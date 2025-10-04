Logo TVN24
Chciał zabrać upolowaną kaczkę. Utknął w "garncu miodu"

Myśliwy z Maine utknął w kurzawce
Myśliwy z Maine utknął w kurzawce
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved
Polowanie na kaczki o mało co nie zakończyło się tragicznie dla myśliwego z amerykańskiego stanu Maine. Chcąc zabrać swoją zdobycz, mężczyzna ugrzązł w bagnie. Na ratunek ruszyła mu policja.

Do zdarzenia doszło w środę po południu w rejonie półwyspu Wharton's Point nad Zatoką Maquoit w południowej części amerykańskiego stanu Maine. 31-letni myśliwy stał na nasypie nad okolicznymi bagnami i polował na kaczki.

Myśliwy ugrzązł w bagnie

Po udanym strzale mężczyzna wszedł do błota, aby zabrać swoją zdobycz, gdy nagle zaczął się w nim topić. Nie mógł się ruszyć, a im bardziej się szamotał, tym głębiej się zanurzał. Udało mu się jednak zadzwonić pod numer alarmowy.

Na miejsce przybyła policja, która zastała myśliwego zanurzonego po pas w bagnie. Z pomocą łodzi funkcjonariusze wyciągnęli mężczyznę z bagna. W komunikacie policja przekazała, że do uwolnienia myśliwego potrzeba było dwóch osób. Po akcji ratunkowej został on przewieziony do szpitala z powodu długotrwałego wystawienia na wodę morską.

Policjanci ruszyli na pomoc myśliwemu, który utknął w kurzawce
Policjanci ruszyli na pomoc myśliwemu, który utknął w kurzawce
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Niebezpieczne "garnce miodu"

W komunikacie, w którym opisano całe zdarzenie, policja ostrzegła mieszkańców, że równiny błotne wzdłuż wybrzeża są bardzo niestabilne i często znajdują się w nich "garnce miodu", po polsku nazywane kurzawkami, potocznie też ruchomymi piaskami. To skupiska błota przypominające grząski piasek, których "nie widać, dopóki jest za późno". Im bardziej ktoś się szamocze, tym bardziej się w nich zanurza.

Policja dodała, że oprócz uratowania myśliwego odzyskała również jego kaczki.

"Terminator" usunięty z miasta po serii ataków

"Terminator" usunięty z miasta po serii ataków

Drastyczny finał kłótni z sąsiadką. Ucierpiały pawie

Drastyczny finał kłótni z sąsiadką. Ucierpiały pawie

Autorka/Autor: kp/dd

Źródło: ABC News

Źródło zdjęcia głównego: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

