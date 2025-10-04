Chiny. Tajfun zakłóci Złoty Tydzień. Odwołane loty i wydarzenia kulturalne

Chiny szykują się na nadejście tajfunu Matmo Źródło: Reuters

W Chinach trwa ośmiodniowy okres świąteczny, zwany Złotym Tygodniem. Rozpoczął się 1 października, w Chiński Dzień Niepodległości. Tymczasem do południowej części kraju zbliża się tajfun Matmo, który wcześniej w tym tygodniu przyniósł powodzie na Filipinach.

Tajfun Matmo zbliża się do Chin

Chińskie Narodowe Centrum Meteorologiczne (NMC) wydało pomarańczowe ostrzeżenie, drugie najwyższe w czterostopniowej skali. Poinformowało, że w sobotę o godzinie 5 lokalnego czasu Matmo znajdował się około 660 kilometrów od wybrzeża kraju, poruszając się na północny zachód z prędkością 25-30 kilometrów na godzinę.

NMC przewiduje, że tajfun wkroczy na ląd w niedzielę około południa między okręgiem Dianbai w prowincji Guangdong a Wanning na Hajnanie, najbardziej wysuniętej na południe, wyspiarskiej prowincji kraju. Agencja podała, że Matmo przyniesie silny wiatr i opady w prowincjach Hajnan i Guangdong oraz w regionie autonomicznym Kuangsi.

Tajfun Matmo na zdjęciach satelitarnych Źródło: NASA Worldview

Żywioł zakłóci świętowanie na południu kraju

W związku ze zbliżającym się tajfunem w Guangdondu wprowadzono stan wyjątkowy drugiego stopnia (w czterostopniowej, malejącej skali) w związku z silnym wiatrem. Wszystkie łodzie rybackie operujące na wodach na zachód od ujścia Rzeki Perłowej powróciły do portu, aby znaleźć schronienie.

Na Hajnanie obowiązuje stan wyjątkowy trzeciego stopnia w związku z wiatrem i zagrożeniem powodziami. Władze Haikou, stolicy prowincji, zaplanowały stopniowe zawieszanie zajęć szkolnych, transportu, funkcjonowania parków oraz działalności gospodarczej od sobotniego popołudnia do niedzieli. Miasto zaplanowało ponad 150 wydarzeń kulturalnych na okres świąteczny.

Odwołane loty i połączenia promowe

Nadchodzący tajfun sprawił, że międzynarodowe lotnisko Haikou Meilan na Hajnanie odwołało wszystkie przyloty i odloty od godziny 23 w sobotę. Od godziny 16 nie kursują promy w Cieśninie Hajnańskiej, między wyspą a kontynentem. Państwowe media zaapelowały do podróżujących - których w okresie świątecznym jest szczególnie dużo - aby zachowali ostrożność.

Ostrzeżenia przed groźna pogodą obowiązują również w Hongkongu. W sobotnie popołudnie tamtejsza agencja meteorologiczna podniosła ostrzeżenie przed cyklonem tropikalnym do poziomu 3, oznaczającego wystąpienie silnego wiatru. Dodała, że w kolejnych godzinach oceni, czy konieczne będzie wydanie alarmu wyższego stopnia.

Prognozowana trasa tajfunu Matmo Źródło: JTWC