Prognoza

Pogoda. Głęboki cyklon zmieni nam aurę

|
Jesień, opady deszczu
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: ventusky.com
Swoje rządy w pogodzie kończy właśnie wyż Petralilly, który przynosił nam zarówno przejmujący chłód, jak i brak gwałtownych zjawisk atmosferycznych. W najbliższym czasie na aurę będzie wpływać głęboki cyklon północnoatlantycki, co poskutkuje dużą zmianą.

Polska pozostaje jeszcze pod wpływem wyżu Petralilly z centrum ulokowanym nad Rosją, w zimnym powietrzu płynącym z głębi Eurazji. Ale ciśnienie atmosferyczne spada i w sobotę kraj dostanie się pod wpływ silnego wiru niżowego, głębokiego cyklonu północnoatlantyckiego. Centrum tego niżu przemieszczać się będzie znad Wysp Brytyjskich w kierunku Morza Norweskiego, a później Arktyki. Zupełnie zmieni się cyrkulacja powietrza - ustanie napływ surowej masy ze wschodu, a zaciągnięte zostanie w nasz rejon łagodniejsze powietrze znad południowo-zachodniej Europy.

W sobotę wzrośnie zarówno temperatura powietrza, jak i prędkość wiatru. Dodatkowo zachodnie regiony kraju obejmie pas dużego zachmurzenia z opadami deszczu związanymi z frontami ciepłym i chłodnym. Później front wtoczy się nad Polskę i w niedzielę powędruje nad wschodnie regiony. Za nim napłynie chłodne powietrze polarno-morskie z północnego zachodu. Temperatura nocami nie będzie już spadać poniżej zera stopni Celsjusza.

Od poniedziałku ciśnienie ma wzrosnąć, a Polska dostać się od południa pod wpływ wyżu. Układ skieruje w naszą stronę ciepłe i suchsze masy powietrza. W środę temperatura na południowym zachodzie kraju wzrosnąć ma do blisko 20 stopni Celsjusza.

Polska
Polska
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: ventusky.com

Pogoda na piątek

Piątek zapowiada się pogodnie. Tylko na wschodzie kraju pojawi się po południu nieco więcej chmur. Termometry wskażą maksymalnie od 9-10 st. C na wschodzie, przez 12 st. C w centrum kraju, do 14-15 st. C na zachodzie. Powieje południowo-wschodni słaby i umiarkowany wiatr.

Pogoda na weekend

W sobotę wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie, od zachodu wzrastające do dużego z opadami deszczu do 15 litrów na metr kwadratowy. Deszcz obejmować będą stopniowo regiony zachodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 12-13 st. C na przeważającym obszarze kraju do 16-17 st. C na południowym zachodzie. Wiatr południowy i południowo-wschodni okaże się dość silny, w porywach może osiągać do 60-80 kilometrów na godzinę. Szczególnie porywisty ma być na północnym zachodzie kraju i w górach. Na niedzielę prognozuje się umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Poza tym przelotnie popada deszczu do 2-5 l/mkw., głownie na wschodzie kraju. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 11 st. C na Podlasiu, przez 12 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 50-60 km/h.

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Wtorek przyniesie na ogół duże zachmurzenie kłębiaste. Na zachodzie i południu okresami popada deszcz do 2-5 l/mkw. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 11 st. C na północnym wschodzie, przez 14 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na Śląsku. Wiatr okaże się zachodni, umiarkowany i dość silny. W środę czeka nas duże zachmurzenie kłębiaste z większymi przejaśnieniami. Na wschodzie okresami popada deszcz do 5 l/mkw. Termometry wskażą maksymalnie od 14 st. C na Suwalszczyźnie, przez 16-17 st. C w centrum kraju, do 19-20 st. C na południowym zachodzie. Powieje południowo-zachodni umiarkowany i dość silny wiatr.

Prognozowane opady w kolejnych dniach
Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: ventusky.com

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

pogodaprognoza pogody
