Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do
Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Śmieci spowodowały powódź. Tysiące zniszczonych domów

|
Rzeka Tacubaya w mieście Meksyk jest wypełniona odpadami
Rzeka Tacubaya w mieście Meksyk jest wypełniona odpadami
Źródło: PAP/EPA/Mario Guzman
Śmieci pogarszają powodzie w stolicy Meksyku. Według Krajowej Komisji Wodnej, infrastruktura chroniąca miasto przed podtopieniami jest zatkana przez odpady o dużych gabarytach, co uniemożliwia sprawne odprowadzanie wód opadowych. W ostatnich dniach z tego powodu doszło do poważnego uszkodzenia ponad 3500 budynków.

Na początku tygodnia nad miasto Meksyk nadciągnęły intensywne opady deszczu. Wschodnie dzielnice metropolii znalazły się pod wodą - władze szacują, że ulewy poważnie uszkodziły ponad 3500 domów, siedzib przedsiębiorstw i budynków użyteczności publicznej w 24 dzielnicach. Jak wyjaśnili przedstawiciele meksykańskiej Krajowej Służby Meteorologicznej, sytuację pogorszył fakt, że nie były to jedyne silne opady w ostatnich tygodniach.

- Zdarzały się epizody, w których padało bardzo intensywnie w bardzo krótkich odstępach czasu - wyjaśnił Fabian Vazquez Romana, koordynator agencji. - Powoduje to przekroczenie przepustowości infrastruktury hydraulicznej i stąd ten chaos.

"Śmieci to rak"

Wysoka częstotliwość ulew to nie jedyna przyczyna problemów. Jak podała Krajowa Komisja Wodna (Conagua), podziemny system drenażu chroniący Meksyk przed powodzią jest zatkany przez odpady. W okresie od stycznia do sierpnia służby usunęły z kanałów ponad 41 tysięcy ton śmieci. Wśród nich znalazły się urządzenia elektryczne, lodówki, materace, dywany i części samochodowe, a nawet całe pojazdy. Odpady zatykają system pompujący, bez którego usuwanie wody z ulic jest niemożliwe. Ponadto wypełniają one koryta miejskich rzek i kanałów, przez co łatwiej dochodzi do wystąpienia wody z brzegów.

- Śmieci to rak, który nas dotyka - powiedziała Citlalli Elizabeth Peraza Camacho z Conagua w wywiadzie dla hiszpańskiej agencji prasowej EFE. - Najważniejsze jest usuwanie odpadów z ulic, bo są one podstawową przyczyną zatorów w kanałach ściekowych lub kratkach, które służą do odprowadzania wody deszczowej.

W ostatnich tygodniach do jednej z najpoważniejszych powodzi w Meksyku doszło w gminie Nezahualcoyotl niedaleko stolicy. Władze szacują, że dotknęła ona około 8000 rodzin. Po ulewach do służb wpłynęło ponad 22 tysięcy zgłoszeń o uszkodzeniach budynków. 

Rzeka Tacubaya w mieście Meksyk jest wypełniona odpadami
Rzeka Tacubaya w mieście Meksyk jest wypełniona odpadami
Źródło: PAP/EPA/Mario Guzman

Autorka/Autor: Agnieszka Stradecka

Źródło: EFE, Lopez-Doriga

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/Mario Guzman

Udostępnij:
TAGI:
MeksykPowódźochrona środowiska
Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Czytaj także:
Akcja ratunkowa w Nepalu
Zerwane mosty, stolica odcięta od świata. Nie żyją 22 osoby
Świat
Silny wiatr, sztorm na Bałtyku
Na Bałtyku znów może być groźnie
Prognoza
Deszcz
Dziś spadnie deszcz, może zagrzmieć
Prognoza
Porywy wiatru we Francji w sobotę
Dwie ofiary śmiertelne burzy Amy we Francji
Świat
Mrówka rudnica (łac. Formica rufa)
Wrzucili kilka mrówek do słoika z mlekiem i zrobili jogurt
Nauka
Wiatr, wichura, noc, porywy wiatru
Noc z silnym wiatrem. Gdzie należy uważać
Prognoza
Noc, deszczowo
Przez Polskę przejdą opady. Pogoda na jutro
Prognoza
Policjanci ruszyli na pomoc myśliwemu, który utknął w kurzawce
Polował na kaczki, kurzawka zapolowała na niego
Świat
Tajfun Matmo na zdjęciach satelitarnych
Tajfun zakłóci Złoty Tydzień. Odwołane loty i wydarzenia kulturalne
Świat
Jesień, liście, park, ścieżka
Szykuje się diametralna zmiana w pogodzie
Prognoza
Sztorm na Bałtyku
Sztorm na Bałtyku. Ostrzeżenia
Polska
Burza Amy u wybrzeży Norwegii
Odwołane loty, powalone drzewa, setki miejscowości bez prądu
Świat
Ostrzeżenie przed niedźwiedziami
Dwa ciała znalezione w górach. Policja o podejrzeniach
Świat
Mroźny i słoneczny poranek
Za nami kolejna zimna noc
Polska
Burza Amy powaliła drzewa na samochody
Amy uderzyła. Zginęła jedna osoba
Świat
Śnieg
Spadło ponad pół metra śniegu
Świat
Jesień, deszcz, liść, pogoda, wiatr
Dziś nieco cieplej, spadnie deszcz
Prognoza
Bułgaria
Kolejne ofiary śmiertelne powodzi w Bułgarii
Świat
Dieta bogata w owoce
Jedz je, aby mieć zdrowsze płuca
Ciekawostki
Chmura cumulonimbus flammagenitus
Burze, które powstają podczas pożarów. To pozwoli je prognozować
Nauka
Chłód, mróz, przymrozki, jesień
Nocą lokalnie chwyci mróz
Prognoza
Słonie azjatyckie
Nowa szczepionka ma szansę uratować wiele młodych słoni
Nauka
Para szympansów
Monogamia i opieka nad dziećmi. Jak się mają do dłuższego życia?
Nauka
Jesień, deszcz, deszczowo, liście, park
Cyklon Amy namiesza nam w pogodzie
Prognoza
Wenecja, Włochy
Odkąd działa, Wenecja nie "tonęła" ponad 100 razy
Świat
Ratownicy udzielili pomocy załodze jachtu
Orki zaatakowały jacht
Świat
Rusałka Admirał
Są w waszych piwnicach i na strychach. "Zostawmy je w spokoju"
Ciekawostki
Przymrozek, przymrozki, mróz
Zeszła noc była lodowata. -7 stopni przy gruncie
Polska
Burza Amy uderzy w Norwegię
Największe opady od ćwierć wieku, wstrzymano połączenia promowe
Świat
Norweski statek pasażerski musiał zawinąć do portu w Portland z powodu huraganu
Mieli płynąć na Bermudy. Trafili na zimną północ
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica