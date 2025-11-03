Pogoda na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Nocą na wschodzie będzie pochmurnie. Spodziewane są tam opady deszczu do pięciu litrów na metr kwadratowy, które zanikną nad ranem. W reszcie kraju pojawią się przejaśnienia i rozpogodzenia, ale miejscami będzie mglisto. Na Nizinie Szczecińskiej i Wybrzeżu może słabo popadać. Temperatura minimalna wyniesie od 2-3 stopni Celsjusza na Śląsku, przez 4-5 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr z kierunków zachodnich będzie na ogół słaby i umiarkowany, ale na północy - okresami dość silny. Nad morzem porywy osiągną do 50 kilometrów na godzinę.

Pogoda na noc

Pogoda na jutro - wtorek 4.11

Rano miejscami będzie mglisto. Na północy i północnym wschodzie kraju zaznaczy się jeszcze dość duże zachmurzenie, a na Wybrzeżu wystąpią słabe opady. Poza tym można liczyć na przejaśnienia i rozpogodzenia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 9 st. C na Suwalszczyźnie, przez 12 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na południowym zachodzie. Powieje z południowego zachodu i zachodu, w większości kraju słabo i umiarkowanie, ale na północy podmuchy okresami będą dość silne.

Pogoda na wtorek

Warunki biometeo we wtorek

Wilgotność powietrza wyniesie od poniżej 60 procent na południu do ponad 70 procent na Wybrzeżu. Mieszkańcy północy odczują chłód, a reszty kraju - komfort termiczny. Warunki biometeo okażą się neutralne na Wybrzeżu i korzystne w pozostałych rejonach.

Warunki biometeo we wtorek

Pogoda na noc - Warszawa

Nocą w Warszawie będzie pochmurnie z większymi przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie 4 st. C. Wiatr z północnego zachodu będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1009 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Wtorek w Warszawie zapowiada się pochmurnie, z przejaśnieniami i rozpogodzeniami pod wieczór. Na termometrach pokaże się maksymalnie 11 st. C Powieje słabo i umiarkowanie z południowego zachodu. Ciśnienie będzie rosnąć, w południe wyniesie 1011 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie szykuje się pochmurna noc z przejaśnieniami. Słupki rtęci wskażą co najmniej 6 st. C. Odczuwalny będzie umiarkowany i dość silny wiatr z zachodu. Ciśnienie wzrasta, o północy osiągnie 1019 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Jutro w Trójmieście będzie pochmurnie. Z jednej strony można liczyć na przejaśnienia, z drugiej - możliwy jest słaby deszcz. Temperatura osiągnie maksymalnie 12 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z zachodu. Ciśnienie będzie rosnąć, w południe wyniesie 1020 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Nocą w Poznaniu będzie pochmurnie, ale pojawią się większe przejaśnienia. Temperatura spadnie do 5 st. C. Wiatr z południowego zachodu będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1011 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Mieszkańców Poznania czeka pochmurny wtorek z rozpogodzeniami. Termometry pokażą maksymalnie 13 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z południowego zachodu. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe wyniesie 1012 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocą we Wrocławiu niebo spowiją chmury, ale wystąpią rozpogodzenia. Temperatura wyniesie co najmniej 3 st. C. Odczuwalny będzie słaby i umiarkowany wiatr z południowego zachodu. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1008 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Jutro we Wrocławiu zapanuje pogodna aura. Temperatura wzrośnie do 14 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego zachodu. Ciśnienie będzie rosnąć, w południe wyniesie 1010 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie będzie pochmurna, ale można spodziewać się większych przejaśnień. Temperatura wyniesie przynajmniej 3 st. C. Wiatr z zachodu będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 998 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Mieszkańcy Krakowa mogą liczyć na ładny wtorek. Na termometrach pokaże się maksymalnie 12 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z południowego zachodu. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe wyniesie 1000 hPa.

