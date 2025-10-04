Śnieg spadł na Bałkanach Źródło: Reuters

Obfite opady śniegu wystąpiły w piątek na terenie Serbii, Macedonii Północnej, Kosowa, Bośni i Hercegowiny. Ponadto w krajach tych ścisnął mróz. Zmiana aury doprowadziła do utrudnień na drogach.

EUMETNET, europejska sieć meteorologiczna złożona z 33 krajowych służb, wydała ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia przed obfitymi opadami śniegu na terenie Kosowa, Macedonii Północnej i Serbii. Z prognoz wynika, że w ciągu 12 godzin może spaść ponad 15 centymetrów śniegu.

Ponad pół metra śniegu, brak prądu

Po obfitych opadach śniegu w Serbii oraz Bośni i Hercegowinie doszło do uszkodzenia linii energetycznych. Ponadto pod naporem śniegu łamały się gałęzie. Utrzymujący się w niżej położonych obszarach deszcz wywołał obawy przed powodziami i osuwiskami błotnymi. Na wyżej położonych terenach Serbii spadło ponad pół metra śniegu - powiedział agencji Associated Press Slobodan Sovilj, meteorolog z Państwowej Służby Hydrometeorologicznej. W rejonie Niszu i Kraljeva w południowej Serbii około 50 tysięcy osób zostało pozbawionych prądu - poinformował w piątek serbski dostawca prądu EDS. Niektóre rejony zostały pozbawione dostępu do wody i telekomunikacji. W kilku gminach kraju wprowadzono środki nadzwyczajne w celu rozwiązania problemów spowodowanych przez opady.

Zamknięte drogi

W Bośni i Hercegowinie z powodu śniegu zamknięto wiele dróg, a władze zaapelowały do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i przypomniały o konieczności zmiany opon na zimowe, które są obowiązkowe dopiero od początku listopada. Bośniackie media zauważyły, że jest to najwcześniejszy śnieg od 1971 roku. Do walki ze skutkami załamania pogody w rejonie Mostaru na południu kraju skierowano żołnierzy Sił Zbrojnych BiH. Silna burza doprowadziła w piątek w tej części kraju do poważnych zniszczeń - przekazały lokalne media.

Ścisnął mróz

Bułgarska agencja prasowa BTA poinformowała o ujemnej temperaturze i obfitych opadach śniegu w górzystym regionie Mawrowo w Macedonii Północnej. W ostatnich dniach najniższa temperatura, jaką odnotowano w tym regionie, wyniosła -4 stopnie Celsjusza.

W Mawrowie, położonym w północno-zachodniej części kraju i będącym siedzibą największego parku narodowego, w październiku średnie dzienne temperatury wahają się od 5 do 16 st. C, co sprawia, że ​​obecne warunki są bardzo nietypowe dla tego regionu.