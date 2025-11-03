Logo TVN24
Pogoda na jutro - wtorek 4.11. Nocą popada w części kraju

|
Nocą popada deszcz
Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro - wtorek 4.11. W nocy w części Polski popada, ale w większości kraju wystąpią przejaśnienia i rozpogodzenia. Podobnej aury można spodziewać się za dnia.

Nocą na wschodzie będzie pochmurnie. Spodziewane są tam opady deszczu do pięciu litrów na metr kwadratowy, które zanikną nad ranem. W reszcie kraju pojawią się przejaśnienia i rozpogodzenia, ale miejscami będzie mglisto. Na Nizinie Szczecińskiej i Wybrzeżu może słabo popadać. Temperatura minimalna wyniesie od 2-3 stopni Celsjusza na Śląsku, przez 4-5 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr z kierunków zachodnich będzie na ogół słaby i umiarkowany, ale na północy - okresami dość silny. Nad morzem porywy osiągną do 50 kilometrów na godzinę.

Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - wtorek 4.11

Rano miejscami będzie mglisto. Na północy i północnym wschodzie kraju zaznaczy się jeszcze dość duże zachmurzenie, a na Wybrzeżu wystąpią słabe opady. Poza tym można liczyć na przejaśnienia i rozpogodzenia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 9 st. C na Suwalszczyźnie, przez 12 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na południowym zachodzie. Powieje z południowego zachodu i zachodu, w większości kraju słabo i umiarkowanie, ale na północy podmuchy okresami będą dość silne.

Pogoda na wtorek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo we wtorek

Wilgotność powietrza wyniesie od poniżej 60 procent na południu do ponad 70 procent na Wybrzeżu. Mieszkańcy północy odczują chłód, a reszty kraju - komfort termiczny. Warunki biometeo okażą się neutralne na Wybrzeżu i korzystne w pozostałych rejonach.

Warunki biometeo we wtorek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Nocą w Warszawie będzie pochmurnie z większymi przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie 4 st. C. Wiatr z północnego zachodu będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1009 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Wtorek w Warszawie zapowiada się pochmurnie, z przejaśnieniami i rozpogodzeniami pod wieczór. Na termometrach pokaże się maksymalnie 11 st. C Powieje słabo i umiarkowanie z południowego zachodu. Ciśnienie będzie rosnąć, w południe wyniesie 1011 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie szykuje się pochmurna noc z przejaśnieniami. Słupki rtęci wskażą co najmniej 6 st. C. Odczuwalny będzie umiarkowany i dość silny wiatr z zachodu. Ciśnienie wzrasta, o północy osiągnie 1019 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Jutro w Trójmieście będzie pochmurnie. Z jednej strony można liczyć na przejaśnienia, z drugiej - możliwy jest słaby deszcz. Temperatura osiągnie maksymalnie 12 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z zachodu. Ciśnienie będzie rosnąć, w południe wyniesie 1020 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Nocą w Poznaniu będzie pochmurnie, ale pojawią się większe przejaśnienia. Temperatura spadnie do 5 st. C. Wiatr z południowego zachodu będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1011 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Mieszkańców Poznania czeka pochmurny wtorek z rozpogodzeniami. Termometry pokażą maksymalnie 13 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z południowego zachodu. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe wyniesie 1012 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocą we Wrocławiu niebo spowiją chmury, ale wystąpią rozpogodzenia. Temperatura wyniesie co najmniej 3 st. C. Odczuwalny będzie słaby i umiarkowany wiatr z południowego zachodu. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1008 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Jutro we Wrocławiu zapanuje pogodna aura. Temperatura wzrośnie do 14 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego zachodu. Ciśnienie będzie rosnąć, w południe wyniesie 1010 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie będzie pochmurna, ale można spodziewać się większych przejaśnień. Temperatura wyniesie przynajmniej 3 st. C. Wiatr z zachodu będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 998 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Mieszkańcy Krakowa mogą liczyć na ładny wtorek. Na termometrach pokaże się maksymalnie 12 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z południowego zachodu. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe wyniesie 1000 hPa.

Wyż znad Bałkanów poprawi pogodę
Wyż znad Bałkanów poprawi pogodę

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
