Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr
W sobotę będzie silnie wiać. Ostrzeżenia wydano w województwach:
- pomorskim, w powiatach: bytowskim, słupskim, Słupsk, lęborskim, puckim, kartuskim, kościerskim, Gdynia, Gdańsk, Sopot, gdańskim, nowodworskim i malborskim;
- warmińsko-mazurskim, w powiatach: elbląskim, Elbląg, braniewskim;
- zachodniopomorskim, w powiatach: sławieńskim, Koszalin, koszalińskim, białogardzkim, kołobrzeskim, świdwińskim, łobeskim, gryfickim, kamieńskim, goleniowskim, łobeskim, polickim, Szczecin, Świnoujście;
- dolnośląskim, w powiatach: ząbkowickim, kłodzkim, dzierżoniowskim, świdnickim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kamiennogórskim, karkonoskim, Jelenia Góra, lwóweckim, lubańskim i zgorzeleckim.
Alarmy będą obowiązywać od godziny 9-10 do godz. 18-20.
Wiatr może osiągać w porywach prędkość do 75-85 kilometrów na godzinę.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
