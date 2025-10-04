Sztorm na Bałtyku. Ostrzeżenia dla części Polski

Warunki biometeo w sobotę Źródło: tvnmeteo.pl

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w sobotę ostrzeżenie drugiego stopnia przed sztormem we wschodniej, środkowej i zachodniej części strefy brzegowej Bałtyku. Alert obowiązuje do godziny 22.

Z komunikatu wynika, że wiatr może osiągać od 5 do 7 w skali Beauforta, w porywach 8 do 9. Oznacza to, że w porywach może rozpędzać się do 70 lub prawie 90 kilometrów na godzinę. Poza tym spodziewane są postępujące od zachodu opady deszcz.

W nadmorskich powiatach województw pomorskiego i zachodniopomorskiego obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia.

Rośnie gradient ciśnienia

Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński, szalejący na Bałtyku sztorm jest pośrednio związany ze zbliżającym się głębokim cyklonem północnoatlantyckim, czyli burzą o nazwie Amy. Ten wir niżowy sprawia, że rośnie gradient ciśnienia, a to wzmaga prędkość wiatru.

Na poniższej mapie opublikowanej przez IMGW widać, jak duży jest gradient ciśnienia - wynosi około 16 hektopaskali. Jak zauważył synoptyk tvnmeteo.pl, ciśnienie najbardziej spada w rejonie Świnoujścia

Ciśnienie atmosferyczne o godzinie 13 w sobotę Źródło: IMGW

Prędkość i siła wiatru - jak je określamy Źródło: Adam Ziemienowicz, Maciej Zieliński/PAP