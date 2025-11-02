Gwałtowne wzrosty stanów wody. IMGW ostrzega

Pogoda na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia dotyczące gwałtownych wzrostów stanów wody w południowej części Dolnego Śląska oraz w powiecie nyskim w województwie opolskim. Alerty obejmują zlewnie takich rzek jak: Nysa Kłodzka, Nysa Łużycka, Strzegomka, Bystrzyca, Oława, Ślęza, Kwisa oraz Bóbr i będą obowiązywały do poniedziałku do godziny 14. Wzrosty stanów wód mogą miejscami osiągnąć poziom stanów wysokich, a na mniejszych zbiornikach mieć charakter gwałtowny.

IMGW ostrzega. Alarmy hydrologiczne nawet drugiego stopnia

Ponadto instytut w związku z występującymi i prognozowanymi opadami deszczu wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych dla Wielkopolski - na obszarze zlewni rzeki Barycz (z wyjątkiem Orli i Polskiego Rowu) oraz dla zlewni Grabi w województwie łódzkim. Ostrzeżenia dla województwa łódzkiego będą obowiązywały do godz. 12 w poniedziałek, a dla Wielkopolski do godz. 18 we wtorek.

Dowiedz się więcej: Kolejne regiony z ostrzeżeniami. Tu będzie lać

Ostrzeżenia hydrologiczne Źródło: IMGW

Czym jest alarm hydrologiczny drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza, że "stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, lecz poniżej stanów alarmowych".

Czym jest alarm hydrologiczny pierwszego stopnia

Ostrzeżenie hydrologiczne pierwszego stopnia oznacza zagrożenie umiarkowane. Stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie poniżej stanów ostrzegawczych, przy czym przewidywany jest gwałtowny wzrost stanu wody.