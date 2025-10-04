Warunki biometeo w sobotę Źródło: tvnmeteo.pl

Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

W sobotę będzie silnie wiać. Ostrzeżenia wydano w województwach:

pomorskim , w powiatach: bytowskim, słupskim, Słupsk, lęborskim, puckim, kartuskim, kościerskim, Gdynia, Gdańsk, Sopot, gdańskim, nowodworskim i malborskim;

warmińsko-mazurskim , w powiatach: elbląskim, Elbląg, braniewskim;

zachodniopomorskim , w powiatach: sławieńskim, Koszalin, koszalińskim, białogardzkim, kołobrzeskim, świdwińskim, łobeskim, gryfickim, kamieńskim, goleniowskim, łobeskim, polickim, Szczecin, Świnoujście;

dolnośląskim, w powiatach: ząbkowickim, kłodzkim, dzierżoniowskim, świdnickim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kamiennogórskim, karkonoskim, Jelenia Góra, lwóweckim, lubańskim i zgorzeleckim.

Alarmy będą obowiązywać od godziny 9-10 do godz. 18-20.

Wiatr może osiągać w porywach prędkość do 75-85 kilometrów na godzinę.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.