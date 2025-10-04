Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do
Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Śnieg na Bałkanach. Zamknięte drogi, tysiące domów bez prądu

Śnieg
Śnieg spadł na Bałkanach
Źródło: Reuters
Sypnęło śniegiem na Bałkanach. Biało zrobiło się między innymi w Serbii oraz Bośni i Hercegowinie. Obfite opady pozbawiły w piątek prądu tysiące ludzi.

Obfite opady śniegu wystąpiły w piątek na terenie Serbii, Macedonii Północnej, Kosowa, Bośni i Hercegowiny. Ponadto w krajach tych ścisnął mróz. Zmiana aury doprowadziła do utrudnień na drogach.

EUMETNET, europejska sieć meteorologiczna złożona z 33 krajowych służb, wydała ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia przed obfitymi opadami śniegu na terenie Kosowa, Macedonii Północnej i Serbii. Z prognoz wynika, że w ciągu 12 godzin może spaść ponad 15 centymetrów śniegu.

Ponad pół metra śniegu, brak prądu

Po obfitych opadach śniegu w Serbii oraz Bośni i Hercegowinie doszło do uszkodzenia linii energetycznych. Ponadto pod naporem śniegu łamały się gałęzie. Utrzymujący się w niżej położonych obszarach deszcz wywołał obawy przed powodziami i osuwiskami błotnymi. Na wyżej położonych terenach Serbii spadło ponad pół metra śniegu - powiedział agencji Associated Press Slobodan Sovilj, meteorolog z Państwowej Służby Hydrometeorologicznej. W rejonie Niszu i Kraljeva w południowej Serbii około 50 tysięcy osób zostało pozbawionych prądu - poinformował w piątek serbski dostawca prądu EDS. Niektóre rejony zostały pozbawione dostępu do wody i telekomunikacji. W kilku gminach kraju wprowadzono środki nadzwyczajne w celu rozwiązania problemów spowodowanych przez opady.

Śnieg spadł na Bałkanach
Śnieg spadł na Bałkanach
Źródło: Reuters

Zamknięte drogi

W Bośni i Hercegowinie z powodu śniegu zamknięto wiele dróg, a władze zaapelowały do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i przypomniały o konieczności zmiany opon na zimowe, które są obowiązkowe dopiero od początku listopada. Bośniackie media zauważyły, że jest to najwcześniejszy śnieg od 1971 roku. Do walki ze skutkami załamania pogody w rejonie Mostaru na południu kraju skierowano żołnierzy Sił Zbrojnych BiH. Silna burza doprowadziła w piątek w tej części kraju do poważnych zniszczeń - przekazały lokalne media.

Ścisnął mróz

Bułgarska agencja prasowa BTA poinformowała o ujemnej temperaturze i obfitych opadach śniegu w górzystym regionie Mawrowo w Macedonii Północnej. W ostatnich dniach najniższa temperatura, jaką odnotowano w tym regionie, wyniosła -4 stopnie Celsjusza.

W Mawrowie, położonym w północno-zachodniej części kraju i będącym siedzibą największego parku narodowego, w październiku średnie dzienne temperatury wahają się od 5 do 16 st. C, co sprawia, że ​​obecne warunki są bardzo nietypowe dla tego regionu.

Autorka/Autor: anw

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
TAGI:
ŚniegSerbiaBośnia i Hercegowina
Czytaj także:
Silny wiatr, sztorm, wichura
IMGW ostrzega. Porywy mogą przekraczać 80 km/h
Prognoza
Jesień, deszcz, liść, pogoda, wiatr
Dziś nieco cieplej, spadnie deszcz
Prognoza
Bułgaria
Kolejne ofiary śmiertelne powodzi w Bułgarii
Świat
Dieta bogata w owoce
Jedz je, aby mieć zdrowsze płuca
Ciekawostki
Skutki burzy Amy
Burza Amy dotarła do Irlandii. Setki tysięcy bez prądu
Świat
Chmura cumulonimbus flammagenitus
Burze, które powstają podczas pożarów. To pozwoli je prognozować
Nauka
Chłód, mróz, przymrozki, jesień
Nocą lokalnie chwyci mróz
Prognoza
Słonie azjatyckie
Nowa szczepionka ma szansę uratować wiele młodych słoni
Nauka
Para szympansów
Monogamia i opieka nad dziećmi. Jak się mają do dłuższego życia?
Nauka
Jesień, deszcz, deszczowo, liście, park
Cyklon Amy namiesza nam w pogodzie
Prognoza
Wenecja, Włochy
Odkąd działa, Wenecja nie "tonęła" ponad 100 razy
Świat
Ratownicy udzielili pomocy załodze jachtu
Orki zaatakowały jacht
Świat
Rusałka Admirał
Są w waszych piwnicach i na strychach. "Zostawmy je w spokoju"
Ciekawostki
Przymrozek, przymrozki, mróz
Zeszła noc była lodowata. -7 stopni przy gruncie
Polska
Burza Amy uderzy w Norwegię
Największe opady od ćwierć wieku, wstrzymano połączenia promowe
Świat
Norweski statek pasażerski musiał zawinąć do portu w Portland z powodu huraganu
Mieli płynąć na Bermudy. Trafili na zimną północ
Świat
Jesień, pogodnie, pogodny dzień, słońce
Chłodny dzień z korzystnym biometem
Prognoza
Waszyngton trawią pożary lasów
Tysiące strażaków w akcji. Ewakuacje, zagrożone domy
Świat
Burza Amy przyniesie silny wiatr do Wielkiej Brytanii
Amy nadciąga na Wyspy Brytyjskie. Może sparaliżować transport
Świat
Jesień, wieczór, noc, mgła
Tutaj nocą szczypnie mróz
Prognoza
Bolid zarejestrowany w środę 1 października, około godz. 20
Bolid nad granicą z Ukrainą
Polska
Zimowe warunki na Śnieżce
"Widok jak z bajki" na Śnieżce
Polska
Jesień, opady deszczu
Głęboki cyklon zmieni nam pogodę
Prognoza
Czarny łabędź
"Terminator" usunięty z miasta po serii ataków
Świat
Ciepło w październiku
Zanosi się na jakieś termiczne szaleństwo. Jak ciepło może być w październiku
Arleta Unton-Pyziołek
Cha 1107-7626 - wizualizacja
"Zjada" miliardy ton materii w sekundę. Takiej jeszcze nie widzieli
Nauka
Upał w Rzymie
Po przeczytaniu tego zrobi ci się gorąco
Nauka
Niedźwiedź
Niedźwiedzica zaatakowała mężczyznę w sadzie
Świat
Trzęsienie ziemi na Filipinach
"Pada deszcz, nie ma prądu, naprawdę potrzebujemy pomocy"
Świat
Przymrozek, mróz, zimno
Tu chwycił mróz. "Sezon drapania szyb rozpoczęty"
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica