ciała u jednego z wychowanków ośrodka. W. został odsunięty od pracy w placówce.

"W. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i podał, że zachowanie z jego strony było jednorazowe, spowodowane niewłaściwym zachowaniem podopiecznego, a także dużym stresem z powodu obciążenia pracą" - podała prokurator Łukasiewicz.

Przemoc w placówce w Jerzmanicach-Zdroju

Ostatni z oskarżonych - 42-letni Krzysztof S. - usłyszał zarzuty w sierpniu tego roku, po dogłębnej analizie zapisów monitoringu z ośrodka w Jerzmanicach-Zdroju (Dolnośląskie). Według śledczych S., wykonując obowiązki wychowawcy, naruszył nietykalność cielesną 13-letniego chłopca. Miał go szarpać za rękę i nogę, przeciągnąć przez pokój i zadać uderzenie otwartą dłonią w okolice głowy. Mężczyzna nie przyznał się do zarzutu.

Ośrodek wychowawczy w Jerzmanicach-Zdroju 
Ośrodek wychowawczy w Jerzmanicach-Zdroju 
Źródło: TVN24
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: SK/PKoz

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
DolnośląskieSądProkuratura
Czytaj także:
Ciężarówka wjechała w dom
Rozpędzoną ciężarówką wjechał w budynek. Skończyło się i tak szczęśliwie
Wrocław
Jarosław Kaczyński
Kaczyński traci kontrolę? "Pewne wątki wymykają mu się z rąk"
Polska
Kalendarze adwentowe
24 okienka z wędlinami, skarpetkami czy gadżetami erotycznymi. "Opamiętajta się!"
Natalia Szostak, Katarzyna Korzeniowska
Efekty morsowania na dużym mrozie. Styczeń 2021
Alfabet morsa
Adam Michejda
shutterstock_1298689651
"Wataha" będzie chronić wilka iberyjskiego
METEO
Wypadek quadu (zdjęcie ilustracyjne)
Potrącił quadem księdza i kobietę. Prokuratura bliska aktu oskarżenia
Lubuskie
shutterstock_2590854475
Niepozorny związek, który może mieć wpływ na lęk
Zdrowie
Zatrzymany po zabójstwie lekarza ma usłyszeć zarzuty
Zabił lekarza, do więzienia nie trafi
Kraków
imageTitle
Spektakularny gol Zielińskiego najładniejszym w miesiącu
EUROSPORT
45-latek usłyszał zarzuty
Zabił krewny, który wcześniej spędził 20 lat w więzieniu
Łódź
Australia
Influencerzy skarżą się po wejściu w życie nowego prawa
Świat
Rubio
Szef amerykańskiej dyplomacji nakazał zmianę czcionki
BIZNES
imageTitle
Armeński klub barykaduje się przed kibicami Legii. Szokujące zabezpieczenia
EUROSPORT
Karol Nawrocki
Rzecznik Nawrockiego "uspokaja i wyjaśnia"
Polska
Brigitte Macron
Oburzenie po słowach pierwszej damy. "Nie powinna tak mówić"
Świat
Zmiana klimatu (zdjęcie ilustracyjne)
Do końca wieku Ziemia przestanie być dla nich przyjaznym miejscem
METEO
Niemal 30 procent dzieci zetknęło się z hejtem w sieci
Od ojca usłyszał, że "zrobi mu w domu Auschwitz". "Trzeba z tym walczyć"
Polska
imageTitle
Co dalej z Alonso w Realu? "Drużyna w pełni stoi za trenerem"
EUROSPORT
Prokurator generalny USA twierdzi, że zajęty tankowiec przewoził ropę naftową objętą sankcjami z Wenezueli i Iranu
Desant amerykańskich żołnierzy na tankowiec. Nagranie
Świat
pap_20230422_3AZ
Sidney Polak o kulisach odejścia z T.Love. "Dostałem od Muńka SMS-a"
Kultura i styl
imageTitle
Bilety na igrzyska jak świeże bułeczki. Problemy z jedną halą
EUROSPORT
Na trasie S8 doszło do ataku na autokar z kibicami (zdj. ilustracyjne)
Zablokowali autokary, z lasu wybiegło kilkadziesiąt osób. Hiszpańscy kibice zaatakowani na S8
WARSZAWA
ABW
Rosyjski naukowiec zatrzymany w Polsce
Polska
gaz rury gazociag shutterstock_1750330295
Amerykanie chcą powrotu dostaw rosyjskiej energii do Europy
BIZNES
Donald Trump junior po przybyciu do Nuuk na Grenlandii
Duński wywiad: to zmieniłoby cały układ sił w Europie
Świat
Zabezpieczone niewybuchy
Operator koparki odkrył gigantyczny arsenał z czasów wojny
Rzeszów
Rusiec
Zabił byłą żonę, wcześniej jej groził. "Wewnętrzne postępowanie" wobec policjantów
WARSZAWA
Dziewczynka upadła w szkole, uderzając głową o podłogę (zdjęcie ilustracyjne)
10-latka uderzyła się w szkole. Rano nie żyła
Białystok
imageTitle
Coraz bardziej alarmująca sytuacja polskiego jedynaka w NBA
EUROSPORT
Powódź w stanie Waszyngton
Poziom wody ciągle rośnie. "Nigdy nie widziałem czegoś takiego"
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica